Нежнейший сливочный суп за 30 минут: рецепт, который согреет в любой мороз

Суп, который пахнет домом, обычно начинается не с редких специй, а с хорошего бульона и пары простых движений на кухне. Сливочный куриный суп с лапшой как раз из таких: он получается мягким, сытным и очень "зимним" по настроению.
Лапша успевает напитаться вкусом, а сливки сглаживают резкость бульона и делают текстуру бархатистой. Об этом сообщает menunedeli.
Для этого супа брать части курицы на кости — бульон выходит более насыщенным. Сливки подойдут 10-20%: чем жирнее, тем плотнее вкус, но и калорийность выше. Важно, чтобы сливки были не ледяными — тогда они легче "встраиваются" в суп и не сворачиваются.
• Курица — 400 г
• Картофель — 500 г
• Сливки 10-20% — 200 мл
• Лапша — 100 г
• Лук — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Растительное масло — 30 мл
• Вода — 3 л
• Соль, чёрный перец — по вкусу
• Зелень — по желанию
Сначала сварите бульон. Курицу промойте, залейте водой, посолите и поперчите. После закипания снимите пену и варите на небольшом огне до готовности мяса — обычно 20-30 минут, в зависимости от размера кусков.
Параллельно сделайте зажарку. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте 3-4 минуты в растительном масле. Добавьте морковь (натёртую на крупной тёрке или нарезанную мелко), при желании всыпьте любимые специи и доведите овощи до мягкости.
Готовую курицу достаньте, бульон процедите через сито, чтобы он стал чище и приятнее по вкусу. Мясо отделите от костей и кожи, нарежьте небольшими кусочками.
Верните бульон на плиту и доведите до кипения. Картофель очистите, нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю. Варите до полуготовности примерно 10-15 минут, затем добавьте курицу и зажарку.
Лапшу кладите ближе к финалу — примерно за 5 минут до готовности картофеля. Так она останется упругой и не превратит суп в "кашу". В конце добавьте зелень.
Сливки вливайте тонкой струйкой, постоянно помешивая. Доведите суп почти до кипения и сразу снимите с огня. Накройте крышкой и дайте постоять 10 минут — вкус станет ровнее, а текстура более нежной.
Лапша бывает разной, и выбор влияет на результат. Длинная и более крупная чаще сохраняет форму и приятную упругость, а мелкая может быстрее развариться, особенно если суп потом будет разогреваться.
Со сливками похожая история. 10% дают лёгкость и мягкий вкус, 20% делают суп более плотным и "сливочным" на языке. Если важна нежность без тяжести, обычно комфортнее средняя жирность, а для максимально насыщенного вкуса — вариант пожирнее.
Достаньте сливки заранее и дайте им согреться до комнатной температуры.
Снимайте пену после закипания — бульон получится чище.
Процедите бульон хотя бы через сито: это заметно улучшает вкус и вид.
Добавляйте лапшу в самом конце и следите за временем, чтобы она не разварилась.
После сливок не кипятите суп долго: достаточно довести почти до кипения и снять с огня.
Если хотите лёгкий вариант — берите 10%. Для более густого и насыщенного вкуса лучше 20%. Главное — не лить сливки ледяными.
Можно, но лучше варить лапшу отдельно или добавлять её в конце и не держать суп долго на плите. При хранении лапша впитывает бульон и заметно разбухает.
Чаще всего это бывает из-за резкого перепада температуры. В следующий раз прогрейте сливки заранее и вливайте их тонкой струйкой при постоянном помешивании, не давая супу бурно кипеть.
