Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Ни грамма усилий — максимум роскоши: торт, который тает слоями под заварным кремом

Коржи из дрожжевого теста повышают пышность торта "Наполеон"
Еда

Домашний "Наполеон" давно перестал быть десертом только для терпеливых — в 2026 году его всё чаще готовят из готового слоёного дрожжевого теста. Такой вариант экономит время, но сохраняет главное: воздушные коржи и нежный заварной крем. Торт получается праздничным, насыщенным и идеально подходит для семейных чаепитий и приёма гостей. 

Наполеон
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Наполеон

Почему Наполеон из готового теста — удачное решение

Готовое слоёное дрожжевое тесто избавляет от самой трудоёмкой части рецепта. Его не нужно долго вымешивать, охлаждать и многократно раскатывать. Достаточно правильно разморозить пласты и отправить их в духовку.

Дрожжевое тесто даёт особую текстуру коржей. Они получаются более пышными, лёгкими и нейтральными по вкусу, что делает заварной крем главным акцентом десерта. Такой баланс нравится тем, кто не любит слишком жирные и "тяжёлые" торты.

Ингредиенты для торта Наполеон

Для коржей:

  • слоёное дрожжевое тесто — 1 кг

Для крема:

  • молоко — 1 л

  • сливочное масло — 250 г

  • сахар — 300 г

  • куриные яйца — 4 шт.

  • кукурузный крахмал — 4 ст. л.

  • ванильный сахар — 20 г

Как приготовить торт шаг за шагом

Тесто заранее перекладывают из морозильной камеры в холодильник или оставляют при комнатной температуре, аккуратно разделив пласты, чтобы они не слиплись. Это позволяет сохранить слоистую структуру.

Для крема в кастрюле соединяют яйца, сахар и кукурузный крахмал, тщательно размешивают венчиком. Молоко вводят постепенно, сначала небольшую часть, затем остальное, чтобы масса получилась однородной.

Смесь нагревают на среднем огне, постоянно помешивая. После закипания огонь уменьшают и уваривают крем до консистенции густой сметаны. Готовый крем накрывают плёнкой в контакт и полностью охлаждают.

Пласты теста выкладывают на противень с пергаментом и выпекают при 200 °C около 20 минут до румяного цвета. Верхние хрупкие слои аккуратно снимают и откладывают для украшения.

Мягкое сливочное масло взбивают до пышности, затем соединяют с остывшим заварным кремом и ванильным сахаром. Коржи разделяют на тонкие пласты и собирают торт, щедро промазывая каждый слой кремом. Верх и бока посыпают крошкой.

Торт оставляют при комнатной температуре на 1-2 часа, затем убирают в холодильник минимум на 4 часа для пропитки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению Наполеона

  1. Размораживайте тесто медленно, не торопясь.

  2. Постоянно мешайте крем, чтобы избежать комков.

  3. Используйте плёнку в контакт для идеальной текстуры крема.

  4. Дайте торту хорошо пропитаться — вкус раскрывается через несколько часов.

Популярные вопросы о торте Наполеон

Можно ли добавить ягоды или джем?

Да, между слоями хорошо подходят густой джем или ягодное конфи.

Сколько хранится торт?

В холодильнике "Наполеон" сохраняет вкус до 3 суток.

Можно ли заменить крахмал мукой?

Можно, но крем получится менее нежным и более мучнистым.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Садоводство, цветоводство
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Теплая вода и нашатырь очищают ковер без повреждения волокон
Недвижимость
Теплая вода и нашатырь очищают ковер без повреждения волокон
Популярное
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Последние материалы
Скрученный пробег и скрытые дефекты — главные проблемы авто с пробегом
Коржи из дрожжевого теста повышают пышность торта "Наполеон"
В 2026 году косынки стали альтернативой шапкам и шарфам
Лимонная кислота эффективно чистит стиральную машину от накипи
Детёныши гепарда рождаются с длинной серебристой шерстью, напоминающей гриву
Домашние пальмы увеличивают визуальную высоту комнат
Хлебная масса увеличивает сочность советских котлет
Мокрые коврики усиливают конденсат на стёклах
Серые диваны создают ощущение однообразия в гостиной — ouest-france
Насекомые сокращаются на 72,4% за два десятилетия в Колорадо — доцент Сокман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.