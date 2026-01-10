Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Одна кастрюля — и сытно на два дня: простые продукты дают результат, которого не ждут в будни

Куриное рагу с картофелем и овощами готовится за 20 минут — Allrecipes
Еда

Сытные домашние блюда особенно ценятся тогда, когда хочется простоты и понятного вкуса без лишних сложностей. Куриное рагу с картофелем и овощами — именно такой вариант: готовится быстро, а ингредиенты почти всегда под рукой. Этот рецепт хорошо вписывается в повседневное меню и легко адаптируется под привычные гарниры. Об этом сообщает Allrecipes.

Рагу из свинины с овощами и зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рагу из свинины с овощами и зеленью

Почему куриное рагу — универсальное блюдо

Куриное рагу — классика домашней кухни, которая подходит и для обеда, и для ужина. Куриная грудка готовится быстро, остаётся мягкой и хорошо впитывает вкус овощей и соуса. Картофель делает блюдо сытным, а морковь и лук добавляют естественную сладость и аромат — именно за такую логику ценят блюда, приготовленные в формате одной кастрюле.

Такое рагу удобно тем, что его можно подавать как самостоятельное блюдо или сочетать с гарнирами — рисом, лапшой или даже гречкой. Оно одинаково хорошо разогревается и на следующий день, не теряя вкуса.

Основные ингредиенты и их роль

В основе рецепта — простые продукты без экзотики. Куриная грудка даёт лёгкий, нейтральный вкус и быстро доходит до готовности. Картофель отвечает за текстуру и плотность блюда. Морковь и лук формируют овощную базу, а томатная паста добавляет мягкую кислинку и насыщенный цвет.

Сливочное масло используется для обжарки и придаёт соусу более округлый вкус. Свежая петрушка завершает блюдо, делая его ароматнее и визуально привлекательнее — тот же приём часто используют, когда готовят блюда из курицы без лишних отходов.

Как готовится куриное рагу с овощами

Сначала в глубокой кастрюле или сотейнике растапливают сливочное масло на среднем огне. Куриное филе, нарезанное кубиками, обжаривают до лёгкой золотистой корочки со всех сторон — это занимает около пяти минут.

Затем в посуду добавляют картофель, морковь и лук. Овощи прогревают вместе с курицей, помешивая, пока они не начнут слегка размягчаться. После этого вмешивают томатную пасту, солят и перчат блюдо по вкусу.

Далее ингредиенты заливают водой так, чтобы она лишь покрывала содержимое. Рагу доводят до умеренного кипения и тушат около 15 минут — до полной готовности курицы и мягкости картофеля. Перед подачей блюдо посыпают мелко нарезанной петрушкой.

Сравнение: рагу с курицей и другие варианты

По сравнению с рагу из говядины или свинины, куриный вариант выигрывает по скорости приготовления и лёгкости. Рыбное рагу требует более аккуратного обращения, а овощное — дополнительных специй для насыщенного вкуса. Курица остаётся самым универсальным и понятным выбором для ежедневной кухни.

Плюсы и минусы блюда

У этого рецепта есть свои сильные стороны, но и ограничения тоже стоит учитывать.
Плюсы: быстрое приготовление, доступные ингредиенты, лёгкая адаптация под разные гарниры, умеренная калорийность.
Минусы: вкус может показаться слишком нейтральным без дополнительных специй или трав, а куриная грудка при переваривании теряет сочность.

Советы по приготовлению куриного рагу

Нарезайте курицу одинаковыми кусочками, чтобы она готовилась равномерно.

Не заливайте слишком много воды — рагу должно быть густым, а не супом.

Для более насыщенного вкуса можно добавить лавровый лист или зубчик чеснока.

Если планируете подавать с рисом или лапшой, уменьшите количество картофеля.

Популярные вопросы о курином рагу с картофелем

Можно ли использовать куриные бёдра вместо грудки?
Да, бёдра сделают блюдо более сочным, но увеличат время приготовления.

Подойдёт ли это рагу для заморозки?
Лучше замораживать без картофеля — после разморозки он может изменить текстуру.

Сколько хранится готовое блюдо?
В холодильнике рагу сохраняет свежесть до двух суток при герметичном хранении.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
еда рецепт кулинария
