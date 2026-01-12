Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свинина получается нежной, картофель — румяным: венгерский приём ломает привычные правила жаркого

Свинину и картофель в жарком по-брашовски готовят раздельно
Еда

Сытные мясные блюда с картофелем остаются классикой домашней кухни, особенно в холодное время года. Жаркое по-брашовски — венгерский рецепт, в котором сочная свинина соединяется с румяным картофелем, ароматной паприкой и чесноком. Благодаря раздельному приготовлению ингредиентов блюдо получается насыщенным, но не тяжёлым. Об этом сообщает издание RussainFood.

Жаркое из оленины с картофелем и луком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жаркое из оленины с картофелем и луком

Что такое жаркое по-брашовски и в чём его особенность

Жаркое по-брашовски, или Brassói aprópecsenye, — традиционное венгерское блюдо, родом из города Брашов. Его основа — обжаренная свинина, картофель и специи, характерные для венгерской кухни: паприка и майоран. В отличие от классического жаркого, картофель здесь готовится отдельно, а затем соединяется с мясом.

Такой приём позволяет сохранить форму картофеля и добиться выразительной текстуры: он остаётся румяным снаружи и мягким внутри, не превращаясь в пюре. Похожий подход используют и в других мясных блюдах, где важна правильная текстура, например в рагу из свинины с фасолью.

Подготовка ингредиентов

Для блюда используется мякоть свинины без костей — она быстро становится мягкой при тушении. Картофель лучше выбирать средний, не слишком крахмалистый. Копчёный бекон добавляет глубину вкуса и усиливает мясной аромат, а лук служит естественной основой для соуса.

Чеснок, паприка и сушёный майоран формируют характерный венгерский профиль блюда, а свежая петрушка используется уже при подаче, добавляя свежести.

Приготовление мясной части

Процесс начинается с обжаривания бекона в небольшом количестве растительного масла. Когда он отдаёт жир и становится румяным, к нему добавляется нарезанный лук. Смесь обжаривается до мягкости и лёгкой золотистости.

Затем в сковороду отправляются кусочки свинины. Мясо быстро обжаривается до изменения цвета, после чего добавляются соль, чёрный перец, паприка и чеснок. Влив небольшое количество воды, блюдо тушат под крышкой до полной мягкости мяса — этот этап важен для получения нежной текстуры, как и в других рецептах, где используют приёмы смягчения мяса.

Отдельная жарка картофеля

Пока свинина тушится, картофель очищают, нарезают крупными кусочками и обжаривают на другой сковороде до готовности. Важно, чтобы он именно жарился, а не тушился — это ключевая особенность рецепта.

Готовый картофель слегка солят и держат под крышкой до соединения с мясом.

Финальный этап и подача

Перед соединением ингредиентов в мясо добавляют сушёный майоран — он раскрывается при коротком прогреве. Затем свинину с беконом и луком перекладывают к картофелю и тушат всё вместе несколько минут, чтобы вкусы объединились.

Подают жаркое по-брашовски горячим, посыпав мелко нарезанной петрушкой. Блюдо отлично сочетается с соленьями и свежими овощами.

Сравнение: жаркое по-брашовски и классическое жаркое

Классическое жаркое готовится в одной ёмкости, где картофель тушится вместе с мясом. В венгерском варианте продукты готовятся отдельно, что делает блюдо более текстурным и выразительным по вкусу. Жаркое по-брашовски получается менее водянистым и более насыщенным за счёт паприки и бекона.

Плюсы и минусы жаркого по-брашовски

Это блюдо имеет свои сильные стороны, но подходит не для всех ситуаций.

Плюсы:

  • насыщенный вкус и аромат;

  • сытность без ощущения тяжести;

  • хорошо подходит для семейного обеда;

  • сохраняет структуру картофеля.

Минусы:

  • требует использования двух сковород;

  • достаточно калорийное;

  • занимает больше времени, чем простые рагу.

Советы по приготовлению жаркого по-брашовски

Используйте качественную молотую паприку — от неё зависит вкус блюда.
Не пережаривайте чеснок, добавляйте его вместе со специями.
Картофель жарьте на среднем огне, не накрывая крышкой.
Не добавляйте майоран слишком рано — он должен сохранить аромат.
Дайте блюду постоять под крышкой несколько минут перед подачей.

Популярные вопросы о жарком по-брашовски

Какое мясо лучше подходит для этого блюда?
Оптимальный вариант — свиная мякоть без жил и костей, которая хорошо тушится и остаётся сочной.

Можно ли готовить жаркое без бекона?
Да, но вкус будет менее насыщенным. В этом случае стоит увеличить количество специй.

Чем заменить майоран?
При необходимости можно использовать смесь орегано и тимьяна, но оригинальный вкус будет отличаться.

