Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Шоколад тает, кофе бодрит: десерт, который готовят заранее и едят несколько дней

Шоколадный мусс на сливках и кофе охлаждают для плотной текстуры
Еда

Этот шоколадный мусс выглядит как десерт из кофейни, но готовится быстрее, чем заваривается вторая чашка эспрессо. Насыщенный вкус шоколада и кофе делает его универсальным вариантом для домашнего ужина или гостей. Минимум ингредиентов и простая техника позволяют добиться эффектного результата без лишних усилий.

Шоколадный мусс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шоколадный мусс

Десерт, который не требует усилий

Мусс мокко — пример того, как из четырёх базовых продуктов можно получить полноценный ресторанный десерт. Активное время приготовления занимает около 15 минут, остальное — охлаждение. Его удобно делать заранее: текстура стабилизируется, а вкус становится более глубоким, как и у десертов без выпечки.

Все ингредиенты обычно есть под рукой — шоколад, сливки, кофе и сахарная пудра. Это делает рецепт особенно удобным для спонтанных случаев, когда нужно быстро подать что-то изысканное.

Как выбрать шоколад и вкус

Ключевую роль играет шоколад. Полусладкий и горький подойдут тем, кто любит выраженную какао-горчинку. Молочный вариант делает мусс мягче и слаще, что часто нравится детям и гостям, предпочитающим классические десерты.

Кофейная часть добавляется в виде эспрессо или крепкого кофе. При желании кофе можно исключить и заменить небольшим количеством ванильного экстракта — вкус станет более нейтральным, но структура сохранится.

Рецепт приготовления шоколадного мусса мокко

Для приготовления не требуется духовка или сложное оборудование — достаточно миски, венчика или миксера и водяной бани, сообщает Simple Recipes.

Ингредиенты:

  • 170 г шоколада (горький, полусладкий или молочный);
  • 2 стакана жирных сливок (33-35%), разделить;
  • 60 мл эспрессо или крепкого кофе;
  • 2 столовые ложки сахарной пудры.

Способ приготовления

Сначала в жаропрочной миске соединяют шоколад, 1/2 стакана сливок и кофе. Миску ставят на водяную баню так, чтобы дно не касалось воды, и аккуратно помешивают до получения гладкой однородной массы. Обычно на это уходит 6-8 минут. После этого смесь снимают с огня и дают ей немного остыть.

Пока шоколад остывает, в отдельной ёмкости взбивают оставшиеся сливки с сахарной пудрой до мягких пиков. Небольшую часть сливок откладывают для подачи. Затем взбитые сливки аккуратно вмешивают в шоколадную основу в несколько приёмов, сохраняя воздушную текстуру.

Готовый мусс раскладывают по формочкам или перекладывают в одну большую миску и убирают в холодильник минимум на час.

Подача и варианты оформления

Перед подачей мусс дополняют отложенными взбитыми сливками. В качестве топпингов подойдут тёртый шоколад, свежие ягоды, измельчённые фисташки или щепоть хлопьевидной морской соли. Такой подход к подаче часто используют и в классических итальянских десертах.

Популярные вопросы

Сколько хранится готовый мусс?

В холодильнике он сохраняет вкус и текстуру до трёх дней в закрытой ёмкости.

Можно ли приготовить его заранее?

Да, мусс удобно делать за день до подачи.

Чем заменить кофе?

Подойдёт ванильный экстракт или вовсе отсутствие добавок — мусс останется шоколадным.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт десерт
Новости Все >
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — Моэрш
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Домашние животные
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Украина во тьме: расплата за русофобию обрушилась на каждый дом
В 2026 году индустрия ухода за кожей делает ставку на профилактику старения — Jenny
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Шоколадный мусс на сливках и кофе охлаждают для плотной текстуры
Фруктовые йогурты нарушают баланс кишечной микрофлоры — Marca
Туристы зимой чаще выбирают санаторное лечение на КМВ — врач Ирина Бурмистрова
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.