Курица в аэрогриле выглядит аппетитно, но скрывает риск для здоровья

Целую курицу запретили готовить в аэрогриле — Mirror

Аэрогриль за короткое время стал одним из самых популярных кухонных приборов благодаря скорости, экономичности и простоте использования. Многие воспринимают его как универсальное решение для любых блюд — от овощей до мяса.

Однако у этой технологии есть важные ограничения, о которых стоит знать заранее. Об этом сообщает издание Mirror.

Почему аэрогриль подходит не для всех продуктов

Принцип работы аэрогриля основан на быстрой циркуляции горячего воздуха в замкнутом пространстве. Именно за счёт этого продукты получают румяную корочку без большого количества масла. Такой способ отлично работает с небольшими порциями и равномерными по размеру ингредиентами.

Проблемы начинаются тогда, когда в корзину попадают крупные куски мяса с костями. Воздушные потоки не могут свободно обтекать продукт, и тепло распределяется неравномерно. В результате внешняя часть выглядит готовой, а мясо возле кости может остаться сырым.

Почему целая курица — плохая идея для аэрогриля

Эксперты предупреждают, что приготовление целой курицы в аэрогриле связано с риском для здоровья. Недожаренная птица — одна из самых частых причин пищевых отравлений. Даже если кожа уже подрумянилась, внутри температура может быть недостаточной для безопасного употребления.

"Аэрогриль отлично справляется с небольшими порциями, но для крупного мяса с костями традиционная духовка остаётся самым безопасным вариантом", — отмечают специалисты.

Диетологи и эксперты по пищевой безопасности подчёркивают, что в таких случаях использование термометра для мяса обязательно. Однако даже он не всегда компенсирует ограничения самого прибора.

Стейки на кости: ещё одна зона риска

Предупреждения касаются не только птицы. Крупные стейки на кости, такие как томагавк, также плохо подходят для аэрогриля. Во-первых, их сложно физически разместить в корзине. Во-вторых, большинство моделей аэрогрилей ограничены максимальной температурой около 230 °C.

Для правильной обжарки стейка этого недостаточно. Высокая температура нужна, чтобы быстро запечатать поверхность, сохранив сочность внутри. В аэрогриле мясо чаще либо не подрумянивается должным образом, либо пересыхает, так и не достигнув нужной текстуры.

Когда аэрогриль действительно незаменим

Несмотря на ограничения, аэрогриль остаётся отличным помощником на кухне, если использовать его по назначению. Он идеально подходит для продуктов одинакового размера и без костей.

Лучше всего в аэрогриле получаются куриные крылышки, филе, бекон, котлеты, овощи и полуфабрикаты, где важна хрустящая корочка и быстрое приготовление. В таких случаях прибор экономит время и электроэнергию.

Сравнение: аэрогриль и духовка

Аэрогриль выигрывает в скорости и компактности. Он нагревается быстрее и потребляет меньше энергии, что удобно для повседневных блюд.

Духовка, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение тепла и лучше подходит для крупных кусков мяса, запекания целой птицы и блюд, требующих стабильной высокой температуры. Именно поэтому она остаётся основным выбором для семейных обедов и праздничных ужинов.

Плюсы и минусы аэрогриля

Перед покупкой или активным использованием прибора важно понимать его сильные и слабые стороны.

быстрое приготовление небольших порций;

минимальное использование масла;

удобство для повседневных блюд.

При этом есть ограничения.

не подходит для крупных кусков мяса с костями;

ограниченная максимальная температура;

риск неравномерной прожарки.

Советы по безопасному использованию аэрогриля шаг за шагом

Выбирайте небольшие и одинаковые по размеру продукты. Избегайте приготовления целой курицы и крупных стейков на кости. Используйте кухонный термометр для контроля готовности мяса. Для больших блюд отдавайте предпочтение духовке или сковороде.

Популярные вопросы об аэрогриле

Можно ли готовить мясо с костями в аэрогриле?

Небольшие куски возможны, но крупные — небезопасны из-за неравномерного прогрева.

Почему духовка лучше для целой курицы?

Она обеспечивает стабильную циркуляцию тепла вокруг всего продукта и снижает риск сырого мяса внутри.

Для каких блюд аэрогриль подходит лучше всего?

Для крылышек, филе, овощей и блюд, где важна хрустящая корочка и скорость.