Нежнейшие сухарики с чесноком: готовим те самые — ароматные для супа, салата или в качестве закуски

Хруст, который слышно на всю кухню, запах чеснока — и всё это без жарки в масле и долгих заморочек. Эти сухарики действительно "те самые": лёгкие, румяные, ароматные и опасно затягивающие — к супу, салату или просто под сериал.
Готовятся быстро, но есть пара нюансов, без которых вместо сухариков легко получить пересушенные гренки или подгоревшие крошки, пишет povar.
Для начала кубики хлеба слегка подсушить, а уже потом пропитать их чесночным маслом. Тогда сухарики получаются равномерными: внутри сухо, снаружи — золотистая корочка, а аромат не "сгорает" в духовке.
• Белый батон или багет
• Растительное масло — 7-8 ст. л.
• Чеснок — 2-3 зубчика
• Соль — 1 ст. л. с горкой
• Укроп — по желанию (сухой или свежий)
Хлеб лучше брать не самый свежий, а слегка подсушенный. Такой батон меньше крошится и режется аккуратнее, особенно если кубики мелкие — примерно 1x1 см или 1,5x1,5 см.
Сначала сделайте "полуфабрикат". Разложите кубики на противне с бумагой и отправьте в духовку на 4-6 минут при 150-160 °C. Хлеб должен чуть подсохнуть, но не стать сухарём полностью.
Достаньте противень и пересыпьте кубики на холодную поверхность: лист бумаги или другой противень, чтобы они не продолжали подсыхать от жара.
Параллельно приготовьте чесночное масло. Чеснок мелко порубите или натрите, смешайте в широкой миске с растительным маслом и солью. Если хотите вариант с укропом — добавьте его сюда же, чтобы аромат распределился равномерно.
Опустите подсушенные кубики в миску, накройте крышкой и хорошенько встряхните круговыми движениями, чтобы масло попало на каждый кусочек. Если так удобнее, используйте кастрюлю с крышкой или плотный пакет — принцип один: быстро и равномерно покрыть хлеб смесью.
Выложите сухарики обратно на противень в один слой и поставьте в разогретую до 160 °C духовку. Запекайте 7-10 минут: точное время зависит от размера кубиков и вашей духовки. Если видите, что края темнеют слишком быстро, аккуратно перемешайте и допекайте до нужного оттенка.
Нарезайте кубики одинакового размера — так они подрумянятся одновременно.
Всегда делайте короткую предварительную подсушку при 150-160 °C.
Чеснок лучше натирать или рубить очень мелко — крупные кусочки быстрее темнеют.
Солите масло, а не готовые сухарики: так вкус распределяется равномерно и корочка получается более румяной.
Запекайте в один слой и, если нужно, один раз перемешайте в процессе.
Да. Укроп — опция: он добавляет "закусочный" аромат, но базовый вкус держится на чесноке и соли.
Соль в смеси помогает сухарикам лучше подрумяниться и даёт равномерный вкус — не только сверху, как бывает при досаливании готовых.
Перемешайте и уменьшите время допекания. Иногда духовка "жарит" сильнее, чем показывает термостат, поэтому лучше ориентироваться на цвет и аромат.
