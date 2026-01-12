Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Золотистый лук, ароматные специи и ячка: сочетание, которое неожиданно обгоняет модные ризотто

Ячневая крупа сохраняет текстуру при варке 25 минут
Еда

Ячневая каша редко оказывается в центре внимания, хотя при правильном подходе она легко превращается в сытное и выразительное блюдо. В сочетании с жареными шампиньонами и луком крупа раскрывает мягкий ореховый вкус и становится по-настоящему уютной. Такой вариант отлично подходит для веганского меню и не требует сложных техник.

Ячневая каша с шампиньонами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ячневая каша с шампиньонами

Почему ячневая каша с грибами — удачный выбор

Ячневая крупа хорошо впитывает вкусы и ароматы, поэтому идеально сочетается с грибами и пряностями. Шампиньоны, обжаренные до румяной корочки, добавляют блюду сытности без мяса, а лук придаёт естественную сладость. В результате получается простое, но насыщенное блюдо, подходящее как для обеда, так и для ужина.

Ещё одно преимущество — доступность. Все ингредиенты легко найти, а на приготовление уходит около получаса, даже без особого кулинарного опыта.

Ингредиенты на 1 порцию

  • ячневая крупа — 70 г
  • вода — 150 мл
  • шампиньоны — 150 г
  • репчатый лук — около 55 г
  • оливковое масло — 10 мл
  • сушёный чеснок — 0,5 ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • молотый кориандр — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • чёрный молотый перец — по вкусу
  • свежая зелень — для подачи

Подготовка продуктов

Ячневую крупу тщательно промывают под холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал. Лук очищают и нарезают тонкими пластинками. Шампиньоны быстро ополаскивают и нарезают ломтиками среднего размера — так они сохранят текстуру при жарке.

Как приготовить ячневую кашу с грибами и луком

Крупу выкладывают в небольшую кастрюлю, заливают водой и доводят до кипения на сильном огне. Затем добавляют щепотку соли, уменьшают нагрев и варят 20-25 минут до мягкости и полного впитывания жидкости.

Параллельно на сковороде разогревают оливковое масло. Сначала обжаривают лук до золотистого оттенка, затем добавляют шампиньоны и готовят всё вместе ещё несколько минут, пока грибы не подрумянятся и не выпарят лишнюю влагу.

В самом конце к грибам с луком всыпают сушёный чеснок, паприку и кориандр, добавляют соль и перец. Массу перемешивают и снимают с огня. Часть красивых ломтиков грибов можно отложить для подачи.

Грибную зажарку перекладывают в готовую кашу, тщательно перемешивают и раскладывают по тарелкам. Об этом сообщает FOOD.

Подача и варианты

Кашу подают горячей, посыпав свежей зеленью. По желанию можно добавить немного растительного масла или подать блюдо с салатом из свежих овощей.

Если хочется изменить вкус, шампиньоны легко заменить вешенками или лесными грибами, а специи — подобрать под настроение: хорошо подойдут тимьян, копчёная паприка или молотый тмин.

Популярные вопросы о ячневой каше с грибами

Можно ли приготовить блюдо заранее?
Да, каша хорошо хранится в холодильнике до двух суток.

Чем заменить оливковое масло?
Подойдёт любое растительное масло без яркого запаха.

Подходит ли блюдо для поста?
Да, рецепт полностью растительный и подходит для постного меню.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
