Этот овощ преобразит вашу картошку: просто добавьте в конце жарки

Если хочется уютного, домашнего блюда из картофеля, но нет желания полчаса стоять у разделочной доски, выручает рецепт из серии "всё в одной сковороде". Картофель томится в сливочно-молочном соусе, а брокколи добавляется в самом конце, чтобы сохранить хруст и яркий цвет.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

В результате получается сытный ужин без горы посуды и сложных действий. Об этом сообщает leckerschmecker.

Почему этот рецепт удобен для будней

Главная фишка — минимум подготовки и максимум отдачи. Вам нужна только доска, нож и сковорода с крышкой, а дальше блюдо почти "делается само". Картофель берите мелкий и примерно одинакового размера — так он приготовится равномерно, без сюрпризов в виде твёрдой середины.

Соус здесь работает как гарантия нежности: молоко и сливки пропитывают картофель, делают вкус мягким и насыщенным. Брокколи добавляют ближе к финалу, чтобы она не превратилась в кашу и сохранила свежую текстуру.

Что даёт брокколи в этом блюде

Брокколи ценят не только за цвет и лёгкую пикантность, но и за состав: в ней много клетчатки и фолиевой кислоты, а также витамина С. В рецепте этот овощ играет сразу две роли — добавляет "зелёную" свежесть и балансирует сливочную основу, чтобы блюдо не было тяжёлым.

Как приготовить сливочный картофель с брокколи на сковороде

Рецепт рассчитан примерно на 4 порции и укладывается в 30 минут. Из техники понадобится сковорода с крышкой, из базовых продуктов — овощи, молоко и сливки.

Сначала очистите красный лук и чеснок. Лук нарежьте крупными кубиками, чеснок измельчите удобным способом. Картофель очистите, при необходимости крупные клубни разрежьте, чтобы всё было примерно одинакового размера.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте картофель и подрумяньте его около двух минут, чтобы появился аромат. После этого вмешайте чеснок, чтобы он не успел подгореть.

Влейте сливки и молоко, добавьте специи — сладкую паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и оставьте томиться на среднем огне примерно 20 минут, пока картофель не станет мягким.

Параллельно промойте брокколи и разберите на соцветия. Добавьте их в сковороду и доведите всё вместе ещё около пяти минут. В конце отрегулируйте вкус солью и перцем, чтобы соус получился ровным и сбалансированным.

Сравнение: свежая брокколи и замороженная в этом рецепте

Свежая брокколи обычно даёт более упругую текстуру и яркий вкус, особенно если добавить её в последние минуты, как в этом варианте. Замороженная тоже подойдёт, но её лучше класть немного позже и готовить чуть меньше, потому что она быстрее размягчается и может пустить больше влаги, делая соус менее густым. Если хочется более плотной консистенции, можно дольше протомить картофель под крышкой до добавления брокколи.

Как сделать блюдо ещё вкуснее