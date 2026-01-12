Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Малова

Всё смешали и забыли: одна кастрюля спасает ужин, когда сил и времени уже нет после работы

Курица с макаронами в одной кастрюле экономит время
Еда

Когда времени на готовку почти нет, а хочется полноценный, сытный и при этом домашний ужин, на помощь приходят рецепты "всё в одной кастрюле". Они экономят силы, сокращают количество посуды и позволяют получить насыщенный вкус без сложных техник. Курица с макаронами, приготовленная именно таким способом, давно стала универсальным вариантом для будней.

Макароны с курицей
Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны с курицей

Блюда в одной кастрюле

Современный ритм жизни всё чаще заставляет искать решения, которые не требуют долгого стояния у плиты. Рецепты, где все ингредиенты готовятся последовательно в одной ёмкости, идеально вписываются в этот формат. Они подходят и для быстрого обеда, и для ужина после рабочего дня, когда нет желания готовить в несколько этапов.

Дополнительный плюс — контроль вкуса. Все продукты тушатся и варятся в одном соусе, обмениваются ароматами и соками, благодаря чему даже простые ингредиенты дают результат, близкий к ресторанному. Особенно хорошо этот подход работает с курицей и пастой.

Почему именно курица и макароны

Куриное мясо считается одним из самых универсальных продуктов. Оно быстро готовится, хорошо впитывает специи и подходит как для диетического, так и для более сытного меню. Макароны же делают блюдо полноценным — это уже не просто горячее, а законченный приём пищи.

Филе куриного бедра в этом рецепте играет ключевую роль. В отличие от грудки, оно остаётся сочным даже при интенсивной термической обработке. Макароны, приготовленные прямо в бульоне, приобретают насыщенный вкус и не требуют отдельной варки.

Ингредиенты для быстрого ужина

Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине:

  • филе куриного бедра — около 800 г;
  • спагетти — 300 г;
  • помидоры черри — 200 г;
  • сладкий болгарский перец — 1 штука;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • острый чили — по желанию;
  • чёрный перец и соль — по вкусу;
  • бульон (куриный, овощной или мясной) либо кубик;
  • кипяток;
  • твёрдый сыр, например пармезан;
  • свежая петрушка.

Такой набор легко адаптировать: можно заменить спагетти другой пастой, добавить любимые специи или использовать разные виды сыра.

Как готовить

Процесс приготовления не требует сложных навыков и занимает минимум времени.

  • Сначала филе куриного бедра нарезают средними кусочками. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогревают растительное масло и обжаривают курицу до появления румяной корочки. Этот этап важен: именно он формирует насыщенный вкус блюда.
  • Когда мясо подрумянилось, к нему добавляют нарезанный соломкой болгарский перец, половинки помидоров черри и чеснок, нарезанный пластинами. Всё вместе обжаривают около пяти минут, чтобы овощи слегка размягчились, но не потеряли форму.
  • Затем блюдо приправляют чёрным перцем, при желании добавляют мелко нарезанный чили и вливают бульон. В этот же момент в кастрюлю выкладывают спагетти и заливают их горячей водой так, чтобы жидкость слегка покрывала пасту. После закипания огонь уменьшают и готовят ровно столько, сколько указано на упаковке макарон.

Финальный штрих и подача

Когда макароны станут мягкими, а соус — густым и ароматным, блюдо можно снимать с плиты. Его раскладывают по тарелкам, щедро посыпают тёртым твёрдым сыром и украшают свежей петрушкой.

Подавать такую пасту лучше сразу, пока сыр слегка плавится от тепла, а соус остаётся насыщенным и сочным. Это тот случай, когда простота рецепта полностью оправдывает себя.

Вариации и замены ингредиентов

Рецепт легко адаптировать под содержимое холодильника. Вместо черри подойдут обычные помидоры, нарезанные кубиками. Болгарский перец можно заменить цукини или баклажаном, а пармезан — любым твёрдым сыром с ярким вкусом.

Для более сливочного варианта в конце приготовления допустимо добавить немного сливок или кусочек сливочного масла. Это сделает соус мягче и насыщеннее.

Советы для идеального результата

  1. Используйте посуду с толстым дном — она равномерно распределяет тепло.
  2. Обжаривайте курицу до румяной корочки, не торопясь.
  3. Добавляйте воду постепенно, чтобы контролировать консистенцию соуса.
  4. Снимайте блюдо с плиты сразу после готовности пасты.

Популярные вопросы о курице с макаронами в одной кастрюле

Можно ли использовать куриную грудку?

Да, но важно не пересушить мясо. Лучше уменьшить время обжарки.

Подойдут ли другие виды пасты?

Да, можно использовать пенне, фузилли или рожки, ориентируясь на время варки.

Можно ли готовить без бульона?

Можно, заменив его водой и добавив больше специй для вкуса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
еда курица рецепты макароны
