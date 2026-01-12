Удобство оказалось ловушкой: массовая проверка выявила опасность, скрытую в привычной готовой еде

64% готовой еды в магазинах не прошли проверки безопасности

Рынок готовой еды в российских магазинах продолжает расти, но результаты проверок показывают, что за удобством для покупателя часто скрываются серьёзные риски. Контрольные исследования выявили системные проблемы с качеством и безопасностью такой продукции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Витрина с готовыми блюдами

Результаты проверок Роспотребнадзора

В течение прошлого года специалисты Роспотребнадзора провели лабораторный анализ около 900 образцов готовых блюд, отобранных в торговых сетях различных регионов страны. Исследование охватывало продукцию, находящуюся в свободной продаже и рассчитанную на массового потребителя.

Полученные данные показали, что 64% проверенных образцов не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам по микробиологическим показателям. Такие отклонения означают, что значительная часть готовой еды не отвечает базовым требованиям безопасности, установленным для пищевой продукции.

Выявление патогенных микроорганизмов

Отдельное внимание в ходе проверки было уделено наличию опасных бактерий. В 19 образцах эксперты обнаружили патогенные микроорганизмы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подобные находки указывают на прямую угрозу здоровью потребителей, особенно при регулярном употреблении такой еды.

В ведомстве подчеркнули, что результаты исследований свидетельствуют о риске проникновения на рынок некачественной и потенциально вредной продукции. При этом проблема носит не единичный, а массовый характер, что усиливает обеспокоенность контролирующих органов.

Недостатки регулирования рынка

По оценке Роспотребнадзора, сложившаяся ситуация во многом связана с недостаточной регламентацией процессов производства и реализации готовых блюд. Действующие нормы, как отмечают в ведомстве, не всегда учитывают особенности этого сегмента, включая условия хранения, транспортировки и сроки реализации, сообщает tagilcity.ru.

Отсутствие чётких и унифицированных требований создаёт условия, при которых нарушения становятся системными. Это, в свою очередь, повышает вероятность попадания на прилавки продукции, не отвечающей установленным стандартам качества и безопасности.