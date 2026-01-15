Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Хруст снаружи — сочность внутри: этот маринад делает крылышки такими, что их едят молча

Куриные крылышки запекают в медово-соевом маринаде при 180 градусах
Еда

Запечённые куриные крылышки — одно из тех блюд, которые одинаково хорошо подходят и для быстрого ужина, и для встречи с друзьями. Благодаря медово-соевому маринаду мясо получается сочным, ароматным и покрывается румяной глянцевой корочкой. Простая технология позволяет добиться насыщенного вкуса без сложных ингредиентов.

Запечённые куриные крылышки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённые куриные крылышки

В чем секрет удачных куриных крылышек в духовке

Главную роль в этом рецепте играет маринад. Соевый соус отвечает за солёный вкус, мёд — за карамелизацию и красивый цвет, а паприка и чеснок добавляют пряные нотки. Маринад используется не только на этапе подготовки, но и во время запекания, благодаря чему крылышки пропитываются им максимально равномерно — по тому же принципу, что и в рецептах вроде хрустящих крылышек с лимонным перцем.

Разделение крылышек по суставу помогает им быстрее приготовиться и позволяет каждому кусочку покрыться аппетитной корочкой, сообщает RussianFood.

Подготовка крылышек перед запеканием

Куриные крылышки промывают, обсушивают и разрезают на две части. Это упрощает подачу и делает блюдо более удобным для еды. После этого крылышки складывают в миску и приправляют солью, чёрным перцем и паприкой.

Затем добавляют соевый соус, мёд, растительное масло и чеснок, пропущенный через пресс. Все тщательно перемешивают, чтобы маринад покрыл каждый кусочек. Для лучшего результата крылышки оставляют мариноваться при комнатной температуре около часа.

Запекание в духовке

Подготовленные крылышки выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Духовку разогревают до 180 градусов. Перед отправкой в печь крылышки смазывают частью оставшегося маринада — такой приём помогает сохранить сочность, как и при использовании техник, позволяющих оставить сок внутри мяса.

Первые 20 минут они запекаются без переворачивания. Затем крылышки вынимают, снова покрывают маринадом и возвращают в духовку. Еще 10-20 минут достаточно, чтобы поверхность стала румяной, а мёд карамелизовался, образуя аппетитный блеск.

Советы по приготовлению

  • Используйте пергамент или силиконовый коврик, чтобы крылышки не прилипали.
  • Не ставьте температуру выше 180 градусов, иначе мёд будет горчить.
  • Смазывайте крылышки маринадом несколько раз для более яркого вкуса.
  • Следите за цветом корочки в последние минуты запекания.
  • Дайте блюду немного "отдохнуть" после духовки перед подачей.

Популярные вопросы о куриных крылышках в духовке

Можно ли мариновать крылышки дольше часа?

Да, при желании их можно оставить в маринаде в холодильнике до 8 часов.

Чем заменить мёд?

Подойдёт сахарный сироп или коричневый сахар, но вкус будет менее мягким.

Подходят ли такие крылышки для гриля?

Да, маринад универсален и хорошо работает и при запекании на решётке.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
еда рецепт кулинария
