7 минут — и на сковороде блинчики из картофеля, которые мягче шёлка и сгибаются, как лаваш

Картофельные драники легко уходят в тень, если попробовать норвежские лефсе — тончайшие лепёшки, мягкие и эластичные, как блинчики. Они готовятся из простых продуктов, жарятся без масла и подходят как для сладких, так и для солёных начинок. На всё уходит считанные минуты, а результат выглядит неожиданно эффектно.
Лефсе — традиционные норвежские картофельные лепёшки, которые изначально появились как способ использовать отварной картофель. В отличие от драников, их не жарят в масле и не делают пышными. Тесто раскатывают почти прозрачно, благодаря чему лепёшки остаются гибкими и нежными.
Их главное достоинство — универсальность. В Норвегии лефсе подают с маслом и корицей, с сахаром, а также с солёными начинками: копчёным лососем, сыром, ветчиной или сливочным кремом. Такая основа легко сворачивается рулетом и не ломается.
Картофель очищают от кожуры и разминают в пюре, пока он ещё горячий — это важно для гладкой текстуры. Комков быть не должно. В пюре добавляют мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешивают до однородности.
Муку подсыпают постепенно, замешивая мягкое, пластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и слишком плотным быть не должно. Готовую массу делят на 8-10 одинаковых шариков.
Рабочую поверхность слегка присыпают мукой. Каждый шарик теста раскатывают в очень тонкий круг — толщиной примерно 1-2 мм. Чем тоньше лепёшка, тем мягче она получится после жарки.
Лефсе выпекают на хорошо разогретой сухой сковороде без масла. На каждую сторону уходит 30-45 секунд. На поверхности должны появиться светло-золотистые пятна, но пересушивать лепёшки нельзя.
Готовые лепёшки складывают стопкой и накрывают полотенцем, чтобы они не подсыхали и сохраняли эластичность. Об этом сообщает NEWS.RU.
Лефсе подают тёплыми. Для сладкого варианта подойдёт сливочное масло, сахар и корица. Для солёкого — копчёный лосось, сливочный сыр, ветчина, свежая зелень или мягкие сыры. Лепёшки удобно сворачивать рулетами или складывать конвертами.
Можно ли готовить лепёшки заранее?
Да, их можно хранить под полотенцем и разогревать на сковороде.
Подойдут ли они для сладких начинок?
Да, это один из классических вариантов подачи.
Можно ли заменить сливочное масло?
Можно, но вкус будет менее аутентичным.
