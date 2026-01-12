Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

7 минут — и на сковороде блинчики из картофеля, которые мягче шёлка и сгибаются, как лаваш

Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда

Картофельные драники легко уходят в тень, если попробовать норвежские лефсе — тончайшие лепёшки, мягкие и эластичные, как блинчики. Они готовятся из простых продуктов, жарятся без масла и подходят как для сладких, так и для солёных начинок. На всё уходит считанные минуты, а результат выглядит неожиданно эффектно.

Картофельные лепешки на деревянной доске
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Картофельные лепешки на деревянной доске

Что такое лефсе и почему их стоит приготовить

Лефсе — традиционные норвежские картофельные лепёшки, которые изначально появились как способ использовать отварной картофель. В отличие от драников, их не жарят в масле и не делают пышными. Тесто раскатывают почти прозрачно, благодаря чему лепёшки остаются гибкими и нежными.

Их главное достоинство — универсальность. В Норвегии лефсе подают с маслом и корицей, с сахаром, а также с солёными начинками: копчёным лососем, сыром, ветчиной или сливочным кремом. Такая основа легко сворачивается рулетом и не ломается.

Ингредиенты на 8-10 лепёшек

  • отварной картофель в мундире — 500 г
  • пшеничная мука — около 150 г
  • сливочное масло — 30 г
  • соль — 1 ч. л.

Как подготовить тесто

Картофель очищают от кожуры и разминают в пюре, пока он ещё горячий — это важно для гладкой текстуры. Комков быть не должно. В пюре добавляют мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешивают до однородности.

Муку подсыпают постепенно, замешивая мягкое, пластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и слишком плотным быть не должно. Готовую массу делят на 8-10 одинаковых шариков.

Приготовление лефсе на сковороде

Рабочую поверхность слегка присыпают мукой. Каждый шарик теста раскатывают в очень тонкий круг — толщиной примерно 1-2 мм. Чем тоньше лепёшка, тем мягче она получится после жарки.

Лефсе выпекают на хорошо разогретой сухой сковороде без масла. На каждую сторону уходит 30-45 секунд. На поверхности должны появиться светло-золотистые пятна, но пересушивать лепёшки нельзя.

Готовые лепёшки складывают стопкой и накрывают полотенцем, чтобы они не подсыхали и сохраняли эластичность. Об этом сообщает NEWS.RU.

С чем подавать норвежские лепёшки

Лефсе подают тёплыми. Для сладкого варианта подойдёт сливочное масло, сахар и корица. Для солёкого — копчёный лосось, сливочный сыр, ветчина, свежая зелень или мягкие сыры. Лепёшки удобно сворачивать рулетами или складывать конвертами.

Популярные вопросы о лефсе

Можно ли готовить лепёшки заранее?
Да, их можно хранить под полотенцем и разогревать на сковороде.

Подойдут ли они для сладких начинок?
Да, это один из классических вариантов подачи.

Можно ли заменить сливочное масло?
Можно, но вкус будет менее аутентичным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты картофель
Новости Все >
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Исследование показало: рост нейтронов в Чернобыле не связан с новой аварией — Earth
Наука и техника
Исследование показало: рост нейтронов в Чернобыле не связан с новой аварией — Earth
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Миннеаполис — точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Саркококка цветёт при коротком дне и низких температурах — ouest-france
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Чёрный маникюр входит в базовые тренды 2026 года
Кремовые текстуры вытесняют пудровые продукты в зимнем макияже — Bovary
В Австрии в винном погребе нашли кости трёх шерстистых мамонтов — Earth
Доля долларов в мировых резервах стала минимальной за 20 лет
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.