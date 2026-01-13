Курица в аэрогриле выглядит аппетитно, но скрывает риск для здоровья

Аэрогриль за короткое время стал одним из самых популярных кухонных приборов благодаря скорости, экономичности и простоте использования. Многие воспринимают его как универсальное решение для любых блюд — от овощей до мяса.
Однако у этой технологии есть важные ограничения, о которых стоит знать заранее. Об этом сообщает издание Mirror.
Принцип работы аэрогриля основан на быстрой циркуляции горячего воздуха в замкнутом пространстве. Именно за счёт этого продукты получают румяную корочку без большого количества масла. Такой способ отлично работает с небольшими порциями и равномерными по размеру ингредиентами.
Проблемы начинаются тогда, когда в корзину попадают крупные куски мяса с костями. Воздушные потоки не могут свободно обтекать продукт, и тепло распределяется неравномерно. В результате внешняя часть выглядит готовой, а мясо возле кости может остаться сырым.
Эксперты предупреждают, что приготовление целой курицы в аэрогриле связано с риском для здоровья. Недожаренная птица — одна из самых частых причин пищевых отравлений. Даже если кожа уже подрумянилась, внутри температура может быть недостаточной для безопасного употребления.
"Аэрогриль отлично справляется с небольшими порциями, но для крупного мяса с костями традиционная духовка остаётся самым безопасным вариантом", — отмечают специалисты.
Диетологи и эксперты по пищевой безопасности подчёркивают, что в таких случаях использование термометра для мяса обязательно. Однако даже он не всегда компенсирует ограничения самого прибора.
Предупреждения касаются не только птицы. Крупные стейки на кости, такие как томагавк, также плохо подходят для аэрогриля. Во-первых, их сложно физически разместить в корзине. Во-вторых, большинство моделей аэрогрилей ограничены максимальной температурой около 230 °C.
Для правильной обжарки стейка этого недостаточно. Высокая температура нужна, чтобы быстро запечатать поверхность, сохранив сочность внутри. В аэрогриле мясо чаще либо не подрумянивается должным образом, либо пересыхает, так и не достигнув нужной текстуры.
Несмотря на ограничения, аэрогриль остаётся отличным помощником на кухне, если использовать его по назначению. Он идеально подходит для продуктов одинакового размера и без костей.
Лучше всего в аэрогриле получаются куриные крылышки, филе, бекон, котлеты, овощи и полуфабрикаты, где важна хрустящая корочка и быстрое приготовление. В таких случаях прибор экономит время и электроэнергию.
Аэрогриль выигрывает в скорости и компактности. Он нагревается быстрее и потребляет меньше энергии, что удобно для повседневных блюд.
Духовка, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение тепла и лучше подходит для крупных кусков мяса, запекания целой птицы и блюд, требующих стабильной высокой температуры. Именно поэтому она остаётся основным выбором для семейных обедов и праздничных ужинов.
Перед покупкой или активным использованием прибора важно понимать его сильные и слабые стороны.
При этом есть ограничения.
Выбирайте небольшие и одинаковые по размеру продукты.
Избегайте приготовления целой курицы и крупных стейков на кости.
Используйте кухонный термометр для контроля готовности мяса.
Для больших блюд отдавайте предпочтение духовке или сковороде.
Небольшие куски возможны, но крупные — небезопасны из-за неравномерного прогрева.
Она обеспечивает стабильную циркуляцию тепла вокруг всего продукта и снижает риск сырого мяса внутри.
Для крылышек, филе, овощей и блюд, где важна хрустящая корочка и скорость.
Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?