Один шаг перед запеканием — и пергамент перестаёт жить своей жизнью: кухонный трюк, который решает всё

Влажный пергамент плотнее прилегает к формам для выпечки
Еда

На профессиональной кухне есть приёмы, которые выглядят незначительными, но ощутимо влияют на результат. Один из них — смачивание пергаментной бумаги перед тем, как отправить её на противень или в форму. На первый взгляд это кажется странным, но именно этот жест помогает избежать множества мелких проблем при выпечке и запекании.

Лист пергамента на противне
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Лист пергамента на противне

Почему сухой пергамент доставляет неудобства

Пергаментная бумага в рулоне "запоминает" форму упаковки и при разворачивании часто ведёт себя непредсказуемо. Она поднимается по краям, образует складки и создаёт пузырьки воздуха, а иногда начинает скользить, когда выливаете тесто или выкладываете ингредиенты. Особенно заметно это в формах со сложной геометрией — для кексов, тартов, кольцевых и разъёмных форм.
В итоге основа получается неровной, а тепло распределяется неравномерно. Это может привести к бледным углам, пересушенным краям или неравномерному подъёму теста, даже если используется качественная духовка и проверенный рецепт.

Что происходит после смачивания бумаги

Секрет прост: пергамент нужно слегка намочить, хорошо отжать и скомкать. После этого он становится мягким и податливым, легко принимает нужную форму и плотно прилегает к поверхности противня или формы.
В духовке влага быстро испаряется, но бумага уже зафиксирована без натяжения и заломов. Антипригарные свойства при этом сохраняются, а иногда даже отпадает необходимость дополнительно смазывать форму маслом или оливковым маслом.

Как правильно увлажнять пергамент

Здесь важно не переусердствовать, иначе бумага станет слишком мокрой.
Сначала отрежьте лист нужного размера. Быстро пропустите его под струёй воды или сбрызните. Затем тщательно отожмите, чтобы он был влажным, но не капал. Скомкайте лист и разверните — после этого уложите его на противень или в форму, прижимая руками.

Когда приём особенно полезен

Смачивание почти всегда оправдано, когда важна точность. Оно актуально для форм с высокими бортиками, сливовых и бисквитных кексов, изысканных десертов вроде безе или павловы, а также при запекании рыбы и овощей, которые могут прилипать при смещении бумаги.
От этого можно отказаться, если используется силиконовый коврик или пергамент и так хорошо лежит на поверхности. Об этом сообщает издание "Новости Триеста".

Сухой и увлажнённый пергамент

Сухая бумага быстрее укладывается, но чаще образует складки и смещается. Увлажнённый пергамент требует дополнительных шагов, зато обеспечивает плотное прилегание, более ровную выпечку и больший контроль над процессом. Для сложных рецептов и аккуратной подачи второй вариант обычно выигрывает.

Плюсы и минусы метода

Этот приём имеет очевидные преимущества, но подходит не всегда.

Плюсы:

  • лучшая фиксация;
  • равномерное пропекание;
  • снижение риска подгорания краёв;
  • удобство работы с формами.

Минусы:

  • дополнительное действие;
  • необходимость правильно отжимать бумагу, чтобы она не была слишком мокрой.

Советы по использованию пергаментной бумаги

  1. Подбирайте пергамент, предназначенный для высоких температур.
  2. Смачивайте бумагу только перед укладкой, не заранее.
  3. Используйте этот приём для сложных форм и деликатной выпечки.
  4. При простых рецептах или наличии силиконового коврика оценивайте, нужен ли он вообще.

Популярные вопросы о пергаментной бумаге

Можно ли смачивать любой пергамент?

Большинство качественных вариантов подходят для этого, но важно проверять допустимую температуру, указанную производителем.

Влияет ли влага на вкус блюда?

Нет, вода испаряется в первые минуты запекания и не меняет вкус.

Что лучше — пергамент или силиконовый коврик?

Силикон удобен для печенья и многократного использования, а пергамент выигрывает в гибкости и подходит для форм сложной формы.

Темы еда кухня выпечка кулинария
