Суперфуды без переплаты: эти простые продукты работают не хуже модных деликатесов

Даже простые и привычные продукты могут работать как суперфуды и поддерживать организм не хуже экзотических добавок. Важно лишь знать, что именно включать в рацион и как часто это делать.
О доступных вариантах, способных повлиять на самочувствие и здоровье, рассказала врач из Мурманской области. Об этом сообщает региональное издание "Хибины.ру" со ссылкой на врача Юлию Землянкину.
По словам специалиста, полезное питание не обязательно должно быть дорогим. Многие бюджетные продукты содержат витамины, микроэлементы и активные вещества, которые положительно влияют на разные системы организма. Главное — разнообразие и разумный подход к меню.
Одним из таких продуктов врач называет куркуму. Эта специя ценится за куркумин — вещество с выраженными противовоспалительными свойствами. Его часто используют в кулинарии и добавляют в блюда из овощей, круп и мяса.
Отдельное внимание Юлия Землянкина советует уделять жирной рыбе. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы сердца и мозга. Оптимальной считается частота 2–3 раза в неделю, без перегрузки рациона.
Также в список полезных продуктов врач включает говяжью и куриную печень. Этот продукт богат железом, витамином А и полноценным белком, который легко усваивается. По словам медика, одной порции в неделю достаточно, чтобы восполнить потребности организма без риска переизбытка.
В повседневное меню специалист рекомендует добавлять грецкие орехи и чеснок. Они поддерживают иммунитет и обмен веществ, а также содержат антиоксиданты. Квашеная капуста ценится за ферментированные свойства и благоприятное влияние на пищеварение.
Среди других полезных продуктов отмечаются яйца, гречка и руккола. Они хорошо сочетаются между собой, подходят для завтраков и обедов и помогают поддерживать уровень энергии в течение дня.
Отдельно врач выделяет северные ягоды. Черника и клюква, по её словам, способны положительно влиять на память и зрение, а также укреплять иммунную систему. Их можно употреблять в свежем виде, добавлять в каши, йогурты или смузи.
«Помните, что даже самые полезные продукты хороши в меру и в рамках сбалансированного питания. При наличии заболеваний консультируйтесь с врачом», — предупредила врач Юлия Землянкина.
Экзотические суперфуды часто стоят дорого и не всегда доступны. При этом привычные продукты — рыба, крупы, овощи и ягоды — содержат сопоставимый набор полезных веществ. Разница чаще заключается не в ценности, а в подаче и популярности.
Выбирая локальные и сезонные продукты, можно поддерживать здоровье без лишних затрат и сложных схем питания.
Рацион на основе привычных продуктов имеет свои особенности. Он удобен и понятен, но требует контроля порций.
К плюсам относятся:
доступная стоимость;
широкий выбор в магазинах;
возможность регулярного употребления.
Среди минусов:
риск переедания при отсутствии режима;
необходимость учитывать индивидуальные ограничения;
потребность в разнообразии для баланса.
Начните с одного-двух продуктов и постепенно расширяйте рацион. Добавляйте специи, такие как куркума, в привычные блюда. Планируйте рыбные дни и заранее продумывайте меню на неделю, чтобы питание оставалось сбалансированным.
Ориентируйтесь на простые продукты без сложной обработки и с понятным составом.
Оптимально включать жирную рыбу в меню 2–3 раза в неделю.
Добавки не заменяют полноценное питание и используются только по рекомендации врача.
