Запечённые роллы превращаются в ПП-бомбу: всего 140 ккал и вкус, который обычные суши уже не тянут

Диетические роллы готовят без майонеза и жирных соусов

Запечённые роллы с нежирной начинкой становятся популярной находкой для тех, кто стремится снизить калорийность рациона, не отказываясь от любимых вкусов. Они сочетают привычную мягкость риса и насыщенность начинки, но при этом остаются лёгкими и питательными. Благодаря низкой калорийности такие роллы вписываются даже в строгий рацион.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Запечённые роллы

Лёгкая альтернатива классическим роллам

Многие любители японской кухни сталкиваются с тем, что традиционные роллы с соусами и жареными добавками оказываются слишком калорийными. Запечённая версия с крабовыми палочками и творогом позволяет сохранить знакомую текстуру, но уменьшить содержание жиров. Белковые ингредиенты делают блюдо более сытным, а мягкий сыр создаёт нежную корочку при запекании.

В среднем калорийность составляет около 140 ккал на 100 граммов, что делает такие роллы подходящими для спортивного и диетического питания. Блюдо удобно подавать порционно, а его вкус хорошо сочетается с нори, лёгкими соусами и свежими овощами.

Для основы берут отварной рис, который плотно утрамбовывают в форму. Начинка из творога, крабовых палочек, соевого соуса и лимонного сока получается воздушной и слегка пикантной. Во время запекания сыр плавится, создавая аппетитный слой, а после остывания блюдо легко нарезать или формовать небольшими ложками.

Польза и особенности состава

Использование мягкого творога снижает общую жирность блюда и увеличивает долю белка. Крабовые палочки, несмотря на свою простоту, добавляют структуру и лёгкий морской вкус. Тертый нежирный сыр формирует тонкую корочку, благодаря которой запечённые роллы напоминают популярные горячие суши, но при этом не перегружают организм лишними калориями.

Низкая калорийность позволяет включать такие роллы в рацион при снижении веса, а сбалансированное сочетание углеводов и белков делает их подходящими для после-тренировочного приёма пищи.

Удобство подачи

Запечённую массу легко разделить на небольшие порции и завернуть в кусочки нори. Такая подача удобна для домашнего ужина, ланч-бокса или пикника. Блюдо остаётся вкусным даже в слегка охлаждённом виде, что расширяет возможности его использования в ежедневном меню.

Советы по приготовлению

Охлаждайте рис перед выкладкой — так он лучше фиксируется в форме.

Используйте творог с мягкой, кремовой текстурой, чтобы начинка получилась однородной. Крабовые палочки удобнее разбирать вилкой — масса становится воздушнее. Запекайте до лёгкого зарумянивания сыра, избегая пересушивания, сообщает NEWS.ru.

Популярные вопросы

Как выбрать творог для начинки

Подойдёт мягкий обезжиренный или маложирный творог, который легко смешивается без комков.

Можно ли заменить крабовые палочки

Да, подойдут отварные креветки или нежирная рыба, но калорийность может измениться.

В чём преимущество запечённых роллов для худеющих

Они содержат меньше жиров и больше белка, обеспечивая насыщение без лишних калорий.