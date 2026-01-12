Свинина получается нежной, картофель — румяным: венгерский приём ломает привычные правила жаркого

Сытные мясные блюда с картофелем остаются классикой домашней кухни, особенно в холодное время года. Жаркое по-брашовски — венгерский рецепт, в котором сочная свинина соединяется с румяным картофелем, ароматной паприкой и чесноком. Благодаря раздельному приготовлению ингредиентов блюдо получается насыщенным, но не тяжёлым. Об этом сообщает издание RussainFood.
Жаркое по-брашовски, или Brassói aprópecsenye, — традиционное венгерское блюдо, родом из города Брашов. Его основа — обжаренная свинина, картофель и специи, характерные для венгерской кухни: паприка и майоран. В отличие от классического жаркого, картофель здесь готовится отдельно, а затем соединяется с мясом.
Такой приём позволяет сохранить форму картофеля и добиться выразительной текстуры: он остаётся румяным снаружи и мягким внутри, не превращаясь в пюре. Похожий подход используют и в других мясных блюдах, где важна правильная текстура, например в рагу из свинины с фасолью.
Для блюда используется мякоть свинины без костей — она быстро становится мягкой при тушении. Картофель лучше выбирать средний, не слишком крахмалистый. Копчёный бекон добавляет глубину вкуса и усиливает мясной аромат, а лук служит естественной основой для соуса.
Чеснок, паприка и сушёный майоран формируют характерный венгерский профиль блюда, а свежая петрушка используется уже при подаче, добавляя свежести.
Процесс начинается с обжаривания бекона в небольшом количестве растительного масла. Когда он отдаёт жир и становится румяным, к нему добавляется нарезанный лук. Смесь обжаривается до мягкости и лёгкой золотистости.
Затем в сковороду отправляются кусочки свинины. Мясо быстро обжаривается до изменения цвета, после чего добавляются соль, чёрный перец, паприка и чеснок. Влив небольшое количество воды, блюдо тушат под крышкой до полной мягкости мяса — этот этап важен для получения нежной текстуры, как и в других рецептах, где используют приёмы смягчения мяса.
Пока свинина тушится, картофель очищают, нарезают крупными кусочками и обжаривают на другой сковороде до готовности. Важно, чтобы он именно жарился, а не тушился — это ключевая особенность рецепта.
Готовый картофель слегка солят и держат под крышкой до соединения с мясом.
Перед соединением ингредиентов в мясо добавляют сушёный майоран — он раскрывается при коротком прогреве. Затем свинину с беконом и луком перекладывают к картофелю и тушат всё вместе несколько минут, чтобы вкусы объединились.
Подают жаркое по-брашовски горячим, посыпав мелко нарезанной петрушкой. Блюдо отлично сочетается с соленьями и свежими овощами.
Классическое жаркое готовится в одной ёмкости, где картофель тушится вместе с мясом. В венгерском варианте продукты готовятся отдельно, что делает блюдо более текстурным и выразительным по вкусу. Жаркое по-брашовски получается менее водянистым и более насыщенным за счёт паприки и бекона.
Это блюдо имеет свои сильные стороны, но подходит не для всех ситуаций.
Плюсы:
насыщенный вкус и аромат;
сытность без ощущения тяжести;
хорошо подходит для семейного обеда;
сохраняет структуру картофеля.
Минусы:
требует использования двух сковород;
достаточно калорийное;
занимает больше времени, чем простые рагу.
Используйте качественную молотую паприку — от неё зависит вкус блюда.
Не пережаривайте чеснок, добавляйте его вместе со специями.
Картофель жарьте на среднем огне, не накрывая крышкой.
Не добавляйте майоран слишком рано — он должен сохранить аромат.
Дайте блюду постоять под крышкой несколько минут перед подачей.
Какое мясо лучше подходит для этого блюда?
Оптимальный вариант — свиная мякоть без жил и костей, которая хорошо тушится и остаётся сочной.
Можно ли готовить жаркое без бекона?
Да, но вкус будет менее насыщенным. В этом случае стоит увеличить количество специй.
Чем заменить майоран?
При необходимости можно использовать смесь орегано и тимьяна, но оригинальный вкус будет отличаться.
