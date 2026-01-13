Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Этот овощ преобразит вашу картошку: просто добавьте в конце жарки

Картофель становится "ресторанным" с брокколи в сливочном соусе
Еда

Если хочется уютного, домашнего блюда из картофеля, но нет желания полчаса стоять у разделочной доски, выручает рецепт из серии "всё в одной сковороде". Картофель томится в сливочно-молочном соусе, а брокколи добавляется в самом конце, чтобы сохранить хруст и яркий цвет.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

В результате получается сытный ужин без горы посуды и сложных действий. Об этом сообщает leckerschmecker.

Почему этот рецепт удобен для будней

Главная фишка — минимум подготовки и максимум отдачи. Вам нужна только доска, нож и сковорода с крышкой, а дальше блюдо почти "делается само". Картофель берите мелкий и примерно одинакового размера — так он приготовится равномерно, без сюрпризов в виде твёрдой середины.

Соус здесь работает как гарантия нежности: молоко и сливки пропитывают картофель, делают вкус мягким и насыщенным. Брокколи добавляют ближе к финалу, чтобы она не превратилась в кашу и сохранила свежую текстуру.

Что даёт брокколи в этом блюде

Брокколи ценят не только за цвет и лёгкую пикантность, но и за состав: в ней много клетчатки и фолиевой кислоты, а также витамина С. В рецепте этот овощ играет сразу две роли — добавляет "зелёную" свежесть и балансирует сливочную основу, чтобы блюдо не было тяжёлым.

Как приготовить сливочный картофель с брокколи на сковороде

Рецепт рассчитан примерно на 4 порции и укладывается в 30 минут. Из техники понадобится сковорода с крышкой, из базовых продуктов — овощи, молоко и сливки.

Сначала очистите красный лук и чеснок. Лук нарежьте крупными кубиками, чеснок измельчите удобным способом. Картофель очистите, при необходимости крупные клубни разрежьте, чтобы всё было примерно одинакового размера.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте картофель и подрумяньте его около двух минут, чтобы появился аромат. После этого вмешайте чеснок, чтобы он не успел подгореть.

Влейте сливки и молоко, добавьте специи — сладкую паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и оставьте томиться на среднем огне примерно 20 минут, пока картофель не станет мягким.

Параллельно промойте брокколи и разберите на соцветия. Добавьте их в сковороду и доведите всё вместе ещё около пяти минут. В конце отрегулируйте вкус солью и перцем, чтобы соус получился ровным и сбалансированным.

Сравнение: свежая брокколи и замороженная в этом рецепте

Свежая брокколи обычно даёт более упругую текстуру и яркий вкус, особенно если добавить её в последние минуты, как в этом варианте. Замороженная тоже подойдёт, но её лучше класть немного позже и готовить чуть меньше, потому что она быстрее размягчается и может пустить больше влаги, делая соус менее густым. Если хочется более плотной консистенции, можно дольше протомить картофель под крышкой до добавления брокколи.

Как сделать блюдо ещё вкуснее

  1. Выбирайте мелкий картофель одинакового размера или режьте крупный на равные части — это влияет на готовность сильнее, чем кажется.

  2. Добавляйте чеснок после картофеля и лука: так он даст аромат и не станет горьким.

  3. Томите под крышкой на среднем огне, периодически проверяя, чтобы молочно-сливочная смесь не "убежала" и не пристала ко дну.

  4. Брокколи кладите в самом конце — тогда соцветия останутся яркими и слегка хрустящими.

  5. Солите в конце: вкус соуса лучше регулировать, когда картофель уже впитал часть жидкости.

    Плюсы и минусы блюда "в одной сковороде"

    Такие рецепты любят за практичность, но есть нюансы, которые стоит учитывать, чтобы результат был стабильным.

    • Плюсы: минимум посуды; понятный набор продуктов; картофель получается особенно нежным из-за молочно-сливочного соуса; брокколи сохраняет хруст, если добавлять её в конце.
    • Минусы: соус может получиться слишком жидким, если картофель водянистый или брокколи дала много влаги; при сильном огне молоко иногда пригорает — лучше держать среднюю температуру; одинаковый размер картофеля критичен, иначе часть кусочков не успеет приготовиться.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин рецепт картофель
Новости Все >
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Сырьевой сегмент лидирует по росту доходов сотрудников
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
Сейчас читают
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Садоводство, цветоводство
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Наука и техника
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Последние материалы
Управляющая компания обязана очищать двор и крыши от снега
Картофель становится "ресторанным" с брокколи в сливочном соусе
Гуммоз на коре косточковых деревьев зимой указывает на болезни растений — Actualno
Наслаивание ароматов требует учёта плотности композиций и реакции кожи
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Применение "Орешника" вызвало сейсмический эффект во Львове — военный эксперт Кнутов
Археологи обнаружили христианский комплекс рядом с сасанидским укреплением — Earth
Сырьевой сегмент лидирует по росту доходов сотрудников
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Старение кожи рук ускоряют ультрафиолет и частое мытьё — InStyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.