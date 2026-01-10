Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золотистая курица и морковь тонут в сливочном море: рецепт запеканки для тех, кто устал от супов

Соус для запеканки из курицы и моркови готовят из сливок и молока
Еда

Осень и зима идеально подходят для сытных блюд из духовки. Ароматная запеканка с курицей и морковью — это классический комфортный ужин, который согреет после холодного дня. Его просто приготовить, а результат неизменно радует. Об этом рассказывает блогер Джудит.

Запеканка из курицы и сыра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из курицы и сыра

Почему запеканки так популярны

Когда за окном холодно и темно, хочется чего-то по-настоящему согревающего и уютного. Супы, рагу и запеканки отлично справляются с этой задачей. Прелесть запеканки в ее простоте: ингредиенты готовятся в одной сковороде, а затем духовка доводит блюдо до совершенства. Это экономит время и силы, что особенно ценно в будни. В отличие от сложных ресторанных рецептов, здесь важно качество продуктов и правильное сочетание вкусов.

"Запеканки — это мое спасение в холодные месяцы. Они полезны, сытны и создают ощущение домашнего тепла, как и наваристые супы", — делится автор рецепта Джудит на портале Leckerschmecker.

Ингредиенты для запеканки

Для приготовления вам понадобятся:

  • 400 г куриного филе

  • 500 г моркови

  • 1 луковица

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 стакан (около 250 мл) сливок

  • 100 мл молока

  • 200 г тертого сыра (например, чеддера)

  • 1 ч. л. сушеного тимьяна

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 1 ч. л. сливочного масла (для смазывания формы)

  • Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт запеканки с курицей и морковью

Попробуйте приготовить это блюдо, следуя простым шагам.

  1. Разогрейте духовку до 180°C (верхний и нижний нагрев). Смажьте форму для запекания сливочным маслом.

  2. Куриное филе нарежьте кубиками, посолите и поперчите. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте курицу до румяной корочки со всех сторон. Переложите мясо в тарелку.

  3. Морковь очистите и нарежьте тонкими кружочками или брусочками. Лук и чеснок мелко порубите.

  4. На той же сковороде обжарьте лук с чесноком до мягкости. Добавьте морковь и готовьте, помешивая, около 5 минут.

  5. В отдельной миске смешайте сливки и молоко. Приправьте смесь солью, перцем и сушеным тимьяном.

  6. В подготовленную форму выложите курицу и овощи. Равномерно залейте сливочным соусом. Сверху щедро посыпьте тертым сыром.

  7. Запекайте в духовке 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Секреты идеальной куриной запеканки

Ключ к успеху — правильная последовательность приготовления, описанная выше. Сначала курицу обжаривают до корочки для сочности, а овощи пассеруют на той же сковороде, чтобы они впитали мясные соки. Для пикантности в сливочный соус можно добавить чайную ложку дижонской горчицы или щепотку паприки.

"Я люблю использовать чеддер за его насыщенный вкус и отличную плавкость. Но подойдет практически любой твердый сыр, который хорошо тает", — отмечается в рецепте.

Подача и сочетания

Эту запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо. Однако она прекрасно сочетается с пастой, которую можно добавить прямо в форму перед запеканием. Свежий хлеб с хрустящей корочкой — идеальный инструмент, чтобы собрать со дна формы весь сливочный соус.

Сравнение сыров для запеканки

Выбор сыра сильно влияет на вкус. Чеддер дает классический насыщенный, слегка островатый вкус и равномерную тягучость. Гауда или Эдам сделают блюдо более нежным и сливочным. Если добавить немного пармезана, корочка получится более хрустящей и пикантной.

Популярные вопросы о куриной запеканке

Как выбрать курицу для запеканки?
Идеально подходит свежее куриное филе без кожи. Обратите внимание на его цвет (он должен быть розовым, без серых участков) и запах (свежий, нейтральный). Можно использовать и филе бедра — оно сочнее.

Сколько хранится готовая запеканка?
Готовое блюдо можно хранить в холодильнике в закрытой таре до 3 дней. Разогревайте порционно в микроволновой печи или духовке.

Что лучше: свежий или сушеный тимьян?
В этом рецепте прекрасно работает сушеный тимьян, так как он хорошо раскрывается при запекании. Если используете свежий, увеличьте количество в 2-3 раза и добавьте его на этапе обжаривания овощей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин курица рецепты морковь кулинария запеканка
