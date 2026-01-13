Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Cырная корочка скрывает ловушку: грибная запеканка из пасты исчезает быстрее, чем готовится

Грибной соус с чесноком использовали для пасты в макаронной запеканке
Еда

Ароматная запеканка из пасты с грибами — это тот самый вариант домашнего блюда, который согревает и дарит ощущение уюта с первой вилки. Под румяной сырной корочкой скрывается нежный чесночный крем, делающий вкус особенно насыщенным. Это блюдо хочется готовить снова и снова, независимо от времени года. Об этом рассказал автор рецепта портала Leckerschmecker.

Запеканка с макаронами
Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с макаронами

Почему эта запеканка становится любимой

Грибы по праву считаются одним из самых универсальных ингредиентов в кулинарии. Они обладают ярким вкусом, хорошо сочетаются с пастой и прекрасно раскрываются в запечённых блюдах. В этом рецепте используются шампиньоны и шиитаке, но при желании их можно заменить сезонными грибами — запеканка от этого только выиграет.

Секрет блюда кроется в чесночном креме на основе бульона и крем-фреша. Он обволакивает пасту и грибы, создавая мягкую, насыщенную текстуру, а сырная корочка завершает композицию и делает блюдо по-настоящему домашним.

Идеальный вариант для обеда и ужина

Запеканка из пасты с грибами одинаково хорошо подходит и для сытного обеда, и для спокойного семейного ужина. Она не требует сложных техник, а большинство ингредиентов легко найти в любом супермаркете.

Отдельный плюс — блюдо можно готовить круглый год. Грибы доступны вне сезона, а паста и сыр делают рецепт стабильным и надёжным вариантом для повседневного меню.

Ингредиенты для запеканки из пасты с грибами

Для приготовления понадобятся следующие продукты.

  1. 250 г шампиньонов

  2. 250 г грибов шиитаке

  3. 2 луковицы

  4. 4 зубчика чеснока

  5. 4 столовые ложки сливочного масла

  6. 2 столовые ложки муки

  7. 100 мл белого вина

  8. 400 мл овощного бульона

  9. 800 г пасты пенне

  10. 300 г крем-фреш

  11. Соль по вкусу

  12. Мускатный орех — по вкусу

  13. Чёрный перец — по вкусу

  14. 250 г тёртого сыра

Пошаговое приготовление запеканки

Процесс приготовления состоит из нескольких простых этапов.

  1. Очистите грибы. Шампиньоны нарежьте на четвертинки, шиитаке — на кусочки аналогичного размера.

  2. Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева.

  3. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Обжарьте их на сковороде со сливочным маслом до прозрачности.

  4. Добавьте грибы и обжаривайте, пока они не уменьшатся в объёме и не станут мягкими.

  5. Посыпьте грибы мукой, перемешайте и влейте белое вино и овощной бульон. Варите соус на слабом огне около 5 минут.

  6. Параллельно отварите пасту в слегка подсоленной воде до состояния al dente, затем откиньте и при желании слегка остудите.

  7. Добавьте к грибному соусу крем-фреш, приправьте солью, перцем и мускатным орехом.

  8. Соедините пасту и грибной соус в форме для запекания, тщательно перемешайте и посыпьте тёртым сыром.

  9. Запекайте около 25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Сравнение: запеканка с грибами и классическая паста

Обычная паста с соусом готовится быстрее, но не даёт такого насыщенного вкуса и текстуры. Запеканка же выигрывает за счёт кремовой основы и сырной корочки.

Кроме того, запечённые блюда дольше сохраняют тепло и лучше подходят для подачи на несколько порций, что удобно для семейных обедов.

Плюсы и минусы запеканки из пасты с грибами

Это блюдо имеет очевидные преимущества, но стоит учитывать и его особенности.

  • насыщенный вкус и аромат;
  • сытность и универсальность;
  • подходит для приготовления заранее.

Однако есть и нюансы.

  • блюдо достаточно калорийное;
  • требует времени на запекание;
  • не подходит для безмолочной диеты.

Советы по приготовлению идеальной запеканки шаг за шагом

  1. Не переваривайте пасту — она дойдёт до готовности в духовке.

  2. Используйте смесь грибов для более глубокого вкуса.

  3. Выбирайте сыр, который хорошо плавится.

  4. Дайте запеканке постоять 5 минут после духовки перед подачей.

Популярные вопросы о запеканке из пасты с грибами

Можно ли заменить шиитаке другими грибами?

Да, подойдут вешенки, белые грибы или любые сезонные варианты.

Какой сыр лучше использовать?

Подойдут полутвёрдые и твёрдые сыры с хорошей плавкостью.

Можно ли приготовить запеканку заранее?

Да, блюдо удобно собрать заранее и запечь перед подачей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин грибы рецепт запеканка кулинария
Новости Все >
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Межзвёздные объекты настораживают учёных
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
Сейчас читают
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Последние материалы
Грибной соус с чесноком использовали для пасты в макаронной запеканке
Пропуск приемов пищи приводит к потере мышц вместо роста — Terra
Исследователи предлагают синхронизировать время для межзвёздных путешественников
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Турецкая Акьяка обещает атмосферу релакса и гармонии — The Guardian
У кошек и собак возможна аллергия на человеческую перхоть
Кости из Аляски не подтвердили существование поздних мамонтов — Science Alert
Медовый соус придаёт куриным крылышкам хрустящую корочку
Мозг формирует ощущение принадлежности тела через альфа-ритмы
Контрастный душ увеличивает нагрузку на сердце — кардиолог Тхорикова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.