Светлана Нерадовская

Итальянская классика пошла в спортзал: как курица и шпинат превращают пенне в белковую бомбу без чувства вины

Сливочный соус для пасты с курицей готовят из 10% сливок и пармезана
Еда

Итальянская паста может быть не только вкусной, но и легкой. Это блюдо доказывает, что полезный ужин способен порадовать кремовой текстурой и насыщенным вкусом без лишних калорий. За счет куриной грудки, шпината и нежирных сливок вы получаете идеальный баланс белка и овощей. На приготовление уйдет не больше 20 минут, что делает рецепт спасительным после долгого дня. Об этом сообщает чешский портал о здоровом питании Primainspirace.

Паста со шпинатом и соусом
Почему это блюдо стоит включить в меню

Эта паста — отличный пример того, как адаптировать классические рецепты под современные запросы. Куриная грудка служит источником постного белка, а шпинат добавляет витамины и клетчатку. Использование 10% сливок вместо жирных позволяет создать нежный соус, который не утяжеляет блюдо. Такой ужин насыщает, но не оставляет чувства тяжести, что особенно важно для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых вкусов.

"Благодаря пенне с высоким содержанием белка и 10% сливок, вы получаете блюдо, богатое белком и с низким содержанием жира", — отмечается в рецепте.

Полный список ингредиентов

Для приготовления двух-трех порций подготовьте:

  • Куриная грудка — 450 г

  • Паста (пенне, фузилли, тальятелле) — 350 г

  • Шпинат свежий — 120 г (большой пучок)

  • Сливки 10% — 300 мл

  • Сыр пармезан — 60 г (для соуса + для подачи)

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Горчица дижонская или зерновая — 2 ст. л.

  • Оливковое масло — для жарки

  • Соль, черный перец по вкусу

Пошаговый рецепт полезной пасты

Следуйте простым шагам, чтобы получить идеальную кремовую консистенцию.

  1. Готовим основу. Пасту отварите в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками, посолите, поперчите. Обжарьте на разогретом оливковом масле до румяной корочки и полной готовности. Переложите в тарелку.

  2. Делаем соус. На той же сковороде в оставшемся масле обжарьте мелко рубленый чеснок до аромата (30 секунд). Влейте сливки, добавьте горчицу и половину тертого пармезана. Помешивайте на среднем огне, пока сыр не расплавится, а соус слегка не загустеет.

  3. Собираем блюдо. В сковороду с соусом добавьте свежий шпинат и обжаренную курицу. Перемешайте и готовьте минуту, пока шпинат не увянет. Затем добавьте отварную пасту и аккуратно перемешайте, чтобы каждая макаронина покрылась соусом.

  4. Корректируем консистенцию. Если соус кажется слишком густым, добавьте 2-3 столовые ложки воды, в которой варилась паста. Крахмал из воды идеально свяжет соус. При необходимости досолите и поперчите.

Сравнение паст для полезного ужина

Какую пасту выбрать? Классическая из твердых сортов пшеницы — проверенный вариант. Цельнозерновая паста добавит в блюдо больше клетчатки, что полезно для пищеварения, но ее вкус немного грубее. Паста с высоким содержанием белка (например, из чечевичной или нутовой муки) повысит питательную ценность блюда и хорошо сочетается с курицей. Выбор зависит от ваших целей: традиционный вкус, польза или максимальное содержание белка.

Плюсы и минусы блюда

Этот рецепт имеет ряд очевидных преимуществ, но и некоторые особенности, которые стоит принять во внимание.

Преимущества, которые делают рецепт удачным:

  • Сбалансированность. Идеальное соотношение белка (курица), сложных углеводов (паста) и витаминов (шпинат).

  • Скорость приготовления. Все этапы можно выполнять параллельно, уложившись в 20 минут.

  • Нежная текстура. Сливной соус с пармезаном и горчицей обволакивает пасту, не будучи при этом тяжелым.

  • Доступность ингредиентов. Все продукты легко найти в любом супермаркете.

Недостатки и нюансы:

  • Цена пармезана. Качественный сыр — самый дорогой ингредиент в рецепте, но его можно заменить.

  • Специфика шпината. Обязательно использовать свежий, замороженный даст много влаги и изменит цвет соуса.

  • Подача. Блюдо лучше есть сразу, так как при хранении паста может впитать соус и стать суховатой.

Советы для идеального результата

Для лучшего вкуса используйте свежий молодой шпинат — его нежные листья быстро увянут в соусе. Горчица в рецепте — не ошибка: она придает легкую пикантность и глубину, заменяя излишки соли. Чтобы соус был идеально гладким, тертый пармезан добавляйте в теплые, а не кипящие сливки, постоянно помешивая. Обязательно сохраняйте воду от варки пасты — это лучший инструмент для коррекции консистенции соуса.

Популярные вопросы о сливочной пасте

Чем заменить пармезан?
Пармезан можно заменить на другой выдержанный твердый сыр, например, Грана Падано или Пекорино Романо. Если их нет, подойдет и хороший твердый сыр типа чеддера, но его вкус будет менее пикантным.

Можно ли приготовить блюдо заранее?
Пасту лучше съесть свежеприготовленной. Если остались остатки, храните их в холодильнике не более суток. При разогреве добавьте столовую ложку воды или молока, чтобы соус снова стал кремовым.

Что добавить для разнообразия?
В сковороду на этапе обжаривания чеснока можно добавить щепотку хлопьев чили для остроты или вяленые томаты для сладости. Шпинат отлично сочетается со свежим базиликом или петрушкой, которые добавляют в самом конце.

