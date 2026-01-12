Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Борщ уступает трон: густая зимняя похлебка с фаршем готовится в два раза быстрее

Ароматные густые супы заменяют легкие блюда в зимнем меню
Еда

Зимой наш организм инстинктивно требует более калорийной и горячей пищи, чтобы противостоять холодам и пасмурной погоде. На смену легким летним окрошкам приходят наваристые бульоны и густые супы-пюре, способные согреть и зарядить энергией.

Суп-пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Суп-пюре

Нежность и цвет: овощной суп-пюре с форелью

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет согреться, но не желает перегружать желудок тяжелым мясом. Главная фишка блюда — сочетание нежной текстуры пюре и кусочков благородной рыбы.

Для приготовления понадобятся: 300 г форели, половина кабачка, пара картофелин, морковь и луковица.

Процесс приготовления прост:

  1. Овощи нарезаются кубиками и отвариваются в воде со специями около 20 минут.

  2. В кастрюлю добавляется нарезанное филе рыбы, после чего суп варится еще 5 минут.

  3. Финальный штрих — блюдо настаивается под крышкой, а затем овощная часть (можно вместе с рыбой или отдельно) пюрируется блендером до однородности.

Восточные нотки: сливочный суп с рисом и нутом

Любители пикантных вкусов оценят этот вариант благодаря добавлению лимона, который придает блюду свежесть и кислинку. Это отличный способ разнообразить меню, используя доступные продукты: нут (150 г), рис (60 г), сливки и овощи.

Сначала делается зажарка из лука, моркови и сельдерея с добавлением чеснока. Затем в кастрюлю отправляются промытый рис и нут, заливаются водой и варятся полчаса. Секрет вкуса кроется в финальном этапе: в суп вливаются сливки и свежевыжатый лимонный сок, после чего блюдо сразу снимается с огня.

Сытная классика: варианты с копченостями

Копченые ингредиенты — лучший способ придать зимнему супу глубокий аромат "дымка" и насыщенность. В подборке выделяются два ярких рецепта.

Тыквенный с копченой курицей

Сочетание сладковатой тыквы и соленой курицы создает гастрономический баланс. Картофель и тыкву (по 400 г) отваривают до мягкости. Отдельно обжаривают лук, морковь и кубики копченой курицы. Овощную основу пюрируют блендером, затем возвращают на плиту, добавляют зажарку с мясом и доводят до кипения.

Гороховый с ребрами и перловкой

"Тяжелая артиллерия" для очень голодных дней. Свиные ребра (800 г) варятся полтора часа. Параллельно в другой емкости отвариваются предварительно замоченные горох и перловка. Овощная зажарка добавляется в конце, соединяясь с мясным бульоном и крупами.

Мясная насыщенность: томатный суп с фаршем

Этот рецепт напоминает густые похлебки и придется по вкусу фанатам борща. Основа — мясной фарш (350 г), обжаренный с луком, перцем и морковью. К мясу добавляют томаты и пасту, тушат. В кастрюле отваривают картофель, затем вводят мясную заправку и нашинкованную капусту. Результат — густое, ароматное блюдо ярко-красного цвета. Об этом со ссылкой на кулинарный портал Povar.ru сообщается в новом обзоре сезонных рецептов.

Быстрые решения: гречка, фасоль и грибы

Если времени мало, а обед нужен сытный, выручат рецепты с крупами и бобовыми, которые быстро дают чувство насыщения.

  • Суп с беконом и гречкой. Простой, но вкусный вариант. Картофель варится вместе с консервированной фасолью и гречкой. За вкус отвечает зажарка из бекона, лука и моркови, которую добавляют в конце варки.

  • Постный с чечевицей и квашеной капустой. Оригинальное сочетание, где кислинка капусты дополняет нейтральный вкус чечевицы. Капусту предварительно тушат с томатной пастой, а затем соединяют с вареной чечевицей и картофелем.

  • Грибной с фасолью. Можно использовать сухую или консервированную фасоль. Грибы обжариваются с овощами и добавляются к почти готовой фасоли и картофелю.

Выбирая между классическим бульоном с кусочками и крем-супом, стоит учитывать особенности каждого вида.

Супы-пюре (на примере тыквенного или с форелью):

  • Легко усваиваются организмом, не создавая тяжести.

  • Идеальны для детского питания, так как имеют однородную текстуру.

  • Позволяют "замаскировать" овощи, которые домочадцы не любят есть целиком (лук, кабачок).

  • Быстрее остывают по сравнению с жирными бульонами, что зимой может быть минусом.

Классические заправочные супы (на примере горохового или томатного):

  • Дают длительное чувство сытости благодаря клетчатке и цельным волокнам мяса.

  • Текстура заставляет тщательнее пережевывать пищу, что полезно для пищеварения.

  • Визуально видно все ингредиенты, что важно для людей с избирательным аппетитом.

  • Требуют больше времени на переваривание.

Популярные вопросы о зимних супах

1. Как сделать суп более густым без добавления муки

Отличный способ загустить блюдо — использовать часть крахмалистых овощей из самого супа. Достаньте несколько ложек вареного картофеля, нута или фасоли, разомните их в пюре вилкой и верните обратно в кастрюлю. Также плотность хорошо придают разваренная чечевица или перловка.

2. Можно ли замораживать супы с крупами и макаронами

Супы с рисом, макаронами или картофелем плохо переносят заморозку — ингредиенты размокают и теряют текстуру при повторном разогреве. А вот супы-пюре (без сливок) или бульоны с бобовыми (горох, фасоль, чечевица) отлично хранятся в морозилке.

3. Какое мясо лучше всего подходит для зимнего бульона

Для холодной погоды идеально подходит мясо на кости (свиные ребра, говяжья грудинка, суповая курица). Костный мозг и соединительные ткани при длительной варке выделяют желатин и коллаген, делая бульон "плотным", наваристым и полезным для суставов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда супы зима рецепты кулинария правильное питание
