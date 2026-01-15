Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Диетический майонез, который нельзя отличить от обычного: готовится из 3 ингредиентов за пару минут

ПП-майонез на йогурте готовят без масла и сахара
Еда

Три простых ингредиента позволяют приготовить лёгкую заправку, которая заменяет магазинный майонез и не добавляет лишних калорий. Такой соус получается нежным, насыщенным и подходит к любым овощным блюдам.

Диетический майонез
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Диетический майонез

Как получается майонез без масла

Майонез на основе натурального йогурта давно стал популярным среди тех, кто стремится сохранить вкус привычных блюд в более лёгкой версии. В отличие от классического варианта, здесь отсутствует масло, а основой служит густой йогурт с мягкой кислинкой. Благодаря этому соус имеет минимальную калорийность, но остаётся насыщенным и гармоничным по вкусу.

Процесс приготовления занимает всего пару минут — все компоненты нужно просто смешать до однородности. Такой соус удобно подавать к свежим салатам, лёгким закускам или использовать как намазку.

Что входит в состав

Основу рецепта составляет натуральный йогурт без добавок. Дополняют его дижонская горчица, лимонный сок, соль и перец. Баланс ингредиентов позволяет добиться плотной кремовой текстуры, напоминающей классический майонез.

Для приготовления достаточно поместить все компоненты в чашу блендера и взбить до гладкости. Соус получается нежным и подходит к большинству блюд здорового питания, особенно если в основе рациона присутствует йогуртовая основа.

Зачем такой майонез удобен

Диетический вариант позволяет уменьшить калорийность салатов, не жертвуя вкусом. Йогуртовая основа делает соус универсальным — он не перебивает вкус овощей и сочетается с крупами, рыбой или курицей. Благодаря лёгкой структуре заправка подойдёт также тем, кто придерживается спортивного питания, сообщает "ПОПКОРНNEWS".

Советы по приготовлению

  • Выбирайте густой йогурт без добавок.
  • Горчицу регулируйте по вкусу, чтобы получить мягкую или более острую версию.
  • Для более плотной текстуры уменьшайте количество лимонного сока.
  • Храните соус в холодильнике в закрытой ёмкости не более суток — иначе текстура становится менее стабильной.

Популярные вопросы

Можно ли заменить дижонскую горчицу обычной

Да, но вкус станет более резким.

Подходит ли такой майонез для тёплых блюд

Лучше использовать его в холодных салатах и закусках.

Можно ли готовить соус без блендера

Да, ингредиенты легко соединяются венчиком.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
