Анна Маляева

Мягкий, сливочный, без резкой горечи: как один кофе стал основой для десятков десертных хитов

Кофе раф начали готовить в московской кофейне в 1990-х — бариста Александр Абдуллаев
Еда

Мягкий сливочный вкус, плотная текстура и деликатный аромат сделали раф одним из самых заказываемых кофейных напитков. Он быстро перестал быть редкостью и занял прочное место в меню кофеен по всему миру. Сегодня раф — это не только классика, но и десятки вкусовых вариаций.

Кофе Раф с корицей
Кофе Раф с корицей

Что такое кофе раф простыми словами

Раф — это напиток на основе эспрессо и сливок, который взбивается целиком до однородной кремовой массы. В отличие от капучино или латте, здесь нет слоёв: кофе, сливки и сахар соединяются сразу. За счёт этого текстура получается бархатной и плотной, а вкус — мягким, без резкой кофейной горечи.

История напитка началась в Москве в конце 1990-х годов. Его придумали для постоянного гостя по имени Рафаэль, а название со временем сократилось до привычного "раф". Сегодня этот формат стал универсальным и легко адаптируется под разные вкусы, так же как и многие сливочные рецепты, которые давно стали частью домашней кухни.

Состав и калорийность

Классический раф готовят из трёх ингредиентов. Основой служит порция эспрессо. Сливки жирностью 10-20% отвечают за нежность и плотность. Сахар или ванильный сироп добавляют сладость и аромат.

Калорийность одной порции объёмом около 200 мл составляет в среднем 150-250 ккал. При использовании молока, растительных альтернатив или сахарозаменителей показатель снижается до 70-100 ккал.

Популярные вкусы и добавки

Раф ценят за гибкость рецепта. Он хорошо сочетается с ягодами, специями и десертными ингредиентами. Среди самых востребованных вариантов — лавандовый, банановый, тыквенный, шоколадный, цитрусовый, имбирный, сырный и раф с солёной карамелью. Отдельную категорию составляют напитки с урбечем и ореховыми пастами, которые нередко используют и в десертах без сахара.

Сравнение рафа с латте и капучино

Латте готовят на молоке, он более жидкий и имеет тонкий слой пены. Капучино отличается плотной шапкой и контрастным вкусом, так как содержит меньше молока. Раф же делают на сливках, взбивая все компоненты одновременно. В результате напиток получается густым, сладковатым и однородным.

Плюсы и минусы кофе раф

Этот напиток имеет ряд особенностей. Он обладает мягким вкусом без выраженной кислотности. Хорошо сочетается с сиропами, специями и фруктовыми пюре. Раф сытный и может заменить десерт.

При этом классический вариант достаточно калориен. Напиток нужно пить сразу после приготовления, иначе он может расслоиться. При неправильной температуре взбивания теряется однородность. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

"Раф — это воздушный и сливочно-гладкий кофейный напиток с мягкой сладостью", — говорит бариста бренда Poetti Александр Абдуллаев.

Советы по приготовлению рафа 

  1. Используйте свежие сливки жирностью 10-20%.
  2. Подогревайте ингредиенты до 55-65 °C, не доводя до кипения.
  3. Взбивайте смесь короткими импульсами, избегая резких движений.
  4. Подавайте напиток сразу после приготовления.

Популярные вопросы о кофе раф

Как выбрать основу для домашнего рафа?

Для классического вкуса подойдут сливки 10-15%. Для более лёгкой версии — овсяное или миндальное молоко категории "для бариста".

Что лучше использовать — сиропы или натуральные добавки?

Сиропы дают стабильный вкус и удобны в использовании. Натуральные ингредиенты обеспечивают более сложный аромат, но требуют аккуратности.

Какой напиток крепче — раф, латте или капучино?

Самым крепким считается капучино, так как в нём меньше молока и пена не смягчает вкус эспрессо.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
