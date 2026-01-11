Лосось тает в омлете, как масло на солнце: простой рецепт, который обгоняет ресторанные завтраки

Омлет с рыбой для многих становится неожиданным, но очень удачным открытием. Нежные яйца отлично сочетаются со слабосолёным лососем, создавая сбалансированное и сытное блюдо. Такой вариант выручает, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.
В отличие от классических добавок вроде сыра или овощей, красная рыба даёт омлету более глубокий вкус. Слабосолёный лосось не требует предварительной обработки: он прогревается прямо в яичной массе, оставаясь мягким и сочным. При этом блюдо не перегружается специями и сохраняет лёгкость.
Ещё один плюс — универсальность. Такой омлет подходит и для быстрого завтрака, и для лёгкого ужина, а готовится меньше чем за 10 минут.
Лосось нарезают небольшими аккуратными кусочками. Сыр натирают на крупной тёрке — так он быстрее расплавится и равномерно распределится внутри омлета. Укроп мелко рубят, чтобы он не перебивал вкус рыбы, а лишь подчёркивал его.
Яйца взбивают вилкой или венчиком до однородности, не доводя до пышной пены. Солят и перчат очень умеренно, учитывая солёность рыбы.
На сковороде с антипригарным покрытием растапливают сливочное масло и выливают яичную смесь. Готовят на слабом огне, пока низ схватится, а середина останется слегка влажной.
На одну половину омлета выкладывают сначала сыр, затем лосось и укроп. Аккуратно накрывают начинку второй половиной, уменьшают огонь, накрывают крышкой и доводят ещё 1-2 минуты.
Готовый омлет лучше подавать сразу, пока он максимально нежный. Он хорошо сочетается со свежими овощами, зелёным салатом или ломтиком цельнозернового хлеба. По желанию блюдо дополняют сметаной или йогуртом.
Для разнообразия в начинку можно добавить шпинат или зелёный лук. Копчёный лосось даст более яркий вкус, но потребует ещё большей осторожности с солью. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Можно ли заменить лосось другой рыбой?
Да, подойдёт слабосолёная форель.
Как сделать омлет более пышным?
Можно приготовить его в духовке при 180 °C около 12 минут.
Подходит ли блюдо для ужина?
Да, при умеренной порции это хороший вариант лёгкого ужина.
