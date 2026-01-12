7 минут — и на сковороде блинчики из картофеля, которые мягче шёлка и сгибаются, как лаваш

Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла

Картофельные драники легко уходят в тень, если попробовать норвежские лефсе — тончайшие лепёшки, мягкие и эластичные, как блинчики. Они готовятся из простых продуктов, жарятся без масла и подходят как для сладких, так и для солёных начинок. На всё уходит считанные минуты, а результат выглядит неожиданно эффектно.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Картофельные лепешки на деревянной доске

Что такое лефсе и почему их стоит приготовить

Лефсе — традиционные норвежские картофельные лепёшки, которые изначально появились как способ использовать отварной картофель. В отличие от драников, их не жарят в масле и не делают пышными. Тесто раскатывают почти прозрачно, благодаря чему лепёшки остаются гибкими и нежными.

Их главное достоинство — универсальность. В Норвегии лефсе подают с маслом и корицей, с сахаром, а также с солёными начинками: копчёным лососем, сыром, ветчиной или сливочным кремом. Такая основа легко сворачивается рулетом и не ломается.

Ингредиенты на 8-10 лепёшек

отварной картофель в мундире — 500 г

пшеничная мука — около 150 г

сливочное масло — 30 г

соль — 1 ч. л.

Как подготовить тесто

Картофель очищают от кожуры и разминают в пюре, пока он ещё горячий — это важно для гладкой текстуры. Комков быть не должно. В пюре добавляют мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешивают до однородности.

Муку подсыпают постепенно, замешивая мягкое, пластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и слишком плотным быть не должно. Готовую массу делят на 8-10 одинаковых шариков.

Приготовление лефсе на сковороде

Рабочую поверхность слегка присыпают мукой. Каждый шарик теста раскатывают в очень тонкий круг — толщиной примерно 1-2 мм. Чем тоньше лепёшка, тем мягче она получится после жарки.

Лефсе выпекают на хорошо разогретой сухой сковороде без масла. На каждую сторону уходит 30-45 секунд. На поверхности должны появиться светло-золотистые пятна, но пересушивать лепёшки нельзя.

Готовые лепёшки складывают стопкой и накрывают полотенцем, чтобы они не подсыхали и сохраняли эластичность. Об этом сообщает NEWS.RU.

С чем подавать норвежские лепёшки

Лефсе подают тёплыми. Для сладкого варианта подойдёт сливочное масло, сахар и корица. Для солёкого — копчёный лосось, сливочный сыр, ветчина, свежая зелень или мягкие сыры. Лепёшки удобно сворачивать рулетами или складывать конвертами.

Популярные вопросы о лефсе

Можно ли готовить лепёшки заранее?

Да, их можно хранить под полотенцем и разогревать на сковороде.

Подойдут ли они для сладких начинок?

Да, это один из классических вариантов подачи.

Можно ли заменить сливочное масло?

Можно, но вкус будет менее аутентичным.