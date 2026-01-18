Бюджетно, сытно и фантастически вкусно: чебуреки, что сделают обычные выходные маленьким праздником

Чебуреки на кефире улучшают пластичность теста

Эти чебуреки уверенно вытеснили мясные варианты с семейного стола и стали настоящим хитом домашних ужинов. Хрустящее тесто на кефире и нежная картофельно-сырная начинка дают сытный и насыщенный вкус без лишних сложностей. Особенно приятно, что готовятся они из доступных продуктов и подходят даже для спонтанного перекуса.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Чебурек с картошкой и сыром

Почему чебуреки без мяса работают лучше классических

Картофель в сочетании с сыром даёт плотную, насыщенную текстуру, которая не уступает мясной начинке по сытности. При обжарке сыр плавится, связывая пюре в кремовую массу, а тонкое тесто остаётся хрустящим и пузырчатым.

Кефирное тесто выигрывает за счёт мягкости и эластичности. Оно легко раскатывается, не рвётся и после жарки получается с тонкой, но прочной корочкой. Такие чебуреки удобно есть руками, не опасаясь, что начинка вытечет.

Ингредиенты для теста

яйцо — 1 шт.

кефир — 150 мл

сметана — 1 ст. л.

сливочное масло — 50 г (растопленное)

соль — ½ ч. л.

мука — около 450 г

Ингредиенты для начинки

картофель — 1 кг

твёрдый сыр — 100-150 г

укроп — 1 пучок

соль — по вкусу

чёрный перец — по вкусу

сливочное масло — небольшой кусочек

Как приготовить чебуреки с картошкой и сыром

Для теста в миске соединяют яйцо, кефир, сметану, растопленное масло и соль. Муку подсыпают постепенно, замешивая плотное и эластичное тесто. Его накрывают полотенцем и оставляют отдыхать минимум на 30 минут — это важно для правильной структуры.

Картофель отваривают до мягкости, полностью сливают воду и разминают в пюре. В горячую массу добавляют тёртый сыр, мелко нарезанный укроп, соль, перец и кусочек сливочного масла. Начинку тщательно перемешивают до однородности.

Тесто и начинку делят на равные части. Каждый кусочек теста раскатывают максимально тонко, выкладывают начинку на одну половину, накрывают второй и плотно защипывают края. Дополнительно можно прижать край вилкой.

Чебуреки жарят в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до румяной корочки с обеих сторон. Подают горячими — особенно удачно они сочетаются со сметаной и хреновиной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Советы по приготовлению

Дайте тесту обязательно "отдохнуть" — оно станет податливее. Используйте твёрдый сыр, который хорошо плавится, но не выделяет много жидкости. Раскатывайте тесто очень тонко, иначе чебуреки будут тяжёлыми. Жарьте на среднем огне, чтобы начинка прогрелась равномерно.

Популярные вопросы о чебуреках с картошкой и сыром

Можно ли использовать другой сыр?

Да, подойдут полутвёрдые сорта, главное — без лишней влаги.

Подойдут ли такие чебуреки для заморозки?

Да, их можно заморозить сырыми и жарить без размораживания.

Что лучше подать к таким чебурекам?

Сметана, хреновина, чесночный соус или простой йогуртовый дип подходят лучше всего.