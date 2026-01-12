Запах собирает всю семью на кухне: этот суп начинает есть даже тот, кто не был голоден

Наваристые супы с копчёностями остаются одним из самых уютных вариантов домашнего обеда. Суп с копчёными рёбрышками, фасолью и овощами сочетает насыщенный аромат, сытность и мягкий овощной баланс. Такое первое блюдо хорошо согревает и подходит для повседневного меню. Об этом сообщает RussianFood.
Главная роль в этом блюде отведена копчёным рёбрышкам. Именно они задают характерный аромат и делают бульон выразительным без долгой варки. Фасоль отвечает за плотность и питательность, а набор овощей смягчает вкус и делает суп более гармоничным.
В отличие от классических мясных супов, здесь используется предварительная обжарка овощей и мяса. Этот приём часто применяют и в других сытных первых блюдах, например в рецептах вроде рагу из свинины с фасолью, где важна глубина вкуса без долгого томления.
Для супа подойдут любые качественные копчёные рёбрышки без излишней соли. Консервированная фасоль значительно сокращает время приготовления и делает блюдо удобным для будней. Помидоры лучше использовать спелые — они придают лёгкую кислинку и насыщенный цвет.
Болгарский перец, морковь и корневой сельдерей формируют овощную основу, а репчатый лук добавляет мягкую сладость. Смесь сушёных трав усиливает аромат, не перебивая вкус копчёностей.
Приготовление начинается с пассерования лука в растительном масле до прозрачности. Затем поочерёдно добавляются морковь и сельдерей, а позже — сладкий перец. Такая последовательность позволяет овощам сохранить текстуру и аромат.
Помидоры, натёртые без кожицы, вводятся в зажарку вместе с нарезанным мясом с рёбрышек. Короткая обжарка помогает ингредиентам "обменяться" вкусами ещё до варки — этот принцип используют и при создании бархатных супов, где важна текстура, как в гороховом супе-пюре.
Обжаренная смесь перекладывается в кастрюлю и заливается горячей водой. Количество жидкости регулируется в зависимости от желаемой густоты. После непродолжительной варки добавляется фасоль, соль, перец и сушёные травы.
Через несколько минут суп готов. Перед подачей его можно дополнить свежей петрушкой — она освежает вкус и делает блюдо более аппетитным.
Овощной суп получается лёгким и нейтральным, но часто требует дополнительных специй или длительной варки для насыщенности. Вариант с копчёными рёбрышками выигрывает по аромату и глубине вкуса даже при сравнительно коротком времени приготовления. При этом фасоль делает блюдо более сытным без добавления круп или макарон.
Это блюдо имеет свои особенности, которые стоит учитывать.
Плюсы:
яркий вкус без сложных приёмов;
сытность за счёт фасоли и мяса;
хорошо подходит для холодного времени года;
можно регулировать густоту.
Минусы:
копчёности подходят не всем;
требует контроля соли;
менее диетический вариант.
Используйте горячую воду при заливке, чтобы не снижать температуру бульона.
Не пережаривайте овощи — они должны быть мягкими, а не сухими.
Пробуйте суп на соль только после добавления фасоли.
Дайте блюду настояться под крышкой 5-10 минут.
Подавайте с зеленью или ржаным хлебом.
Можно ли использовать сухую фасоль вместо консервированной?
Да, но её нужно заранее замочить и отварить до готовности.
Какие овощи можно добавить или заменить?
Подойдут кабачок, картофель или стеблевой сельдерей, если хотите изменить вкус.
Сколько хранится такой суп?
В холодильнике он сохраняет вкус до двух суток и на следующий день становится ещё насыщеннее.
