Секрет столовых СССР раскрывается: почему эти котлеты получаются сочными без единой капли жира

Хлебная масса увеличивает сочность советских котлет
Эти котлеты узнаются с первого укуса — мягкие внутри, с румяной корочкой и тем самым "столовским" вкусом, который многие помнят с детства. Рецепт, утверждённый по ГОСТу в СССР, появился не случайно и стал результатом переосмысления западных идей под советские реалии. Сегодня такие котлеты — не просто ностальгия, а понятное и сытное блюдо для всей семьи.

Советский обед с котлетой и пюре
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Советский обед с котлетой и пюре

Как появились котлеты по ГОСТу СССР

История этих котлет начинается в 1930-х годах. После поездки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США в Советском Союзе планировали наладить массовое производство аналогов гамбургеров. Однако уличная культура фастфуда в полном виде не прижилась, а рецептура постепенно трансформировалась.

Так появилась котлета из куриного фарша с добавлением хлебной массы и молока. Это решение позволяло сделать продукт доступным, стабильным по вкусу и подходящим для массового питания — от столовых до домашних кухонь.

Почему именно куриные котлеты стали классикой

Куриное мясо оказалось универсальным вариантом. Оно нейтральное по вкусу, хорошо сочетается с хлебной основой и даёт нежную текстуру без добавления лишнего жира. Важный момент — фарш готовится исключительно через мясорубку, без блендера, чтобы сохранить правильную структуру.

Добавление размягчённого хлеба делает котлеты сочными, а короткое томление после обжарки — мягкими внутри. Именно это сочетание и закрепилось в ГОСТе.

Ингредиенты для котлет по ГОСТ СССР

  • курица — 1 шт.

  • молоко — 350 г

  • белый хлеб без корок — 250 г

  • панировочные сухари — 100 г

  • сливочное масло — 30 г

  • соль — по вкусу

  • растительное масло — для жарки

  • сливочное масло — для жарки

Как приготовить котлеты по ГОСТу

С белого хлеба срезают корки и откладывают их для панировки. Мякиш заливают молоком и оставляют на несколько минут, затем тщательно разминают до однородной массы.

Курицу разделывают, снимая мясо с грудки, бёдер и голеней. Кожу и жир полностью удаляют, мясо зачищают от плёнок. Подготовленное филе дважды пропускают через мясорубку с крупной решёткой — это принципиально для нужной текстуры.

В фарш добавляют хлебную массу, размягчённое сливочное масло и соль. Массу вымешивают руками до полной однородности и убирают в холодильник на 20-30 минут, чтобы фарш стал плотнее.

Хлебные корки измельчают и смешивают с панировочными сухарями. Из охлаждённого фарша формируют одинаковые продолговатые котлеты, обваливают в панировке и обжаривают на среднем огне в смеси растительного и сливочного масел по 3 минуты с каждой стороны без крышки.

Затем котлеты ставят на бок, накрывают крышкой, уменьшают огонь и томят ещё 6-8 минут до полной готовности. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: котлеты по ГОСТу и современные варианты

Классический советский рецепт отличается минимализмом. Здесь нет лука, специй и яиц — только мясо, хлеб и молоко. Современные котлеты часто перегружены добавками, что меняет вкус и текстуру.

ГОСТовские котлеты получаются более нейтральными, мягкими и универсальными, хорошо подходящими к любому гарниру — от картофельного пюре до гречки.

Советы по приготовлению

  1. Используйте только подсушенный хлеб — свежий ухудшает структуру фарша.

  2. Не заменяйте мясорубку блендером.

  3. Дайте фаршу обязательно "отдохнуть" в холодильнике.

  4. Не пропускайте этап томления — он делает котлеты особенно нежными.

Популярные вопросы о котлетах по ГОСТ СССР

Можно ли использовать куриное филе вместо целой курицы?

Можно, но вкус будет менее насыщенным из-за отсутствия мяса с бёдер и голеней.

Почему в рецепте нет лука?

Такова оригинальная рецептура ГОСТа — лук считался лишним компонентом.

С чем лучше подавать такие котлеты?

Классические гарниры: картофельное пюре, макароны с маслом, рис или гречка.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты котлеты кулинария
