После этого рецепта магазинные сырки станут прошлым: этот шоколадный сыр делает их жалкими копиями

Домашний шоколадный плавленый сыр можно приготовить так, чтобы он напоминал вкус детства, но был гораздо натуральнее. В отличие от магазинных аналогов, здесь нет консервантов, лишних добавок и растительных жиров — только выбранные вами продукты и чистый, насыщенный вкус. Такой десерт легко адаптировать под свои предпочтения, регулируя сладость и насыщенность шоколада.
Основа десерта — творог. Он должен быть мягким и однородным, поэтому его заранее перетирают через сито или пробивают блендером до кремовой консистенции. Это помогает получить гладкий результат без крупинок. Шоколад и сливочное масло растапливают на водяной бане или в микроволновке, доводя смесь до однородности. После этого ингредиенты соединяют, добавляя яйца, сахар, соль, лимонную кислоту и соду — они отвечают за плотность и плавленую текстуру.
Массу помещают на водяную баню, постоянно помешивая. Процесс занимает около 10-15 минут: сыр становится тягучим, глянцевым и слегка пузырится по краям. Важно не перегревать его, чтобы структура оставалась эластичной. Сняв смесь с огня, её ещё раз перемешивают и сразу разливают по формам. После остывания домашний десерт становится плотным и хорошо намазывается на хлеб.
Готовый сыр хранят в холодильнике. Он подходит для подачи с тостами, печеньем, крекерами и может заменить сладкие намазки вроде шоколадных паст. Благодаря натуральному составу этот вариант выбирают те, кто хочет контролировать качество ингредиентов.
Шоколадные сырки из детства часто содержали стабилизаторы и дешёвые заменители жиров. Домашний вариант выгодно отличается натуральностью: вы сами выбираете творог, вид шоколада и количество сахара. Нет лишних добавок, а текстура получается мягкой и густой благодаря натуральным ингредиентам и правильной технологии прогрева. Такой подход легко сочетается с десертами вроде нью-йоркских брауни, если использовать сыр как кремовую прослойку или топпинг.
Домашний вариант хорош тем, что легко подстраивается под задачи кухни. Для более насыщенного результата используют тёмный шоколад, а для мягкого вкуса — молочный. Уменьшив количество сахара, можно сделать десерт менее сладким. При желании в массу добавляют какао-порошок, чтобы усилить шоколадный оттенок, или немного ванили для аромата, сообщает NEWS.ru.
Чтобы результат получился максимально гладким, важно уделить внимание подготовке творога и аккуратному прогреву. Сильное кипение может испортить текстуру, поэтому мощность огня должна быть минимальной. Лучше заранее подготовить формы для остывания, чтобы разлить массу сразу после снятия с плиты. Тем, кто хочет более воздушный вариант, подойдёт техника, похожая на нежный шоколадный мусс из двух ингредиентов.
Средней жирности, без зернистости и лишней влаги. Перед приготовлением его желательно протереть.
Да, но потребуется корректировка масла и сахара, чтобы сохранить плотность.
При низкой температуре — несколько дней, в герметичной ёмкости.
