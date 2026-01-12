Готовят двойную порцию и всё равно мало: эти тефтели просят добавки

Фарш смешивают с полуготовым рисом для тефтелей

Тефтели из фарша давно стали привычным блюдом, но даже в классическом рецепте есть место для приятных нюансов. В этом варианте они получаются особенно мягкими, сочными и ароматными, а сыр и томатная подлива делают вкус более насыщенным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Куриные тефтели с овощным пюре

Такое блюдо подходит и для семейного ужина, и для детского стола, потому что не требует острых специй и легко усваивается. Об этом сообщает кулинарный раздел домашней кухни.

Почему тефтели получаются особенно нежными

Главный секрет текстуры — сочетание фарша с рисом, яйцом и сыром. Рис, отваренный до полуготовности, впитывает мясной сок и не даёт тефтелям пересохнуть в духовке. Сыр добавляет мягкость и делает вкус более округлым, а запекание под соусом сохраняет сочность без лишнего масла.

Такие тефтели можно подавать без гарнира, как самостоятельное блюдо, или дополнить их картофельным пюре, гречкой или свежими овощами. Благодаря подливе они остаются вкусными даже после разогрева.

Ингредиенты для приготовления

Для блюда понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине:

Мясной фарш — 500 г. Лук репчатый — 2 штуки. Томатная паста или неострый кетчуп — 0,5 стакана. Твёрдый сыр — 200 г. Куриное яйцо — 1 штука. Рис — по вкусу (отварить до полуготовности). Сахар — 1 столовая ложка. Соль и чёрный перец — по вкусу. Растительное масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Готовить тефтели удобно поэтапно, не торопясь:

Отварите рис до полуготовности и дайте ему слегка остыть. Смешайте фарш, рис, яйцо, половину натёртого сыра, соль и перец до однородности. Сформируйте небольшие тефтели одинакового размера. Обжарьте их на растительном масле до лёгкой золотистой корочки. Выложите тефтели в форму для запекания. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте томатную пасту или кетчуп, сахар, соль и перец, доведите соус до кипения. Залейте тефтели подливой. Запекайте в духовке при 180 градусах 20 минут. Достаньте форму, посыпьте тефтели оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.

Сравнение: тефтели в духовке и на сковороде

Тефтели, запечённые в духовке, получаются более диетическими и равномерно прогреваются со всех сторон. Они не требуют постоянного контроля и впитывают меньше масла. Жареные на сковороде варианты быстрее готовятся, но могут быть менее сочными без соуса. Для семейного меню и детского питания духовка считается более универсальным решением.

Плюсы и минусы рецепта

У этого способа приготовления есть свои особенности, которые важно учитывать.

Преимущества:

нежная текстура за счёт риса и сыра;

сытность без необходимости в гарнире;

подходит для разогрева на следующий день.

Недостатки:

требуется время на запекание;

блюдо лучше готовить сразу в большом объёме.

Советы шаг за шагом для удачного результата

Чтобы тефтели всегда получались вкусными, стоит соблюдать несколько правил:

Используйте фарш средней жирности, чтобы блюдо не было сухим. Не переваривайте рис — он должен оставаться слегка плотным. Запекайте тефтели под соусом, полностью покрывающим их поверхность.

Популярные вопросы о тефтелях в духовке

Как выбрать фарш для тефтелей?

Лучше всего подойдёт смесь говядины и свинины или куриный фарш без лишнего жира.

Сколько стоят ингредиенты для блюда?

Набор продуктов относится к бюджетной категории и подходит для повседневной кухни.

Что лучше: томатная паста или кетчуп?

Томатная паста даёт более насыщенный вкус, а кетчуп делает соус мягче и слегка сладковатым.