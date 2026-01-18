Ни грамма усилий — максимум роскоши: торт, который тает слоями под заварным кремом

Домашний "Наполеон" давно перестал быть десертом только для терпеливых — в 2026 году его всё чаще готовят из готового слоёного дрожжевого теста. Такой вариант экономит время, но сохраняет главное: воздушные коржи и нежный заварной крем. Торт получается праздничным, насыщенным и идеально подходит для семейных чаепитий и приёма гостей.
Готовое слоёное дрожжевое тесто избавляет от самой трудоёмкой части рецепта. Его не нужно долго вымешивать, охлаждать и многократно раскатывать. Достаточно правильно разморозить пласты и отправить их в духовку.
Дрожжевое тесто даёт особую текстуру коржей. Они получаются более пышными, лёгкими и нейтральными по вкусу, что делает заварной крем главным акцентом десерта. Такой баланс нравится тем, кто не любит слишком жирные и "тяжёлые" торты.
Для коржей:
слоёное дрожжевое тесто — 1 кг
Для крема:
молоко — 1 л
сливочное масло — 250 г
сахар — 300 г
куриные яйца — 4 шт.
кукурузный крахмал — 4 ст. л.
ванильный сахар — 20 г
Тесто заранее перекладывают из морозильной камеры в холодильник или оставляют при комнатной температуре, аккуратно разделив пласты, чтобы они не слиплись. Это позволяет сохранить слоистую структуру.
Для крема в кастрюле соединяют яйца, сахар и кукурузный крахмал, тщательно размешивают венчиком. Молоко вводят постепенно, сначала небольшую часть, затем остальное, чтобы масса получилась однородной.
Смесь нагревают на среднем огне, постоянно помешивая. После закипания огонь уменьшают и уваривают крем до консистенции густой сметаны. Готовый крем накрывают плёнкой в контакт и полностью охлаждают.
Пласты теста выкладывают на противень с пергаментом и выпекают при 200 °C около 20 минут до румяного цвета. Верхние хрупкие слои аккуратно снимают и откладывают для украшения.
Мягкое сливочное масло взбивают до пышности, затем соединяют с остывшим заварным кремом и ванильным сахаром. Коржи разделяют на тонкие пласты и собирают торт, щедро промазывая каждый слой кремом. Верх и бока посыпают крошкой.
Торт оставляют при комнатной температуре на 1-2 часа, затем убирают в холодильник минимум на 4 часа для пропитки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Постоянно мешайте крем, чтобы избежать комков.
Используйте плёнку в контакт для идеальной текстуры крема.
Дайте торту хорошо пропитаться — вкус раскрывается через несколько часов.
Можно ли добавить ягоды или джем?
Да, между слоями хорошо подходят густой джем или ягодное конфи.
Сколько хранится торт?
В холодильнике "Наполеон" сохраняет вкус до 3 суток.
Можно ли заменить крахмал мукой?
Можно, но крем получится менее нежным и более мучнистым.
