Теймур Зейналпур

Мороз кусает за щеки — спасаемся дома: мандариновый секрет, который возвращает тепло за пару глотков

Повара варят яблоки в воде для медового глинтвейна — кулинары
Еда

Холодные вечера и дождливая погода — идеальный повод наполнить дом пряными ароматами и приготовить согревающий напиток. Домашний глинтвейн дарит ощущение уюта, а его вариации позволяют экспериментировать с фруктовыми и ягодными оттенками в зависимости от предпочтений. В этой подборке представлены простые рецепты для приготовления на плите и в мультиварке, а также безалкогольный вариант для всей семьи.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Глинтвейн

Классика вкуса: яблоко и мед

Сочетание яблок с медом считается одним из самых гармоничных для горячих напитков. Этот рецепт позволяет получить мягкий вкус с выраженными фруктовыми нотками. Для приготовления понадобятся два стакана красного вина, полтора стакана воды, три яблока, лимонный сок, мед и набор специй (корица, бадьян, гвоздика).

Сначала необходимо подготовить пряный отвар. Яблоки нарезаются тонкими пластинками и помещаются в кастрюлю вместе с водой и специями. Смесь доводится до кипения и проваривается на медленном огне около 5-7 минут, чтобы фрукты отдали свой вкус воде.

Затем в емкость вливается вино и добавляется лимонный сок (1-2 чайные ложки). Напиток нужно прогреть до появления первых признаков закипания, но не кипятить. После снятия с огня добавляется мед по вкусу (3-4 столовые ложки), все перемешивается и настаивается под крышкой около 10 минут.

Цитрусовый заряд: мандариновый глинтвейн

Сезонные мандарины способны кардинально изменить привычный вкус напитка, сделав его более праздничным. Для этого варианта берут равные части вина и яблочного сока (по 2 стакана), три мандарина, мед и пряности (имбирь, корицу, гвоздику).

Один мандарин нарезается прямо с кожурой для аромата, два других очищаются от шкурки. Цитрусовые заливаются соком и нагреваются. После закипания в жидкость вводятся специи, и смесь томится 3-4 минуты. Финальный этап — добавление вина. Как только напиток снова приблизится к точке кипения, его снимают с плиты, заправляют медом и оставляют настаиваться.

Фруктовое изобилие

Если хочется получить максимально насыщенный вкус, стоит использовать ассорти из фруктов. На одну бутылку вина потребуется по одному яблоку, апельсину и лимону, а также мед и любимые специи. Секрет этого рецепта в предварительной подготовке цитрусовых.

Очищенные апельсин и лимон нарезаются кубиками и слегка разминаются в кастрюле, чтобы выделился эфирный сок. Туда же добавляются нарезанные яблоки, вино и пряности. Смесь прогревается практически до кипения, снимается с огня и смешивается с медом. Настаивание под крышкой обязательно для раскрытия букета.

Современный метод: рецепт для мультиварки

Кухонная техника отлично справляется с задачей томления напитка, сохраняя все ароматы внутри чаши. Для этого рецепта понадобятся: бутылка вина (или 2 стакана), стакан яблочного сока, один апельсин, груша, яблоко, сахар и специи.

Апельсин используется вместе с цедрой, остальные фрукты нарезаются тонкими ломтиками. Все ингредиенты, включая жидкие составляющие и сахар, загружаются в чашу. В мультиварке выбирается режим "Суп", таймер устанавливается на 10 минут. После завершения программы рекомендуется включить режим подогрев и оставить напиток еще на 20 минут для максимальной насыщенности.

Безалкогольная версия для детей

Чтобы дети тоже могли насладиться согревающим ритуалом, винную основу заменяют натуральным соком. Идеально подходит вишневый сок (1 литр), который по цвету и терпкости напоминает вино. К нему добавляют апельсин, яблоко, половинку лимона и набор специй (мускатный орех, корица, бадьян).

Фрукты нарезаются ломтиками (цитрусовые с кожурой), заливаются соком со специями и доводятся до кипения. На медленном огне напиток варится 5 минут, после чего настаивается под крышкой четверть часа.

Выбор основы для напитка: вино или сок

При подготовке к варке глинтвейна важно определиться с базовым ингредиентом, так как от него зависит количество подсластителей и баланс вкуса.

Сухое красное вино считается традиционной классикой. Оно обладает выраженной кислинкой и терпкостью, поэтому требует большего количества сахара или меда. Напиток на такой основе получается благородным, не приторным и идеально подходит для взрослых ценителей.

Полусладкое вино — выбор для тех, кто любит более мягкие вкусы. В этом случае количество добавляемого сахара нужно сократить, чтобы напиток не превратился в сироп. Это наиболее популярный вариант для домашних вечеринок, так как он нравится большинству гостей.

Фруктовые соки (вишневый, виноградный, гранатовый) используются для безалкогольных версий. Они сами по себе содержат много сахара, поэтому подслащивать их нужно с осторожностью. Чтобы сбалансировать вкус такого "глинтвейна", рекомендуется добавлять больше лимона или кислых яблок. Об этом сообщает Povar.ru.

Популярные вопросы о приготовлении глинтвейна

1. Можно ли кипятить глинтвейн

Нет, это главная ошибка при приготовлении. При кипении из вина испаряется алкоголь, а вкус напитка становится плоским и напоминает компот. Оптимальная температура нагрева — 70-80 градусов, когда исчезает пена, но жидкость еще не бурлит.

2. Какие специи лучше использовать: молотые или цельные

Лучше отдавать предпочтение цельным пряностям: палочкам корицы, звездочкам бадьяна, бутонам гвоздики. Молотые специи делают напиток мутным и оставляют неприятный скрип на зубах, от которого сложно избавиться даже при процеживании.

3. В какой посуде лучше подавать напиток

Идеально подходят высокие бокалы из толстого стекла с ручкой (айриш-стаканы) или керамические кружки, хорошо удерживающие тепло. Тонкое стекло может треснуть от высокой температуры, поэтому обычные винные бокалы использовать не рекомендуется.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда зима рецепты кулинария
