Хруст снаружи — сочность внутри: этот маринад делает крылышки такими, что их едят молча

Куриные крылышки запекают в медово-соевом маринаде при 180 градусах

Запечённые куриные крылышки — одно из тех блюд, которые одинаково хорошо подходят и для быстрого ужина, и для встречи с друзьями. Благодаря медово-соевому маринаду мясо получается сочным, ароматным и покрывается румяной глянцевой корочкой. Простая технология позволяет добиться насыщенного вкуса без сложных ингредиентов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённые куриные крылышки

В чем секрет удачных куриных крылышек в духовке

Главную роль в этом рецепте играет маринад. Соевый соус отвечает за солёный вкус, мёд — за карамелизацию и красивый цвет, а паприка и чеснок добавляют пряные нотки. Маринад используется не только на этапе подготовки, но и во время запекания, благодаря чему крылышки пропитываются им максимально равномерно — по тому же принципу, что и в рецептах вроде хрустящих крылышек с лимонным перцем.

Разделение крылышек по суставу помогает им быстрее приготовиться и позволяет каждому кусочку покрыться аппетитной корочкой, сообщает RussianFood.

Подготовка крылышек перед запеканием

Куриные крылышки промывают, обсушивают и разрезают на две части. Это упрощает подачу и делает блюдо более удобным для еды. После этого крылышки складывают в миску и приправляют солью, чёрным перцем и паприкой.

Затем добавляют соевый соус, мёд, растительное масло и чеснок, пропущенный через пресс. Все тщательно перемешивают, чтобы маринад покрыл каждый кусочек. Для лучшего результата крылышки оставляют мариноваться при комнатной температуре около часа.

Запекание в духовке

Подготовленные крылышки выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Духовку разогревают до 180 градусов. Перед отправкой в печь крылышки смазывают частью оставшегося маринада — такой приём помогает сохранить сочность, как и при использовании техник, позволяющих оставить сок внутри мяса.

Первые 20 минут они запекаются без переворачивания. Затем крылышки вынимают, снова покрывают маринадом и возвращают в духовку. Еще 10-20 минут достаточно, чтобы поверхность стала румяной, а мёд карамелизовался, образуя аппетитный блеск.

Советы по приготовлению

Используйте пергамент или силиконовый коврик, чтобы крылышки не прилипали.

Не ставьте температуру выше 180 градусов, иначе мёд будет горчить.

Смазывайте крылышки маринадом несколько раз для более яркого вкуса.

Следите за цветом корочки в последние минуты запекания.

Дайте блюду немного "отдохнуть" после духовки перед подачей.

Популярные вопросы о куриных крылышках в духовке

Можно ли мариновать крылышки дольше часа?

Да, при желании их можно оставить в маринаде в холодильнике до 8 часов.

Чем заменить мёд?

Подойдёт сахарный сироп или коричневый сахар, но вкус будет менее мягким.

Подходят ли такие крылышки для гриля?

Да, маринад универсален и хорошо работает и при запекании на решётке.