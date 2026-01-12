Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Готовят двойную порцию и всё равно мало: эти тефтели просят добавки

Фарш смешивают с полуготовым рисом для тефтелей
Еда

Тефтели из фарша давно стали привычным блюдом, но даже в классическом рецепте есть место для приятных нюансов. В этом варианте они получаются особенно мягкими, сочными и ароматными, а сыр и томатная подлива делают вкус более насыщенным.

Куриные тефтели с овощным пюре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриные тефтели с овощным пюре

Такое блюдо подходит и для семейного ужина, и для детского стола, потому что не требует острых специй и легко усваивается. Об этом сообщает кулинарный раздел домашней кухни.

Почему тефтели получаются особенно нежными

Главный секрет текстуры — сочетание фарша с рисом, яйцом и сыром. Рис, отваренный до полуготовности, впитывает мясной сок и не даёт тефтелям пересохнуть в духовке. Сыр добавляет мягкость и делает вкус более округлым, а запекание под соусом сохраняет сочность без лишнего масла.

Такие тефтели можно подавать без гарнира, как самостоятельное блюдо, или дополнить их картофельным пюре, гречкой или свежими овощами. Благодаря подливе они остаются вкусными даже после разогрева.

Ингредиенты для приготовления

Для блюда понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине:

  1. Мясной фарш — 500 г.

  2. Лук репчатый — 2 штуки.

  3. Томатная паста или неострый кетчуп — 0,5 стакана.

  4. Твёрдый сыр — 200 г.

  5. Куриное яйцо — 1 штука.

  6. Рис — по вкусу (отварить до полуготовности).

  7. Сахар — 1 столовая ложка.

  8. Соль и чёрный перец — по вкусу.

  9. Растительное масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Готовить тефтели удобно поэтапно, не торопясь:

  1. Отварите рис до полуготовности и дайте ему слегка остыть.

  2. Смешайте фарш, рис, яйцо, половину натёртого сыра, соль и перец до однородности.

  3. Сформируйте небольшие тефтели одинакового размера.

  4. Обжарьте их на растительном масле до лёгкой золотистой корочки.

  5. Выложите тефтели в форму для запекания.

  6. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук.

  7. Добавьте томатную пасту или кетчуп, сахар, соль и перец, доведите соус до кипения.

  8. Залейте тефтели подливой.

  9. Запекайте в духовке при 180 градусах 20 минут.

  10. Достаньте форму, посыпьте тефтели оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.

Сравнение: тефтели в духовке и на сковороде

Тефтели, запечённые в духовке, получаются более диетическими и равномерно прогреваются со всех сторон. Они не требуют постоянного контроля и впитывают меньше масла. Жареные на сковороде варианты быстрее готовятся, но могут быть менее сочными без соуса. Для семейного меню и детского питания духовка считается более универсальным решением.

Плюсы и минусы рецепта

У этого способа приготовления есть свои особенности, которые важно учитывать.
Преимущества:

  • нежная текстура за счёт риса и сыра;
  • сытность без необходимости в гарнире;
  • подходит для разогрева на следующий день.

Недостатки:

  • требуется время на запекание;
  • блюдо лучше готовить сразу в большом объёме.

Советы шаг за шагом для удачного результата

Чтобы тефтели всегда получались вкусными, стоит соблюдать несколько правил:

  1. Используйте фарш средней жирности, чтобы блюдо не было сухим.

  2. Не переваривайте рис — он должен оставаться слегка плотным.

  3. Запекайте тефтели под соусом, полностью покрывающим их поверхность.

Популярные вопросы о тефтелях в духовке

Как выбрать фарш для тефтелей?
Лучше всего подойдёт смесь говядины и свинины или куриный фарш без лишнего жира.

Сколько стоят ингредиенты для блюда?
Набор продуктов относится к бюджетной категории и подходит для повседневной кухни.

Что лучше: томатная паста или кетчуп?
Томатная паста даёт более насыщенный вкус, а кетчуп делает соус мягче и слегка сладковатым.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр рис рецепты кулинария
Новости Все >
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Сейчас читают
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Красота и стиль
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Снять виллу знаменитости и не разочароваться — Pravda
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Обычная соль снижает влажность в ванной без отопления — ouest-france
Отсутствие подкормки птиц увеличивает число вредителей в саду
Помидоры можно добавить в салат с крабовыми палочками вместо риса
Сушка вещей на батарее может вызывать головные боли и усталость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Папоротник, пилея и орхидея подходят для ванной — данные Actualno
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Соус для голубцов готовят на муке сметане и томате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.