Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Бюджетно, сытно и фантастически вкусно: чебуреки, что сделают обычные выходные маленьким праздником

Чебуреки на кефире улучшают пластичность теста
Еда

Эти чебуреки уверенно вытеснили мясные варианты с семейного стола и стали настоящим хитом домашних ужинов. Хрустящее тесто на кефире и нежная картофельно-сырная начинка дают сытный и насыщенный вкус без лишних сложностей. Особенно приятно, что готовятся они из доступных продуктов и подходят даже для спонтанного перекуса. 

Чебурек с картошкой и сыром
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Чебурек с картошкой и сыром

Почему чебуреки без мяса работают лучше классических

Картофель в сочетании с сыром даёт плотную, насыщенную текстуру, которая не уступает мясной начинке по сытности. При обжарке сыр плавится, связывая пюре в кремовую массу, а тонкое тесто остаётся хрустящим и пузырчатым.

Кефирное тесто выигрывает за счёт мягкости и эластичности. Оно легко раскатывается, не рвётся и после жарки получается с тонкой, но прочной корочкой. Такие чебуреки удобно есть руками, не опасаясь, что начинка вытечет.

Ингредиенты для теста

  • яйцо — 1 шт.

  • кефир — 150 мл

  • сметана — 1 ст. л.

  • сливочное масло — 50 г (растопленное)

  • соль — &frac12 ч. л.

  • мука — около 450 г

Ингредиенты для начинки

  • картофель — 1 кг

  • твёрдый сыр — 100-150 г

  • укроп — 1 пучок

  • соль — по вкусу

  • чёрный перец — по вкусу

  • сливочное масло — небольшой кусочек

Как приготовить чебуреки с картошкой и сыром

Для теста в миске соединяют яйцо, кефир, сметану, растопленное масло и соль. Муку подсыпают постепенно, замешивая плотное и эластичное тесто. Его накрывают полотенцем и оставляют отдыхать минимум на 30 минут — это важно для правильной структуры.

Картофель отваривают до мягкости, полностью сливают воду и разминают в пюре. В горячую массу добавляют тёртый сыр, мелко нарезанный укроп, соль, перец и кусочек сливочного масла. Начинку тщательно перемешивают до однородности.

Тесто и начинку делят на равные части. Каждый кусочек теста раскатывают максимально тонко, выкладывают начинку на одну половину, накрывают второй и плотно защипывают края. Дополнительно можно прижать край вилкой.

Чебуреки жарят в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до румяной корочки с обеих сторон. Подают горячими — особенно удачно они сочетаются со сметаной и хреновиной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Советы по приготовлению

  1. Дайте тесту обязательно "отдохнуть" — оно станет податливее.

  2. Используйте твёрдый сыр, который хорошо плавится, но не выделяет много жидкости.

  3. Раскатывайте тесто очень тонко, иначе чебуреки будут тяжёлыми.

  4. Жарьте на среднем огне, чтобы начинка прогрелась равномерно.

Популярные вопросы о чебуреках с картошкой и сыром

Можно ли использовать другой сыр?

Да, подойдут полутвёрдые сорта, главное — без лишней влаги.

Подойдут ли такие чебуреки для заморозки?

Да, их можно заморозить сырыми и жарить без размораживания.

Что лучше подать к таким чебурекам?

Сметана, хреновина, чесночный соус или простой йогуртовый дип подходят лучше всего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр рецепты картофель
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Наука и техника
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Последние материалы
В 1978 году в СССР стартовала госпрограмма изучения НЛО — Associated Press
Скрученный пробег и скрытые дефекты — главные проблемы авто с пробегом
Коржи из дрожжевого теста повышают пышность торта "Наполеон"
В 2026 году косынки стали альтернативой шапкам и шарфам
Лимонная кислота эффективно чистит стиральную машину от накипи
Детёныши гепарда рождаются с длинной серебристой шерстью, напоминающей гриву
Домашние пальмы увеличивают визуальную высоту комнат
Хлебная масса увеличивает сочность советских котлет
Мокрые коврики усиливают конденсат на стёклах
Серые диваны создают ощущение однообразия в гостиной — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.