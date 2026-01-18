Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Крупа за копейки, эффект как в кафе: что приготовить из манки, кроме каши

Манную крупу добавляют в выпечку вместо пшеничной муки
Еда

Манная крупа у многих ассоциируется исключительно с детством и тарелкой каши на завтрак. Но этот продукт куда универсальнее и способен удивить даже тех, кто давно вычеркнул его из меню. Из манки получаются не только сытные, но и по-настоящему интересные блюда — от закусок до десертов. Об этом сообщает Simply Recipes.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Манка — продукт с широкими возможностями

Манная крупа хорошо впитывает вкус других ингредиентов, легко превращается в нежную основу для теста и подходит как для сладких, так и для солёных блюд. Её используют в запеканках, пирогах, муссах и даже во фритюре. При правильном приготовлении манка становится пластичной и воздушной, а блюда из неё - мягкими и ароматными, как и многие варианты домашней выпечки.

Ниже — пять рецептов, которые показывают, что манная крупа может быть куда интереснее привычной каши.

Крокеты из манной крупы

Крокеты традиционно готовят из картофеля, мяса или овощей, но манка отлично подходит для этого формата. Такие крокеты получаются с хрустящей корочкой и мягкой серединой, а подавать их удобно с овощами или соусами.

Для приготовления понадобятся молоко, манная крупа, яйца, пшеничная мука, жир для жарки и соль. Манку варят в подсоленном молоке до густоты, немного остужают, добавляют яйца и формируют небольшие заготовки. После обваливания в муке крокеты обжаривают до золотистой корочки.

Оладьи из манки и моркови

Когда под рукой нет пшеничной муки, манка становится отличной альтернативой. В сочетании с морковью она даёт нежную текстуру и лёгкую сладость.

Основу блюда составляет морковное пюре с добавлением сливочного масла, молока, манной крупы, сахара и соли. После охлаждения в массу вводят яйца, аккуратно перемешивают и выпекают оладьи на сковороде. Подавать их можно к чаю или в качестве завтрака.

Манная запеканка на кефире

Манная запеканка — простой вариант сытного завтрака или перекуса, который удобно приготовить заранее. Манка замачивается в кефире, за счёт чего становится мягкой и однородной.

В смесь добавляют яйцо, сахар, сливочное масло и соду. Готовое тесто выпекают до румяной корочки в духовке. Запеканка хорошо держит форму и подходит как для подачи тёплой, так и охлаждённой.

Манник на айране

Тем, кто любит эксперименты, стоит попробовать манник на айране. Этот кисломолочный продукт делает выпечку особенно нежной и слегка освежающей по вкусу.

Манную крупу смешивают с разрыхлителем и кокосовой стружкой, затем добавляют айран и взбитые с сахаром яйца. Тесто выпекают при невысокой температуре, давая пирогу равномерно пропечься. Готовый манник подают со взбитыми сливками и ягодами — по тому же принципу, что и другие домашние десерты.

Ягодный мусс с манкой

Манка подходит и для лёгких десертов. Ягодный мусс получается воздушным и насыщенным, а текстура напоминает крем.

Ягоды проваривают с водой, протирают через сито и на полученном отваре варят манную основу. После остывания массу взбивают до пышности, раскладывают по креманкам и охлаждают. Перед подачей десерт украшают ягодами и мятой.

Сравнение блюд из манки: сладкие и несладкие варианты

Манка одинаково хорошо работает в разных форматах. Несладкие блюда вроде крокетов подходят для обеда или ужина и легко сочетаются с овощами. Сладкие рецепты — манники, запеканки и муссы — удобны для завтраков и десертов. Выбор зависит от времени суток и вкусовых предпочтений, но базовый продукт остаётся тем же.

Советы по приготовлению блюд из манки

  1. Всегда всыпайте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая.
  2. Используйте тёплую или горячую жидкость для более однородной структуры.
  3. Давайте блюдам настояться, чтобы крупа полностью раскрыла текстуру.
  4. Экспериментируйте с добавками — ягодами, орехами, специями.

Популярные вопросы о блюдах из манной крупы

Что можно приготовить из манки, кроме каши?

Из манки делают запеканки, пироги, оладьи, муссы и даже закуски.

Подходит ли манка для выпечки?

Да, она хорошо заменяет часть муки и придаёт тесту нежность.

Сколько времени нужно, чтобы манка набухла?

В среднем от 30 минут до часа, в зависимости от рецепта и жидкости.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты завтрак выпечка
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
В 2026 году микроблейдинг уступает место натуральным бровям
Красота и стиль
В 2026 году микроблейдинг уступает место натуральным бровям
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Садоводство, цветоводство
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Популярное
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места

Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.

Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Последние материалы
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России
Астрономы зафиксировали признаки рождения сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary
Брюки свободного кроя заменяют джинсы и леггинсы в 2026 году
Сон с мокрыми волосами и высокая температура фена повреждают структуру волос
Кухонная губка снижает количество шерсти на одежде при стирке — Asteelcz
Тени для век позволяют визуально скорректировать форму губ без инъекций
В Милане нашли неизвестные подземные проходы под замком Сфорца — Sciencepost
Увеличение горшка более чем на один размер замедляет рост орхидей — Real Simple
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.