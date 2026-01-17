Деруны, как у бабушки: хрустящие снаружи и мягкие внутри — секрет, который гарантированно работает

Деруны — это традиционное блюдо славянской кухни, представляющее собой картофельные оладьи, приготовленные из тертого картофеля с добавлением муки, яйца и лука. Они могут быть как сладкими, так и солеными, но наиболее распространённые — это именно солёные деруны, подаваемые с различными соусами, сметаной или шкварками.

Где чаще всего используются деруны?

Деруны — это универсальное блюдо, которое можно подавать в разных ситуациях и сочетаниях. Они идеально подходят для быстрого обеда или ужина, а также могут стать отличным угощением для гостей на праздниках или семейных встречах. Вот несколько популярных случаев, где часто используются деруны:

Быстрый обед или ужин

Деруны — отличный выбор для тех, кто хочет приготовить вкусное и сытное блюдо за короткое время. Они легко готовятся и прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Праздничные застолья

На многих застольях, особенно в семьях, где ценят традиционную кухню, деруны часто подают на праздники. Их можно украсить различными начинками, подать с соусами или сметаной, что делает блюдо более изысканным. Перекус в дороге или на пикнике

Деруны идеально подходят для того, чтобы взять с собой в дорогу или на пикник. Они вкусные даже в холодном виде, что делает их удобным и сытным перекусом. Традиционные семейные ужины

В некоторых семьях деруны — это блюдо, которое часто готовят в выходные или в холодное время года. Они идеально сочетаются с горячим супом или мясными блюдами, а также отлично дополняются маринованными овощами или свежими салатами. Для детского питания

Из-за своей мягкой и сытной текстуры, деруны часто готовят для детей. Их можно сделать менее острыми, добавив минимальное количество специй, и подавать с нежирной сметаной или натуральным йогуртом.

Таким образом, деруны — это универсальное и простое блюдо, которое подходит для разных поводов и прекрасно сочетается с разнообразными добавками.

Деруны на сковороде: хрустящие снаружи, мягкие внутри

Деруны — это идеальное блюдо для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть. Картофельные оладьи с хрустящей корочкой, которые не разваливаются, получаются просто, а результат всегда радует. Это отличный вариант на обед или ужин, если времени немного.

Ингредиенты:

Картофель — 4-5 средних картофелин

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Мука — 2,5 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление картофельного теста

Очистите картофель и лук. Пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере до мелкой массы. В полученную массу добавьте яйцо, ложку сметаны, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения густого теста. Оно не должно быть слишком жидким.

Жарим деруны

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Положите по 5 штук за раз. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Деруны легко переворачиваются и не разваливаются. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подача

Подавайте горячими с сметаной, шкварками или просто так. Получится около 14-15 штук — хрустящих снаружи и мягких внутри. Это простое и сытное блюдо, которое точно понравится всем.

Популярные вопросы о дерунах

Как долго жарить деруны?

Деруны обычно жарятся на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Важно не перегревать сковороду, чтобы они не подгорели, а внутри оставались мягкими.

Можно ли замораживать деруны?

Да, деруны можно замораживать. Для этого их лучше поджарить до полуготовности, затем охладить и заморозить. Перед подачей просто доведите их до готовности на сковороде.

Что можно добавить в тесто для дерунов?

В тесто для дерунов можно добавить различные специи, такие как чеснок, укроп или паприку. Также можно экспериментировать с добавлением тертого сыра или других овощей для разнообразия вкуса.