Наталья Клементьева

Вкуснее, чем торт: карамельно-арахисовый десерт покоряет простотой и нежностью

Карамельно-арахисовый десерт на основе печенья дать постоять несколько часов
Еда

Когда хочется чего-то сладкого "к чаю", но без духовки и лишней суеты, выручают несложные десерты слоями. Эти карамельно-арахисовые резаные пирожные собираются из печенья и крема, а главный эффект дают карамель, маскарпоне и хрустящие орехи.

десерт из печенья
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
десерт из печенья

В итоге получается плотный, нежный и очень домашний десерт, который лучше всего раскрывается после ночи в холодильнике. Об этом говорится в рецепте Varecha.

Что это за десерт и почему он удобен

Это не выпечка, а пирожные, приготовленные из какао-печенья, пропитываются кремом, слои стабилизируются в холодильнике, а сверху остаётся шоколадная крошка. Такой формат хорош тем, что его можно собрать заранее — а на следующий день просто нарезать и подать.

Ингредиенты: что понадобится

Основа: какао-печенье — 2 упаковки.
Крем: готовый карамельный пудинг (около 500 г), маскарпоне (250 г), жирный творог (500 г).
Дополнительно: жареный несолёный арахис (100 г), карамельное сгущённое молоко (250 г), шоколад (100 г).

Как собрать карамельно-арахисовые слои

Форму или небольшой высокий противень выстилают бумагой для выпечки и выкладывают первый слой какао-печенья. Затем готовый карамельный пудинг смешивают с маскарпоне и жирным творогом до однородности. Половину крема распределяют по печенью и накрывают вторым слоем печенья.

Дальше идёт карамельный слой: карамельную сгущёнку слегка подогревают, а если она слишком густая, разбавляют небольшим количеством молока. Эту массу намазывают на печенье и посыпают жареным несолёным арахисом.

Поверх выкладывают оставшуюся часть карамельно-творожного крема, разравнивают, а сверху посыпают тёртым шоколадом. Заготовку убирают в холодильник и дают ей хорошо "собраться" и застыть — лучше до следующего дня.

Как сделать десерт удачным с первого раза

  1. Подберите форму повыше: так слои будут ровнее.

  2. Карамельную сгущёнку подогревайте слегка: она должна стать текучей, но не горячей.

  3. Арахис берите несолёный: соль может перебить карамель и сделать вкус грубее.

  4. Дайте десерту время: ночь в холодильнике — лучший "инструмент" для идеальной нарезки.

  5. Количество печенья подгоняйте под форму: размеры противней отличаются, и иногда нужна ещё пара печений на слой.

Плюсы и минусы не выпекаемых карамельно-арахисовых резанцев

Этот десерт удобен, но важно понимать его особенности.

• Плюсы:
. не нужна духовка, всё собирается быстро;
. можно приготовить заранее, к приходу гостей;
. яркий вкус карамели и приятный хруст орехов;
. хорошо держит форму после охлаждения.

• Минусы:
. требуется время на "созревание" в холодильнике;
. при тёплой сгущёнке или недостаточном охлаждении слои могут поплыть;
. сладость довольно выраженная — лучше нарезать небольшими порциями.

Популярные вопросы о карамельно-арахисовых резанцах без выпечки

Чем заменить маскарпоне?

В этом рецепте маскарпоне даёт мягкость и кремовость. При замене вкус и текстура будут другими, поэтому лучше сохранять состав, если есть возможность.

Можно ли делать десерт в день подачи?

Можно, но он будет менее "собранным". Лучше дать ему постоять хотя бы несколько часов, а идеальный вариант — до следующего дня.

Что делать, если сгущёнка слишком густая?

В рецепте советуют слегка подогреть её и при необходимости разбавить молоком, чтобы она равномерно распределялась по печенью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
