Дешёвый продукт — богатый вкус: в этом плове скрыт ингредиент, который принято игнорировать

Для плова с куриными сердечками используют длиннозерный пропаренный рис

Плов с куриными сердечками — это пример того, как простой набор продуктов превращается в насыщенное и уютное блюдо. Нежные субпродукты, рассыпчатый рис и пряные специи создают сбалансированный вкус без лишней сложности. Такой плов подходит и для будничного ужина, и для семейного обеда.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Узбекский плов с бараниной

Почему плов с куриными сердечками заслуживает внимания

Куриные сердечки часто недооценивают, хотя при правильной подготовке они становятся мягкими и сочными. В отличие от мяса, они быстрее готовятся, хорошо впитывают специи и сохраняют выраженный вкус — тот же принцип лежит в основе блюд вроде нежных куриных сердечек в соусе. В сочетании с длиннозерным пропаренным рисом плов получается рассыпчатым и сытным, но не тяжелым.

Дополнительную сладость и аромат блюду придает болгарский перец, а сливочное масло смягчает вкус специй и делает текстуру более бархатной. Такой подход особенно удобен, если вы готовите плов на сковороде, а не в казане, сообщает RussianFood.

Подготовка сердечек: важный этап

Перед приготовлением куриные сердечки разрезают пополам, удаляя лишние прожилки. Небольшое количество жира можно оставить — он добавляет сочности. После тщательного промывания сердечки обсушивают и маринуют в смеси специй.

Для маринада используют хмели-сунели, соевый соус, острый и черный перец, а также немного растительного масла. Даже 15–20 минут достаточно, чтобы субпродукты стали мягче и ароматнее.

Обжарка овощей и основы плова

Репчатый лук нарезают мелкими кубиками и обжаривают до мягкости и легкой золотистости. Затем добавляют сладкий перец — свежий или замороженный, что удобно в любое время года. Овощи быстро обжаривают и временно убирают, чтобы сохранить их текстуру и вкус.

Сердечки готовят отдельно на хорошо разогретой сковороде. Сильный огонь позволяет быстро «запечатать» сок внутри, а добавление чеснока и сливочного масла усиливает аромат и делает основу плова насыщенной.

Тушение и приготовление риса

После соединения сердечек с овощами в сковороду добавляют воду и соль. Смесь тушат под крышкой на слабом огне около получаса — за это время сердечки становятся мягкими, а соус насыщенным.

Промытый рис выкладывают поверх, аккуратно распределяя, но не перемешивая. Это важно для рассыпчатой структуры, особенно если учитывать нюансы, из-за которых рис может превратиться в клей. Плов готовят до полного впитывания жидкости, затем дают настояться под крышкой.

Популярные вопросы о плове с куриными сердечками

Можно ли заменить сердечки другим субпродуктом?

Да, подойдут желудочки, но время приготовления увеличится.

Сколько стоит такое блюдо?

Плов с сердечками относится к бюджетным рецептам и дешевле мясных вариантов.

Подходит ли замороженный перец?

Да, он сохраняет вкус и удобен для быстрого приготовления.