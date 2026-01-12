Замораживая эти продукты, вы совершаете ошибку: вот что нужно знать

Прошли времена, когда скидки в магазине означали срочную готовку "на сегодня". Сегодня разумные покупки по акциям — это стратегия: часть продуктов можно без потери качества отправить в морозильную камеру и пользоваться запасами неделями и даже месяцами.
Грамотная заморозка помогает экономить деньги, время и снижает количество пищевых отходов. Об этом пишет Петербург2 со ссылкой на "7 дней".
Покупка продуктов по сниженной цене становится особенно эффективной, если заранее продумать хранение. Быстрая заморозка, герметичная упаковка и правильное размораживание позволяют сохранить вкус, текстуру и питательную ценность еды.
Это касается как мяса и рыбы, так и овощей, фруктов и даже готовых блюд.
Курица, индейка, говядина, свинина и баранина хорошо переносят заморозку. Перед отправкой в морозильную камеру мясо лучше разделить на порции, удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем и упаковать так, чтобы внутри оставалось минимум воздуха.
Контейнеры или плотные пакеты подходят лучше всего. Полезная привычка — подписывать дату заморозки.
Обрезки и кости тоже не стоит выбрасывать: они станут отличной основой для домашнего бульона, который затем можно заморозить порционно.
Филе белой и жирной рыбы, креветки, мидии и другие морепродукты можно замораживать сразу после покупки. Идеальный вариант — вакуумная упаковка, но при её отсутствии рыбу плотно заворачивают в фольгу и кладут в пакет. Важно помнить, что рыба хуже переносит длительное хранение: оптимальный срок — до трёх месяцев. Размораживать её лучше медленно, в холодильнике, чтобы сохранить структуру мяса.
Брокколи, цветная и брюссельская капуста, морковь, свёкла, болгарский перец, кабачки и баклажаны хорошо подходят для заморозки. Капусту обычно бланшируют, а корнеплоды нарезают или натирают. Зелень удобно хранить в формочках для льда, заливая водой или растительным маслом.
При этом есть овощи, которые плохо переносят морозилку. Огурцы, редис и листовые салаты после разморозки становятся водянистыми, а сырой картофель темнеет и меняет вкус. Зато варёный или жареный картофель замораживать можно.
Ягоды и фрукты — один из самых удачных вариантов для заморозки. Клубника, малина, смородина, черника, вишня, а также бананы, яблоки, груши, манго, персики и абрикосы сохраняют вкус и подходят для смузи, каш и выпечки. Их промывают, тщательно просушивают и сначала замораживают в один слой, чтобы они не слипались, а уже потом перекладывают в пакеты.
Не вся "молочка" одинаково хорошо переносит холод. Твёрдые сыры можно замораживать, предварительно натерев, сливочное масло хранится в морозилке до полугода. Творог и молоко после разморозки могут изменить текстуру, но остаются пригодными для готовки. Йогурты, сметану, кефир и мягкие сыры лучше не замораживать — они теряют однородность.
Хлеб удобно нарезать ломтиками, завернуть в фольгу и убрать в пакет: при необходимости его легко разогреть в тостере. Особенно хорошо так хранится цельнозерновой и домашний хлеб. Готовые каши, бобовые и гарниры тоже можно замораживать порционно — это заметно экономит время в будни.
Домашние бульоны удобно разливать по формочкам для льда, а соусы хранить в небольших контейнерах. Песто в морозилке дольше сохраняет вкус, а тёртый имбирь и чеснок можно замораживать порциями. Зелёный лук и чеснок хорошо хранятся в пакетах уже нарезанными — всегда под рукой для быстрых блюд.
Мясо, рыба, овощи для готовки, ягоды и хлеб хорошо переносят заморозку и сохраняют пользу.
Продукты с высоким содержанием воды и нежной текстурой, такие как салатные листья или свежие огурцы, чаще всего теряют вкус и внешний вид, поэтому их лучше употреблять свежими.
Перед тем как заполнять морозильник, важно учитывать баланс.
• Плюсы:
. экономия на покупках по акциям;
. сокращение пищевых отходов;
. готовые заготовки для быстрых блюд.
• Минусы:
. требуется место в морозильной камере;
. нарушение правил упаковки ухудшает вкус;
. не все продукты одинаково хорошо переносят холод.
Замораживайте продукты как можно быстрее после покупки.
Используйте герметичную упаковку и удаляйте воздух.
Храните продукты порционно, чтобы не размораживать лишнее.
Подписывайте пакеты с датой заморозки.
Размораживайте продукты постепенно, в холодильнике.
Повторная заморозка нежелательна, особенно для мяса и рыбы, так как ухудшается вкус и текстура.
При быстрой заморозке большая часть витаминов сохраняется, особенно в ягодах и овощах.
Такие продукты лучше использовать для готовки: супов, запеканок, соусов или выпечки.
