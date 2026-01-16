Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Зимняя тарелка против холода: суп с характером, который раскрывается не с первой ложки

Суп с фрикадельками и красной чечевицей получается сытным за счёт мяса и бобовых
Еда

В холодное время года особенно ценятся блюда, которые одновременно согревают и надолго насыщают. Суп с фрикадельками, чечевицей и солёными огурцами сочетает мягкий мясной вкус, плотную текстуру бобовых и яркую кислинку рассола. Такое первое блюдо легко вписывается в повседневное меню и не требует сложных ингредиентов — именно за это ценят наваристые зимние супы. Об этом сообщает RussianFood.

Суп с фрикадельками и вермишелью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп с фрикадельками и вермишелью

Почему суп с чечевицей и фрикадельками получается сытным

Основу блюда составляют мясные фрикадельки из свиного фарша, которые делают бульон наваристым и ароматным. Красная чечевица быстро разваривается, добавляя супу густоту и мягкий ореховый оттенок вкуса. В сочетании с картофелем и белокочанной капустой получается сбалансированное первое блюдо, подходящее для обеда или раннего ужина.

Солёные огурцы играют роль вкусового акцента. Они добавляют лёгкую кислинку, которая уравновешивает мясную основу и овощи. Кетчуп, чеснок и специи усиливают аромат, делая суп более насыщенным без необходимости использовать бульонные кубики или усилители вкуса.

Роль овощей и специй в рецепте

Морковь и репчатый лук предварительно обжариваются на растительном масле, благодаря чему суп приобретает мягкую сладость и глубокий цвет. Тушёные солёные огурцы раскрывают вкус иначе, чем при добавлении в сыром виде, и не перебивают остальные ингредиенты.

Лавровый лист, чёрный и душистый перец горошком формируют классический «домашний» аромат. Свежая петрушка, добавленная в самом конце, освежает вкус и делает подачу более выразительной.

Как подать и с чем сочетать блюдо

Суп хорошо подходит для большой семьи — объёма хватает примерно на 10 порций. Его можно подавать с ржаным хлебом, чесночными гренками или ломтиком свежего батона. В качестве кухонной техники достаточно стандартной кастрюли и сковороды, а из аксессуаров пригодятся тёрка и острый нож.

Блюдо можно хранить в холодильнике до двух дней: после настаивания вкус становится ещё более гармоничным, а текстура — плотнее.

Сравнение супа с чечевицей и классических мясных супов

Традиционные супы на мясном бульоне часто требуют длительной варки. Вариант с красной чечевицей готовится быстрее и не уступает по питательности, как и суп с фаршем и крупой. В отличие от риса или перловки, чечевица не делает бульон мутным и легче усваивается. Солёные огурцы выгодно отличают этот суп от стандартных овощных или картофельных вариантов, добавляя характерную пикантность.

Плюсы и минусы рецепта

Этот суп подходит для повседневного рациона и не требует редких продуктов. Он сочетает доступные овощи, мясо и бобовые, что делает блюдо практичным.

К преимуществам относятся:

  • высокая сытность за счёт фрикаделек и чечевицы;

  • выраженный вкус без сложных специй;

  • возможность приготовить большую кастрюлю за один раз.

Среди условных минусов можно отметить:

  • наличие солёных огурцов, которые подходят не всем диетам;

  • необходимость предварительной обжарки овощей, что немного увеличивает время готовки.

Советы по приготовлению супа

Используйте именно красную чечевицу — она варится быстрее и даёт нужную консистенцию.
Фрикадельки формируйте небольшими, чтобы они равномерно приготовились.
Солёные огурцы лучше тушить отдельно с овощами — так вкус станет мягче.
Зелень добавляйте в конце, уже после выключения плиты, чтобы сохранить аромат.

Популярные вопросы о супе с фрикадельками и чечевицей

Можно ли заменить свиной фарш?
Да, подойдёт куриный или смешанный фарш, но вкус будет менее насыщенным.

Сколько стоит приготовление такого супа?
Рецепт относится к бюджетным: используются доступные продукты без экзотических добавок.

Что лучше — солёные или маринованные огурцы?
Для этого супа предпочтительнее солёные огурцы, так как они дают более натуральную кислинку без сахара.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт кулинария
Новости Все >
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Сейчас читают
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Домашние животные
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Недвижимость
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Последние материалы
Суп с фрикадельками и красной чечевицей получается сытным за счёт мяса и бобовых
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Сбор капусты без удаления корня позволяет получить дополнительный урожай
Комплекс без прыжков снижает нагрузку на суставы
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Длительная пробуксовка в сугробе приводит к перегреву сцепления и АКПП
Помада с ментолом зимой усиливает сухость губ — биотехнолог Екатерина Вольнова
Фрукты с низким содержанием сахара подходят для снижения веса — teekanne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.