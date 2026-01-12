На Дону снова лепят вареники, и сюрпризы внутри говорят больше слов: обряд живёт вопреки времени

В середине января на Дону вновь возвращаются к традиции, которая для многих семей давно стала негласным символом Старого Нового года. В домах лепят вареники, обсуждают начинку и с улыбкой относятся к сюрпризам, спрятанным внутри. Несмотря на обилие современных форматов праздников, именно этот обряд по-прежнему собирает за столом несколько поколений.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Лепка вареников на Старый Новый год

Казачьи корни праздничных вареников

Обычай лепить вареники на Старый Новый год на Дон пришёл вместе с казаками. По одной из версий, традиция закрепилась после турецких походов, а по другой — стала частью святочных обрядов. По старому стилю середина января совпадала с периодом, когда церковные праздники уже завершались, а гадания ещё продолжались.

В казачьих станицах это было редкое время, когда семья могла собраться вместе между Рождеством и началом тяжёлых хозяйственных работ. Вареники становились не просто блюдом, а поводом для общения и передачи семейных историй.

Семейная традиция, проверенная десятилетиями

Коренной ростовчанин Алексей Манько вспоминает, что в его семье вопрос о варениках никогда не обсуждался.

"У нас это вообще не обсуждалось — будут вареники или нет. Конечно, будут. Их делали именно на Старый Новый год. Лепили все вместе: прабабушка нас учила залеплять вареники особым узором и рассказывала, как она сама со своей бабушкой также вот в детстве лепила вареники", — говорит он.

Для многих ростовских семей совместная лепка остаётся важнее самого результата. Этот процесс воспринимается как часть праздника и форма живой связи между поколениями.

Взгляд со стороны приезжих

Для тех, кто переехал в Ростовскую область из других регионов, традиция часто становится неожиданностью. Ольга Миронова, перебравшаяся в регион из Новосибирска шесть лет назад, признаётся, что раньше знала о варениках с сюрпризами лишь по рассказам.

"У нас Старый Новый год максимум отмечали поздравлением по телефону. И то, обычно нас бабушки поздравляли. Молодежь такой праздник в голове не держала. Вместо вареников мы лепили пельмени, но это на обычный Новый год. А когда я переехала в Ростов, то сначала вообще не понимала, почему зимой в магазинах столько вареников с сюрпризами и почему в обычное время их нет", — рассказывает она.

Со временем, отмечают собеседники, традиция вышла за пределы домашних кухонь и стала гастрономической визитной карточкой региона. Однако на Дону по-прежнему считают, что настоящие вареники — только те, что сделаны своими руками.

Донские рецепты без строгих правил

Шеф-повар ростовского ресторана Леонид Макаров отмечает, что исторически вареники готовили не только с картошкой или творогом. На Дону существовали рецепты с рыбой, что было естественно для региона, где рыба всегда входила в повседневный рацион.

"Это блюдо не ресторанное по сути. Оно семейное и прелесть его в том, что правил для вареников почти не существует. Вы можете положить в начинку все, что хотите и все, что любят ваши домочадцы", — объясняет Макаров.

По его словам, именно отсутствие жёстких канонов позволило традиции сохраниться и адаптироваться к разным эпохам.

Домашняя классика донских хозяек

Если ресторанные варианты — это интерпретация традиции, то дома вареники десятилетиями лепили одинаково. Нина Гладкова, коренная ростовчанка, говорит, что вареники с картошкой и капустой считались лучшими для сюрпризов.

"Я их леплю уже 60 лет, рецепт мне достался от моей мамы. В таких варениках хорошо прятать сюрпризы — за толстым слоем картошки их почти не видно", — отмечает она.

Картофель отваривали и толкли без молока, капусту слегка припускали, а подавали блюдо со шкварками или сливочным маслом. Эти рецепты редко записывались — их просто запоминали.

Вареники как способ гадания

На Дону вареники с сюрпризами всегда воспринимались как форма гадания. Старый Новый год считался временем подведения итогов и осторожного взгляда в будущее. Сюрпризы подбирали символичные и понятные: монетка, нитка, крупа или лавровый лист.

"Буквально, конечно, никто ничего не воспринимал. Но всегда было интересно, что тебе попадётся. Мне особенно запомнилось, как я чуть не проглотила кольцо и в тот год вышла замуж". — вспоминает Нина Гладкова.

Почему опасные сюрпризы — плохая идея

Леонид Макаров обращает внимание на риски, связанные с несъедобными предметами.

"Все это — очень опасно. Во-первых, в пищу могут попасть болезнетворные бактерии. Во-вторых, есть риск проглотить опасный мелкий предмет и вместо праздник оказаться в кабинете врача", — подчёркивает повар.

По его словам, безопаснее использовать съедобные символы, которые сохраняют смысл традиции, но не несут угрозы здоровью, сообщает rostovgazeta.ru.