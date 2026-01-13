Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сырная корона уехала в Грецию: итальянская классика осталась второй

Греческий сыр Graviera di Naxou возглавил мировой рейтинг — TasteAtlas
Еда

В мире гастрономии вновь сменился лидер, и на этот раз первое место досталось не Франции и не Италии. Международное сообщество гурманов назвало лучший сыр планеты, опираясь не на мнение экспертов, а на реальные вкусовые предпочтения миллионов людей.

Сырная тарелка с виноградом и орехами
Фото: https://unsplash.com by Enis Yavuz is licensed under Free
Результаты оказались показательными и в чем-то неожиданными. Об этом сообщает гастрономическая платформа TasteAtlas.

Как формируется рейтинг TasteAtlas

TasteAtlas — это международный цифровой гастрономический атлас, который собирает оценки традиционных блюд и продуктов со всего мира. Рейтинг "Топ-100 сыров мира" формируется на основе голосов пользователей, уже попробовавших продукт, а не профессиональных дегустаций. Такой подход позволяет зафиксировать актуальные вкусовые тенденции, а не абстрактные стандарты качества.

В 2026 году список снова подтвердил доминирование Европы, но расставил акценты иначе, чем многие ожидали.

Лучший сыр мира: Graviera di Naxou

Первое место занял греческий сыр Graviera di Naxou — продукт с ярко выраженной территориальной идентичностью. Его производят на острове Наксос в Кикладском архипелаге из пастеризованного коровьего молока либо из смеси овечьего молока с добавлением до 20% козьего.

Сыр отличается плотной, гладкой корочкой и упругой, эластичной текстурой внутри. Сообщество TasteAtlas особенно отметило его вкусовой профиль: мягкий, сбалансированный, с лёгкой сладостью, которая делает сыр универсальным. Его едят в чистом виде, жарят, добавляют в горячие блюда и используют в современной средиземноморской кухне.

Второе место: Parmigiano Reggiano

На втором месте расположился Parmigiano Reggiano — один из самых узнаваемых символов итальянской гастрономии. Этот твёрдый сыр с зернистой текстурой производится исключительно в определённых регионах Эмилии и Ломбардии и подчиняется строгим правилам происхождения.

С возрастом его вкус меняется: от сливочно-молочного в молодом сыре до нот орехов, специй и умами в выдержанных вариантах. Parmigiano Reggiano остаётся мировым эталоном благодаря сочетанию традиций, стабильного качества и широкой кулинарной применимости.

Третье место: Queijo de Azeitão

Замыкает тройку лидеров португальский Queijo de Azeitão — мягкий сыр из сырого овечьего молока, появившийся в XIX веке. Его производят в регионе Сетубал с использованием растительного сычужного фермента из артишоков.

Сыр известен кремовой текстурой и насыщенным, слегка кисловатым вкусом. Традиционно его едят, срезая верхнюю корочку и вычерпывая мякоть ложкой, подавая с хлебом, сухофруктами и белыми винами.

Кто вошёл в пятёрку лучших

Четвёртое место заняла Mozzarella di Bufala Campana — свежий итальянский сыр из молока буйволиц с защищённым статусом DOP. Он ценится за сочную текстуру, нежную кислотность и универсальность в блюдах вроде капрезе.

Пятое место досталось критской гравьере — ещё одному греческому сыру из овечьего или смешанного молока. Он обладает мягким сладковатым вкусом с маслянистыми и ореховыми нотами и широко используется как в повседневной кухне, так и на сырных тарелках.

Сравнение лидеров рейтинга

Греческие гравьеры делают ставку на баланс и универсальность, итальянские сыры — на глубину вкуса и выдержку, а португальские — на кремовую текстуру и яркий характер. Если Graviera di Naxou подходит для жарки и запекания, Parmigiano Reggiano незаменим в пасте и ризотто, а Queijo de Azeitão чаще подают как самостоятельный деликатес.

Плюсы и минусы народного рейтинга

Рейтинг TasteAtlas отражает реальные предпочтения потребителей и снижает влияние гастрономического патриотизма. Он показывает, какие продукты действительно востребованы сегодня.

При этом стоит учитывать, что такой список не является абсолютной истиной. Вкусы аудитории меняются, а редкие локальные сыры могут быть недооценены из-за ограниченной доступности.

Популярные вопросы о лучших сырах мира

Почему в рейтинге так много европейских сыров?

Европа обладает многовековой сыроваренной традицией и большим разнообразием защищённых региональных продуктов.

Можно ли считать рейтинг объективным?

Он отражает мнение широкой аудитории, а не экспертов, поэтому показывает срез актуальных вкусов.

Где можно попробовать сыры из топ-10?

Большинство из них представлены в специализированных магазинах, гастробутах и ресторанах европейской кухни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
