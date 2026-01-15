Диетический майонез, который нельзя отличить от обычного: готовится из 3 ингредиентов за пару минут

Три простых ингредиента позволяют приготовить лёгкую заправку, которая заменяет магазинный майонез и не добавляет лишних калорий. Такой соус получается нежным, насыщенным и подходит к любым овощным блюдам.
Майонез на основе натурального йогурта давно стал популярным среди тех, кто стремится сохранить вкус привычных блюд в более лёгкой версии. В отличие от классического варианта, здесь отсутствует масло, а основой служит густой йогурт с мягкой кислинкой. Благодаря этому соус имеет минимальную калорийность, но остаётся насыщенным и гармоничным по вкусу.
Процесс приготовления занимает всего пару минут — все компоненты нужно просто смешать до однородности. Такой соус удобно подавать к свежим салатам, лёгким закускам или использовать как намазку.
Основу рецепта составляет натуральный йогурт без добавок. Дополняют его дижонская горчица, лимонный сок, соль и перец. Баланс ингредиентов позволяет добиться плотной кремовой текстуры, напоминающей классический майонез.
Для приготовления достаточно поместить все компоненты в чашу блендера и взбить до гладкости. Соус получается нежным и подходит к большинству блюд здорового питания, особенно если в основе рациона присутствует йогуртовая основа.
Диетический вариант позволяет уменьшить калорийность салатов, не жертвуя вкусом. Йогуртовая основа делает соус универсальным — он не перебивает вкус овощей и сочетается с крупами, рыбой или курицей. Благодаря лёгкой структуре заправка подойдёт также тем, кто придерживается спортивного питания, сообщает "ПОПКОРНNEWS".
