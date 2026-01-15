Диетический майонез, который нельзя отличить от обычного: готовится из 3 ингредиентов за пару минут

ПП-майонез на йогурте готовят без масла и сахара

Три простых ингредиента позволяют приготовить лёгкую заправку, которая заменяет магазинный майонез и не добавляет лишних калорий. Такой соус получается нежным, насыщенным и подходит к любым овощным блюдам.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Диетический майонез

Как получается майонез без масла

Майонез на основе натурального йогурта давно стал популярным среди тех, кто стремится сохранить вкус привычных блюд в более лёгкой версии. В отличие от классического варианта, здесь отсутствует масло, а основой служит густой йогурт с мягкой кислинкой. Благодаря этому соус имеет минимальную калорийность, но остаётся насыщенным и гармоничным по вкусу.

Процесс приготовления занимает всего пару минут — все компоненты нужно просто смешать до однородности. Такой соус удобно подавать к свежим салатам, лёгким закускам или использовать как намазку.

Что входит в состав

Основу рецепта составляет натуральный йогурт без добавок. Дополняют его дижонская горчица, лимонный сок, соль и перец. Баланс ингредиентов позволяет добиться плотной кремовой текстуры, напоминающей классический майонез.

Для приготовления достаточно поместить все компоненты в чашу блендера и взбить до гладкости. Соус получается нежным и подходит к большинству блюд здорового питания, особенно если в основе рациона присутствует йогуртовая основа.

Зачем такой майонез удобен

Диетический вариант позволяет уменьшить калорийность салатов, не жертвуя вкусом. Йогуртовая основа делает соус универсальным — он не перебивает вкус овощей и сочетается с крупами, рыбой или курицей. Благодаря лёгкой структуре заправка подойдёт также тем, кто придерживается спортивного питания, сообщает "ПОПКОРНNEWS".

Советы по приготовлению

Выбирайте густой йогурт без добавок.

Горчицу регулируйте по вкусу, чтобы получить мягкую или более острую версию.

Для более плотной текстуры уменьшайте количество лимонного сока.

Храните соус в холодильнике в закрытой ёмкости не более суток — иначе текстура становится менее стабильной.

Популярные вопросы

Можно ли заменить дижонскую горчицу обычной

Да, но вкус станет более резким.

Подходит ли такой майонез для тёплых блюд

Лучше использовать его в холодных салатах и закусках.

Можно ли готовить соус без блендера

Да, ингредиенты легко соединяются венчиком.