Деруны, как у бабушки: хрустящие снаружи и мягкие внутри — секрет, который гарантированно работает

Деруны — это традиционное блюдо славянской кухни, представляющее собой картофельные оладьи, приготовленные из тертого картофеля с добавлением муки, яйца и лука. Они могут быть как сладкими, так и солеными, но наиболее распространённые — это именно солёные деруны, подаваемые с различными соусами, сметаной или шкварками.
Деруны из картофеля
Где чаще всего используются деруны?
Деруны — это универсальное блюдо, которое можно подавать в разных ситуациях и сочетаниях. Они идеально подходят для быстрого обеда или ужина, а также могут стать отличным угощением для гостей на праздниках или семейных встречах. Вот несколько популярных случаев, где часто используются деруны:
Быстрый обед или ужин Деруны — отличный выбор для тех, кто хочет приготовить вкусное и сытное блюдо за короткое время. Они легко готовятся и прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
Праздничные застолья На многих застольях, особенно в семьях, где ценят традиционную кухню, деруны часто подают на праздники. Их можно украсить различными начинками, подать с соусами или сметаной, что делает блюдо более изысканным.
Перекус в дороге или на пикнике Деруны идеально подходят для того, чтобы взять с собой в дорогу или на пикник. Они вкусные даже в холодном виде, что делает их удобным и сытным перекусом.
Традиционные семейные ужины В некоторых семьях деруны — это блюдо, которое часто готовят в выходные или в холодное время года. Они идеально сочетаются с горячим супом или мясными блюдами, а также отлично дополняются маринованными овощами или свежими салатами.
Для детского питания Из-за своей мягкой и сытной текстуры, деруны часто готовят для детей. Их можно сделать менее острыми, добавив минимальное количество специй, и подавать с нежирной сметаной или натуральным йогуртом.
Таким образом, деруны — это универсальное и простое блюдо, которое подходит для разных поводов и прекрасно сочетается с разнообразными добавками.
Деруны на сковороде: хрустящие снаружи, мягкие внутри
Деруны — это идеальное блюдо для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть. Картофельные оладьи с хрустящей корочкой, которые не разваливаются, получаются просто, а результат всегда радует. Это отличный вариант на обед или ужин, если времени немного.
Ингредиенты:
Картофель — 4-5 средних картофелин
Лук репчатый — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Сметана — 1 ст. л.
Мука — 2,5 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Приготовление картофельного теста
Очистите картофель и лук. Пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере до мелкой массы.
В полученную массу добавьте яйцо, ложку сметаны, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения густого теста. Оно не должно быть слишком жидким.
Жарим деруны
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Положите по 5 штук за раз.
Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Деруны легко переворачиваются и не разваливаются.
Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подача
Подавайте горячими с сметаной, шкварками или просто так. Получится около 14-15 штук — хрустящих снаружи и мягких внутри. Это простое и сытное блюдо, которое точно понравится всем.
Популярные вопросы о дерунах
Как долго жарить деруны?
Деруны обычно жарятся на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Важно не перегревать сковороду, чтобы они не подгорели, а внутри оставались мягкими.
Можно ли замораживать деруны?
Да, деруны можно замораживать. Для этого их лучше поджарить до полуготовности, затем охладить и заморозить. Перед подачей просто доведите их до готовности на сковороде.
Что можно добавить в тесто для дерунов?
В тесто для дерунов можно добавить различные специи, такие как чеснок, укроп или паприку. Также можно экспериментировать с добавлением тертого сыра или других овощей для разнообразия вкуса.