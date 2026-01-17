Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Даже Наполеон раскроется иначе: заварной крем по этому методу создаёт эффект дорогой кондитерской

Желтки дают заварному крему более нежную текстуру
Еда

Заварной крем кажется простым, но именно он часто определяет, будет ли торт по-настоящему удачным. В холодное время года, когда хочется домашних десертов вроде "Наполеона" или эклеров, этот крем становится настоящей палочкой-выручалочкой. Его используют и для тонких коржей, и для наполнения заварного теста, а при правильном подходе он получается нежным, гладким и устойчивым. 

Крем на бисквитном торте
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Крем на бисквитном торте

Почему классический заварной крем ценят кондитеры

Основа хорошего заварного крема — баланс ингредиентов и техника. Самую деликатную текстуру дают желтки, поэтому именно на них чаще всего строятся профессиональные рецепты. Использование целых яиц допустимо, но крем получится чуть плотнее.

Отдельное внимание заслуживает загуститель. Кукурузный крахмал считается оптимальным: он не даёт постороннего вкуса и делает крем шелковистым. Мука чаще встречается в домашних версиях, но она утяжеляет структуру и делает крем менее эластичным. Аромат завершает ваниль — натуральная или в виде сахара, в зависимости от доступности и задач.

Ингредиенты для классического заварного крема

Для одной порции крема понадобится:

  • Молоко — 500 мл

  • Сахар — 140 г

  • Яичные желтки — 5 шт.

  • Кукурузный крахмал — 50 г

  • Сливочное масло — 50 г

  • Ванильный сахар — 10 г

Этот набор считается базовым и подходит как для тортов, так и для эклеров или профитролей.

Важные нюансы приготовления

Технология здесь не менее важна, чем состав. Желтки сначала растирают с сахаром до светлой массы, затем вводят крахмал — без комков. Молоко подогревают почти до кипения и добавляют постепенно, чтобы яйца не свернулись.

При варке крем нужно постоянно помешивать. Как только масса загустела и закипела, её держат на огне совсем недолго. Готовую основу сразу накрывают плёнкой в контакт — это защищает поверхность от корочки. Масло вводят только после полного охлаждения, иначе крем потеряет гладкость. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: крахмал против муки

Крем на крахмале получается лёгким, однородным и хорошо держит форму в тортах с тонкими коржами. Мука делает текстуру более плотной и "домашней", но снижает ощущение воздушности. Именно поэтому в классических рецептах для "Медовика" и "Наполеона" чаще выбирают крахмал.

Советы по приготовлению заварного крема

  1. Всегда просеивайте крахмал перед добавлением.

  2. Вливайте горячее молоко тонкой струйкой.

  3. Варите крем на среднем огне, не отходя от плиты.

  4. Накрывайте поверхность плёнкой сразу после снятия с огня.

  5. Взбивайте масло отдельно и вводите его в холодную основу.

Популярные вопросы о заварном креме

Можно ли ускорить охлаждение крема?
Да, миску можно поставить на лёд или в холодную воду.

Чем заменить ванильный сахар?
Подойдёт ванильный экстракт или семена из стручка ванили.

Для каких десертов он подходит лучше всего?
Для тортов с тонкими коржами, эклеров и профитролей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Наука и техника
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Последние материалы
Орлиное зрение меняет баланс сенсорных систем человека — Techinsider
Ягодные тона помады названы универсальным выбором 2026 года
Зелёные морские черепахи проглатывают пластик из отдалённых регионов
Димексид безопасно размягчает засохший супер-клей
Подмёрзшие садовые растения сохраняют способность к восстановлению весной
Брюки-баллоны возвращаются в моду в 2026 году
Эмоции влияют на выбор при принятии решений — психолог Ольга Лифарь
Боли в спине у людей 25–30 лет связаны с малоподвижной работой — Fithacker
Теплая вода и нашатырь очищают ковер без повреждения волокон
В России хотят закрепить закон о присутствии родных на родах — деятель Попов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.