После этого рецепта магазинные сырки станут прошлым: этот шоколадный сыр делает их жалкими копиями

Домашний плавленый сыр готовят из 1 кг творога и шоколада

Домашний шоколадный плавленый сыр можно приготовить так, чтобы он напоминал вкус детства, но был гораздо натуральнее. В отличие от магазинных аналогов, здесь нет консервантов, лишних добавок и растительных жиров — только выбранные вами продукты и чистый, насыщенный вкус. Такой десерт легко адаптировать под свои предпочтения, регулируя сладость и насыщенность шоколада.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Шоколадный сырок в разломе

Как приготовить домашний шоколадный плавленый сыр

Основа десерта — творог. Он должен быть мягким и однородным, поэтому его заранее перетирают через сито или пробивают блендером до кремовой консистенции. Это помогает получить гладкий результат без крупинок. Шоколад и сливочное масло растапливают на водяной бане или в микроволновке, доводя смесь до однородности. После этого ингредиенты соединяют, добавляя яйца, сахар, соль, лимонную кислоту и соду — они отвечают за плотность и плавленую текстуру.

Массу помещают на водяную баню, постоянно помешивая. Процесс занимает около 10-15 минут: сыр становится тягучим, глянцевым и слегка пузырится по краям. Важно не перегревать его, чтобы структура оставалась эластичной. Сняв смесь с огня, её ещё раз перемешивают и сразу разливают по формам. После остывания домашний десерт становится плотным и хорошо намазывается на хлеб.

Готовый сыр хранят в холодильнике. Он подходит для подачи с тостами, печеньем, крекерами и может заменить сладкие намазки вроде шоколадных паст. Благодаря натуральному составу этот вариант выбирают те, кто хочет контролировать качество ингредиентов.

Чем домашний сыр выгоднее магазинного

Шоколадные сырки из детства часто содержали стабилизаторы и дешёвые заменители жиров. Домашний вариант выгодно отличается натуральностью: вы сами выбираете творог, вид шоколада и количество сахара. Нет лишних добавок, а текстура получается мягкой и густой благодаря натуральным ингредиентам и правильной технологии прогрева. Такой подход легко сочетается с десертами вроде нью-йоркских брауни, если использовать сыр как кремовую прослойку или топпинг.

Как адаптировать рецепт под вкус семьи

Домашний вариант хорош тем, что легко подстраивается под задачи кухни. Для более насыщенного результата используют тёмный шоколад, а для мягкого вкуса — молочный. Уменьшив количество сахара, можно сделать десерт менее сладким. При желании в массу добавляют какао-порошок, чтобы усилить шоколадный оттенок, или немного ванили для аромата, сообщает NEWS.ru.

Советы по приготовлению в домашних условиях

Чтобы результат получился максимально гладким, важно уделить внимание подготовке творога и аккуратному прогреву. Сильное кипение может испортить текстуру, поэтому мощность огня должна быть минимальной. Лучше заранее подготовить формы для остывания, чтобы разлить массу сразу после снятия с плиты. Тем, кто хочет более воздушный вариант, подойдёт техника, похожая на нежный шоколадный мусс из двух ингредиентов.

Популярные вопросы

Какой творог подходит лучше всего

Средней жирности, без зернистости и лишней влаги. Перед приготовлением его желательно протереть.

Можно ли заменить шоколад какао

Да, но потребуется корректировка масла и сахара, чтобы сохранить плотность.

Сколько хранится домашний плавленый сыр

При низкой температуре — несколько дней, в герметичной ёмкости.