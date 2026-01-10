Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эта лапша ломает стереотипы: бэпэшка становится блюдом, от которого фанатеют даже снобы

Из лапши быстрого приготовления делают полноценный ужин
Еда

Небольшое количество простых продуктов позволяет приготовить полноценное блюдо, которое значительно отличается от привычной лапши быстрого приготовления. Благодаря дополнительным ингредиентам и корректной термической обработке получается более сбалансированная по вкусу и текстуре вариация, подходящая для быстрого ужина.

Лапша с яйцом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Лапша с яйцом

Приготовление лапши с овощами и яйцом

В основе используется стандартная лапша быстрого приготовления без фирменных приправ. Овощи измельчают тонкой соломкой, чтобы они равномерно прожарились и сохранили структуру. На разогретом масле сначала слегка прогревают чеснок, затем добавляют лук, морковь и болгарский перец. Овощная смесь становится мягкой в течение нескольких минут.

После этого в сковороду вводят соевый соус и лапшу, предварительно разделённую на части. Ингредиенты заливают горячей водой, накрывают крышкой и доводят до готовности. Для более плотного и насыщенного соуса в конце добавляют плавленый сыр и аккуратно перемешивают массу. Такой подход позволяет снизить характерную солёность готовых смесей и приблизить результат к более сбалансированному уровню.

Отдельно обжаривают яйцо — степень прожарки выбирают по вкусу. Готовую лапшу выкладывают в тарелку и дополняют яичным ломтиком, создавая простую и структурированную подачу.

Такой способ приготовления обеспечивает более стабильное сочетание овощей, мягкой лапши и однородного соуса. Блюдо удобно подавать порционно, а состав допускает корректировку за счёт выбора овощей и уровня остроты.

Дополнительные советы по выбору продуктов

Для обжаривания используют нейтральное по вкусу растительное или оливковое масло. Овощи нарезают равномерно, чтобы обеспечить одновременное приготовление. При необходимости добавляют зелень или небольшое количество соуса, сохраняя основную структуру блюда. Яйцо можно заменить омлетом или варёным вариантом, если требуется снизить общую жирность.

Советы по приготовлению

Для получения ровной структуры важно соблюдать последовательность: овощи должны быть мягкими, лапша — приготовленной до нужной степени, сыр — полностью расплавленным. Яйцо готовят отдельно, чтобы сохранить корректную плотность. Лапшу рекомендуется выкладывать сразу после смешивания с соусом, сообщает "ПОПКОРНNEWS".

Популярные вопросы о приготовлении

Какой способ нарезки овощей подходит лучше

Тонкая соломка обеспечивает равномерное приготовление на среднем огне.

Можно ли использовать другие виды лапши

Подойдут варианты быстрого приготовления или тонкая пшеничная лапша.

Как регулировать густоту соуса

Плотность определяют количеством воды и плавленого сыра: больше сыра делает соус гуще.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
