Ни грамма усилий — максимум роскоши: торт, который тает слоями под заварным кремом

Коржи из дрожжевого теста повышают пышность торта "Наполеон"

Домашний "Наполеон" давно перестал быть десертом только для терпеливых — в 2026 году его всё чаще готовят из готового слоёного дрожжевого теста. Такой вариант экономит время, но сохраняет главное: воздушные коржи и нежный заварной крем. Торт получается праздничным, насыщенным и идеально подходит для семейных чаепитий и приёма гостей.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Наполеон

Почему Наполеон из готового теста — удачное решение

Готовое слоёное дрожжевое тесто избавляет от самой трудоёмкой части рецепта. Его не нужно долго вымешивать, охлаждать и многократно раскатывать. Достаточно правильно разморозить пласты и отправить их в духовку.

Дрожжевое тесто даёт особую текстуру коржей. Они получаются более пышными, лёгкими и нейтральными по вкусу, что делает заварной крем главным акцентом десерта. Такой баланс нравится тем, кто не любит слишком жирные и "тяжёлые" торты.

Ингредиенты для торта Наполеон

Для коржей:

слоёное дрожжевое тесто — 1 кг

Для крема:

молоко — 1 л

сливочное масло — 250 г

сахар — 300 г

куриные яйца — 4 шт.

кукурузный крахмал — 4 ст. л.

ванильный сахар — 20 г

Как приготовить торт шаг за шагом

Тесто заранее перекладывают из морозильной камеры в холодильник или оставляют при комнатной температуре, аккуратно разделив пласты, чтобы они не слиплись. Это позволяет сохранить слоистую структуру.

Для крема в кастрюле соединяют яйца, сахар и кукурузный крахмал, тщательно размешивают венчиком. Молоко вводят постепенно, сначала небольшую часть, затем остальное, чтобы масса получилась однородной.

Смесь нагревают на среднем огне, постоянно помешивая. После закипания огонь уменьшают и уваривают крем до консистенции густой сметаны. Готовый крем накрывают плёнкой в контакт и полностью охлаждают.

Пласты теста выкладывают на противень с пергаментом и выпекают при 200 °C около 20 минут до румяного цвета. Верхние хрупкие слои аккуратно снимают и откладывают для украшения.

Мягкое сливочное масло взбивают до пышности, затем соединяют с остывшим заварным кремом и ванильным сахаром. Коржи разделяют на тонкие пласты и собирают торт, щедро промазывая каждый слой кремом. Верх и бока посыпают крошкой.

Торт оставляют при комнатной температуре на 1-2 часа, затем убирают в холодильник минимум на 4 часа для пропитки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению Наполеона

Размораживайте тесто медленно, не торопясь. Постоянно мешайте крем, чтобы избежать комков. Используйте плёнку в контакт для идеальной текстуры крема. Дайте торту хорошо пропитаться — вкус раскрывается через несколько часов.

Популярные вопросы о торте Наполеон

Можно ли добавить ягоды или джем?

Да, между слоями хорошо подходят густой джем или ягодное конфи.

Сколько хранится торт?

В холодильнике "Наполеон" сохраняет вкус до 3 суток.

Можно ли заменить крахмал мукой?

Можно, но крем получится менее нежным и более мучнистым.