Запах собирает всю семью на кухне: этот суп начинает есть даже тот, кто не был голоден

Суп с копчёными рёбрышками готовят с фасолью и перцем

Наваристые супы с копчёностями остаются одним из самых уютных вариантов домашнего обеда. Суп с копчёными рёбрышками, фасолью и овощами сочетает насыщенный аромат, сытность и мягкий овощной баланс. Такое первое блюдо хорошо согревает и подходит для повседневного меню. Об этом сообщает RussianFood.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Суп из фасоли и овощей по-аргентински

Особенности супа с копчёными рёбрышками

Главная роль в этом блюде отведена копчёным рёбрышкам. Именно они задают характерный аромат и делают бульон выразительным без долгой варки. Фасоль отвечает за плотность и питательность, а набор овощей смягчает вкус и делает суп более гармоничным.

В отличие от классических мясных супов, здесь используется предварительная обжарка овощей и мяса. Этот приём часто применяют и в других сытных первых блюдах, например в рецептах вроде рагу из свинины с фасолью, где важна глубина вкуса без долгого томления.

Подготовка ингредиентов

Для супа подойдут любые качественные копчёные рёбрышки без излишней соли. Консервированная фасоль значительно сокращает время приготовления и делает блюдо удобным для будней. Помидоры лучше использовать спелые — они придают лёгкую кислинку и насыщенный цвет.

Болгарский перец, морковь и корневой сельдерей формируют овощную основу, а репчатый лук добавляет мягкую сладость. Смесь сушёных трав усиливает аромат, не перебивая вкус копчёностей.

Обжарка — ключ к насыщенному вкусу

Приготовление начинается с пассерования лука в растительном масле до прозрачности. Затем поочерёдно добавляются морковь и сельдерей, а позже — сладкий перец. Такая последовательность позволяет овощам сохранить текстуру и аромат.

Помидоры, натёртые без кожицы, вводятся в зажарку вместе с нарезанным мясом с рёбрышек. Короткая обжарка помогает ингредиентам "обменяться" вкусами ещё до варки — этот принцип используют и при создании бархатных супов, где важна текстура, как в гороховом супе-пюре.

Варка и финальный штрих

Обжаренная смесь перекладывается в кастрюлю и заливается горячей водой. Количество жидкости регулируется в зависимости от желаемой густоты. После непродолжительной варки добавляется фасоль, соль, перец и сушёные травы.

Через несколько минут суп готов. Перед подачей его можно дополнить свежей петрушкой — она освежает вкус и делает блюдо более аппетитным.

Сравнение: суп с копчёными рёбрышками и классический овощной суп

Овощной суп получается лёгким и нейтральным, но часто требует дополнительных специй или длительной варки для насыщенности. Вариант с копчёными рёбрышками выигрывает по аромату и глубине вкуса даже при сравнительно коротком времени приготовления. При этом фасоль делает блюдо более сытным без добавления круп или макарон.

Плюсы и минусы супа с копчёностями

Это блюдо имеет свои особенности, которые стоит учитывать.

Плюсы:

яркий вкус без сложных приёмов;

сытность за счёт фасоли и мяса;

хорошо подходит для холодного времени года;

можно регулировать густоту.

Минусы:

копчёности подходят не всем;

требует контроля соли;

менее диетический вариант.

Советы по приготовлению супа шаг за шагом

Используйте горячую воду при заливке, чтобы не снижать температуру бульона.

Не пережаривайте овощи — они должны быть мягкими, а не сухими.

Пробуйте суп на соль только после добавления фасоли.

Дайте блюду настояться под крышкой 5-10 минут.

Подавайте с зеленью или ржаным хлебом.

Популярные вопросы о супе с копчёными рёбрышками

Можно ли использовать сухую фасоль вместо консервированной?

Да, но её нужно заранее замочить и отварить до готовности.

Какие овощи можно добавить или заменить?

Подойдут кабачок, картофель или стеблевой сельдерей, если хотите изменить вкус.

Сколько хранится такой суп?

В холодильнике он сохраняет вкус до двух суток и на следующий день становится ещё насыщеннее.