Лосось тает в омлете, как масло на солнце: простой рецепт, который обгоняет ресторанные завтраки

Жир лосося замедляет пересыхание яиц на сковороде

Омлет с рыбой для многих становится неожиданным, но очень удачным открытием. Нежные яйца отлично сочетаются со слабосолёным лососем, создавая сбалансированное и сытное блюдо. Такой вариант выручает, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Омлет с лососем и сыром

Почему омлет с лососем работает

В отличие от классических добавок вроде сыра или овощей, красная рыба даёт омлету более глубокий вкус. Слабосолёный лосось не требует предварительной обработки: он прогревается прямо в яичной массе, оставаясь мягким и сочным. При этом блюдо не перегружается специями и сохраняет лёгкость.

Ещё один плюс — универсальность. Такой омлет подходит и для быстрого завтрака, и для лёгкого ужина, а готовится меньше чем за 10 минут.

Ингредиенты на 1 порцию

куриные яйца — 2 шт.

слабосолёный лосось (филе) — около 75 г

сыр чеддер — 40-50 г

сливочное масло — 1 ч. л.

свежий укроп — по вкусу

соль — по вкусу

чёрный молотый перец — по вкусу

сметана или греческий йогурт — для подачи

Как подготовить начинку

Лосось нарезают небольшими аккуратными кусочками. Сыр натирают на крупной тёрке — так он быстрее расплавится и равномерно распределится внутри омлета. Укроп мелко рубят, чтобы он не перебивал вкус рыбы, а лишь подчёркивал его.

Приготовление омлета

Яйца взбивают вилкой или венчиком до однородности, не доводя до пышной пены. Солят и перчат очень умеренно, учитывая солёность рыбы.

На сковороде с антипригарным покрытием растапливают сливочное масло и выливают яичную смесь. Готовят на слабом огне, пока низ схватится, а середина останется слегка влажной.

На одну половину омлета выкладывают сначала сыр, затем лосось и укроп. Аккуратно накрывают начинку второй половиной, уменьшают огонь, накрывают крышкой и доводят ещё 1-2 минуты.

Подача и возможные варианты

Готовый омлет лучше подавать сразу, пока он максимально нежный. Он хорошо сочетается со свежими овощами, зелёным салатом или ломтиком цельнозернового хлеба. По желанию блюдо дополняют сметаной или йогуртом.

Для разнообразия в начинку можно добавить шпинат или зелёный лук. Копчёный лосось даст более яркий вкус, но потребует ещё большей осторожности с солью. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Популярные вопросы об омлете с лососем

Можно ли заменить лосось другой рыбой?

Да, подойдёт слабосолёная форель.

Как сделать омлет более пышным?

Можно приготовить его в духовке при 180 °C около 12 минут.

Подходит ли блюдо для ужина?

Да, при умеренной порции это хороший вариант лёгкого ужина.