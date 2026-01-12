Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Забудьте о тяжести в животе: вот что нужно есть после праздников

С помощью растительных продуктов можно мягко перезагрузить организм после праздников
Еда

После праздников организму часто хочется передышки: меньше тяжёлой еды, больше понятной "живой" поддержки.

Открытый холодильник, полный здоровых продуктов
Фото: https://unsplash.com by Onur Burak Akın is licensed under Free
Растительные продукты в этом плане удобны — в них много клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают вернуться в рабочий ритм без резких ограничений. Об этом пишет "Агроэксперт".

Капуста и листовые овощи

Капуста ценится прежде всего за клетчатку: она помогает убрать ощущение тяжести и поддерживает нормальную работу пищеварения. Ещё один важный акцент — глюкозинолаты, которые связывают с детокс-функциями организма и поддержкой печени. Плюс у капусты низкая калорийность, поэтому её удобно включать в рацион, если после праздников хочется немного "облегчиться" без голодовок.

Если тянет на разнообразие, в ход идут шпинат и кейл. Тёмно-зелёные листья богаты хлорофиллом, которому приписывают способность помогать организму нейтрализовать и выводить нежелательные вещества. А ещё это простой способ добавить в тарелку больше зелени — в салаты, омлеты, супы или смузи.

Ягоды и цитрусовые

Ягоды — концентрат антиоксидантов, особенно антоцианов, которые как раз и дают насыщенный цвет. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые активнее накапливаются после стресса и несбалансированного питания.

Свежие ягоды — идеальный вариант, но замороженные тоже подходят: они обычно сохраняют большую часть полезных свойств, а значит могут выручить зимой, когда сезон свежих ягод ограничен.

Цитрусовые делают ставку на витамин С и флавоноиды, которые, как отмечается, помогают печени справляться с детоксикацией. Отдельный бонус — бодрящий аромат, который сам по себе добавляет ощущения "свежего старта". Однако натощак употреблять эти фрукты не рекомендуется.

Имбирь и куркума

 Имбирь чаще всего добавляют в чай, а куркуму используют как специю — например, в супах, рагу, блюдах из круп и овощей. После плотных застолий такие корневища воспринимаются как мягкий способ поддержать желудок и общее самочувствие.

Важна проверка растительной продукции

Растительная продукция на столе должна быть свободна от карантинных вредных объектов. Для этого лаборатории Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзора проверяют подкарантинную продукцию по оригинальным методическим рекомендациям.

Как мягко "перезагрузить" рацион

  1. Начните с одного "зелёного" блюда в день: салат, овощной суп или гарнир из капусты.

  2. Добавьте ягоды к завтраку: каша, йогурт, творог — так легче удержать привычку.

  3. Замените один сладкий перекус цитрусом или фруктовым салатом.

  4. Заварите чай с имбирём или используйте куркуму в горячем блюде 2-3 раза в неделю.

  5. Не усложняйте: важнее регулярность, чем идеальная "детокс-диета".

Плюсы и минусы "растительной перезагрузки"

Растительные продукты работают лучше всего как часть обычного рациона, а не как жёсткая схема на пару дней.

• Плюсы:
. больше клетчатки — легче и комфортнее пищеварение;
. антиоксиданты и витамины поддерживают иммунитет и общий тонус;
. низкокалорийные овощи помогают сбалансировать питание после изобилия.

• Минусы:
. резкое увеличение клетчатки может вызвать дискомфорт у чувствительного ЖКТ;
. без белка и сложных углеводов "лёгкость" легко превращается в голод;
. часть эффектов (например, "детокс") часто переоценивают, если ждать мгновенного результата.

Популярные вопросы о растительных продуктах после праздников

Что лучше для восстановления — капуста или листовая зелень?

Оба варианта полезны по-своему: капуста даёт много клетчатки и хорошо насыщает, а зелень помогает разнообразить рацион и добавляет микронутриенты без лишней калорийности.

Можно ли брать замороженные ягоды вместо свежих?

Да, замороженные ягоды тоже подходят, поскольку сохраняют значительную часть полезных свойств.

Как использовать имбирь и куркуму без "перебора"?

Имбирь проще всего добавлять в чай, а куркуму — как специю в горячие блюда. Важно начинать с небольших количеств, чтобы вкус оставался приятным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
