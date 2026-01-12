Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Удобство оказалось ловушкой: массовая проверка выявила опасность, скрытую в привычной готовой еде

64% готовой еды в магазинах не прошли проверки безопасности
Еда

Рынок готовой еды в российских магазинах продолжает расти, но результаты проверок показывают, что за удобством для покупателя часто скрываются серьёзные риски. Контрольные исследования выявили системные проблемы с качеством и безопасностью такой продукции.

Витрина с готовыми блюдами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Витрина с готовыми блюдами

Результаты проверок Роспотребнадзора

В течение прошлого года специалисты Роспотребнадзора провели лабораторный анализ около 900 образцов готовых блюд, отобранных в торговых сетях различных регионов страны. Исследование охватывало продукцию, находящуюся в свободной продаже и рассчитанную на массового потребителя.

Полученные данные показали, что 64% проверенных образцов не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам по микробиологическим показателям. Такие отклонения означают, что значительная часть готовой еды не отвечает базовым требованиям безопасности, установленным для пищевой продукции.

Выявление патогенных микроорганизмов

Отдельное внимание в ходе проверки было уделено наличию опасных бактерий. В 19 образцах эксперты обнаружили патогенные микроорганизмы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подобные находки указывают на прямую угрозу здоровью потребителей, особенно при регулярном употреблении такой еды.

В ведомстве подчеркнули, что результаты исследований свидетельствуют о риске проникновения на рынок некачественной и потенциально вредной продукции. При этом проблема носит не единичный, а массовый характер, что усиливает обеспокоенность контролирующих органов.

Недостатки регулирования рынка

По оценке Роспотребнадзора, сложившаяся ситуация во многом связана с недостаточной регламентацией процессов производства и реализации готовых блюд. Действующие нормы, как отмечают в ведомстве, не всегда учитывают особенности этого сегмента, включая условия хранения, транспортировки и сроки реализации, сообщает tagilcity.ru.

Отсутствие чётких и унифицированных требований создаёт условия, при которых нарушения становятся системными. Это, в свою очередь, повышает вероятность попадания на прилавки продукции, не отвечающей установленным стандартам качества и безопасности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рынок питание безопасность роспотребнадзор
Новости Все >
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Сейчас читают
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Садоводство, цветоводство
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
Красота и стиль
Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Зимние платья миди и плиссе вошли в основные модные тенденции сезона — Vlasta
Отмена препаратов ГПП-1 привела к возврату веса — кардиолог Алексей Утин
С помощью растительных продуктов можно мягко перезагрузить организм после праздников
Денежное дерево реагирует покраснением листьев на свет и прохладу — Ciclamino
Железо, биотин и омега-3 в рационе укрепляют ногти — нутрициолог Мухина
Серия вулканических извержений в XIII веке вызвала глобальное похолодание — Earth
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
Правильная заморозка продуктов помогает экономить деньги и время
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
Оттенок помады может визуально отбеливать зубы на несколько тонов — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.