Суперфуды без переплаты: эти простые продукты работают не хуже модных деликатесов

Жирную рыбу рекомендовали есть 2–3 раза в неделю — врач Землянкина

Даже простые и привычные продукты могут работать как суперфуды и поддерживать организм не хуже экзотических добавок. Важно лишь знать, что именно включать в рацион и как часто это делать.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Продукты с Омега-3

О доступных вариантах, способных повлиять на самочувствие и здоровье, рассказала врач из Мурманской области. Об этом сообщает региональное издание "Хибины.ру" со ссылкой на врача Юлию Землянкину.

Доступные продукты с высокой пользой

По словам специалиста, полезное питание не обязательно должно быть дорогим. Многие бюджетные продукты содержат витамины, микроэлементы и активные вещества, которые положительно влияют на разные системы организма. Главное — разнообразие и разумный подход к меню.

Одним из таких продуктов врач называет куркуму. Эта специя ценится за куркумин — вещество с выраженными противовоспалительными свойствами. Его часто используют в кулинарии и добавляют в блюда из овощей, круп и мяса.

Рыба и субпродукты в рационе

Отдельное внимание Юлия Землянкина советует уделять жирной рыбе. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы сердца и мозга. Оптимальной считается частота 2–3 раза в неделю, без перегрузки рациона.

Также в список полезных продуктов врач включает говяжью и куриную печень. Этот продукт богат железом, витамином А и полноценным белком, который легко усваивается. По словам медика, одной порции в неделю достаточно, чтобы восполнить потребности организма без риска переизбытка.

Орехи, овощи и крупы как основа питания

В повседневное меню специалист рекомендует добавлять грецкие орехи и чеснок. Они поддерживают иммунитет и обмен веществ, а также содержат антиоксиданты. Квашеная капуста ценится за ферментированные свойства и благоприятное влияние на пищеварение.

Среди других полезных продуктов отмечаются яйца, гречка и руккола. Они хорошо сочетаются между собой, подходят для завтраков и обедов и помогают поддерживать уровень энергии в течение дня.

Польза северных ягод

Отдельно врач выделяет северные ягоды. Черника и клюква, по её словам, способны положительно влиять на память и зрение, а также укреплять иммунную систему. Их можно употреблять в свежем виде, добавлять в каши, йогурты или смузи.

«Помните, что даже самые полезные продукты хороши в меру и в рамках сбалансированного питания. При наличии заболеваний консультируйтесь с врачом», — предупредила врач Юлия Землянкина.

Сравнение: суперфуды и обычные продукты

Экзотические суперфуды часто стоят дорого и не всегда доступны. При этом привычные продукты — рыба, крупы, овощи и ягоды — содержат сопоставимый набор полезных веществ. Разница чаще заключается не в ценности, а в подаче и популярности.

Выбирая локальные и сезонные продукты, можно поддерживать здоровье без лишних затрат и сложных схем питания.

Плюсы и минусы доступных суперфудов

Рацион на основе привычных продуктов имеет свои особенности. Он удобен и понятен, но требует контроля порций.

К плюсам относятся:

доступная стоимость;

широкий выбор в магазинах;

возможность регулярного употребления.

Среди минусов:

риск переедания при отсутствии режима;

необходимость учитывать индивидуальные ограничения;

потребность в разнообразии для баланса.

Советы шаг за шагом по включению суперфудов в меню

Начните с одного-двух продуктов и постепенно расширяйте рацион. Добавляйте специи, такие как куркума, в привычные блюда. Планируйте рыбные дни и заранее продумывайте меню на неделю, чтобы питание оставалось сбалансированным.

Популярные вопросы о полезных суперфудах

Как выбрать полезные продукты для ежедневного рациона?

Ориентируйтесь на простые продукты без сложной обработки и с понятным составом.

Сколько раз в неделю стоит есть рыбу?

Оптимально включать жирную рыбу в меню 2–3 раза в неделю.

Можно ли заменить суперфуды добавками?

Добавки не заменяют полноценное питание и используются только по рекомендации врача.