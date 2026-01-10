Нежнейшие сухарики с чесноком: готовим те самые — ароматные для супа, салата или в качестве закуски

Для сухариков кубики хлеба нужно подсушить, пропитать чесночным маслом

Хруст, который слышно на всю кухню, запах чеснока — и всё это без жарки в масле и долгих заморочек. Эти сухарики действительно "те самые": лёгкие, румяные, ароматные и опасно затягивающие — к супу, салату или просто под сериал.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пшеничные сухарики

Готовятся быстро, но есть пара нюансов, без которых вместо сухариков легко получить пересушенные гренки или подгоревшие крошки, пишет povar.

Сухарики с чесноком и укропом в духовке

Для начала кубики хлеба слегка подсушить, а уже потом пропитать их чесночным маслом. Тогда сухарики получаются равномерными: внутри сухо, снаружи — золотистая корочка, а аромат не "сгорает" в духовке.

Ингредиенты

• Белый батон или багет

• Растительное масло — 7-8 ст. л.

• Чеснок — 2-3 зубчика

• Соль — 1 ст. л. с горкой

• Укроп — по желанию (сухой или свежий)

Как приготовить

Хлеб лучше брать не самый свежий, а слегка подсушенный. Такой батон меньше крошится и режется аккуратнее, особенно если кубики мелкие — примерно 1x1 см или 1,5x1,5 см.

Сначала сделайте "полуфабрикат". Разложите кубики на противне с бумагой и отправьте в духовку на 4-6 минут при 150-160 °C. Хлеб должен чуть подсохнуть, но не стать сухарём полностью.

Достаньте противень и пересыпьте кубики на холодную поверхность: лист бумаги или другой противень, чтобы они не продолжали подсыхать от жара.

Параллельно приготовьте чесночное масло. Чеснок мелко порубите или натрите, смешайте в широкой миске с растительным маслом и солью. Если хотите вариант с укропом — добавьте его сюда же, чтобы аромат распределился равномерно.

Опустите подсушенные кубики в миску, накройте крышкой и хорошенько встряхните круговыми движениями, чтобы масло попало на каждый кусочек. Если так удобнее, используйте кастрюлю с крышкой или плотный пакет — принцип один: быстро и равномерно покрыть хлеб смесью.

Выложите сухарики обратно на противень в один слой и поставьте в разогретую до 160 °C духовку. Запекайте 7-10 минут: точное время зависит от размера кубиков и вашей духовки. Если видите, что края темнеют слишком быстро, аккуратно перемешайте и допекайте до нужного оттенка.

Чтобы сухарики вышли идеальными

Нарезайте кубики одинакового размера — так они подрумянятся одновременно. Всегда делайте короткую предварительную подсушку при 150-160 °C. Чеснок лучше натирать или рубить очень мелко — крупные кусочки быстрее темнеют. Солите масло, а не готовые сухарики: так вкус распределяется равномерно и корочка получается более румяной. Запекайте в один слой и, если нужно, один раз перемешайте в процессе.

Популярные вопросы о сухариках с чесноком

Можно ли готовить без укропа?

Да. Укроп — опция: он добавляет "закусочный" аромат, но базовый вкус держится на чесноке и соли.

Зачем добавлять соль в масло, а не солить в конце?

Соль в смеси помогает сухарикам лучше подрумяниться и даёт равномерный вкус — не только сверху, как бывает при досаливании готовых.

Что делать, если сухарики начали темнеть слишком быстро?

Перемешайте и уменьшите время допекания. Иногда духовка "жарит" сильнее, чем показывает термостат, поэтому лучше ориентироваться на цвет и аромат.