Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Коржи тоньше бумаги, а вкус — как у карамели: результат удивляет даже любителей сладкого

Обожжённый мёд и тонкие коржи лежат в основе русского медового торта — Allrecipes
Еда

Русский медовый торт — это десерт, который не про спешку, а про терпение и вкус. Его готовят долго, слоями, с карамелизированным мёдом и нежным кремом, который балансирует сладость и лёгкую кислинку. Именно сложность делает результат по-настоящему выдающимся. Об этом рассказывает Allrecipes.

Медовик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медовик

В чём особенность русского медового торта

Главный секрет этого торта — обожжённый мёд. Его слегка карамелизуют до появления лёгкой горчинки, которая делает вкус глубже и «взрослее». В отличие от привычных медовых коржей, здесь нет приторности: крем на основе жирных сливок и сметаны добавляет свежесть и воздушность. Такой подход подробно разбирается и в материале о русском медовом торте с жжёным мёдом, где подчёркивается роль выдержки и баланса вкусов.

Классическая версия включает восемь тонких коржей, пропитанных кремом за ночь. За это время торт становится мягким, сочочным и буквально тает во рту.

Подготовка ингредиентов и основы теста

Для начала готовят обожжённый мёд, аккуратно уваривая его до более тёмного оттенка и насыщенного аромата, после чего стабилизируют холодной водой. Это основа вкуса будущего десерта.

Затем на водяной бане соединяют сахар, сливочное масло, мёд и часть обожжённого мёда. Смесь прогревают до полного растворения, но не кипятят. Отдельно смешивают соду, корицу и соль — именно сода отвечает за тонкую, пористую структуру коржей.

Формирование и выпечка коржей

В тёплую медовую массу по одному вводят яйца, затем добавляют сухие ингредиенты и муку. Тесто получается мягким и легко распределяется по противню.

Каждый корж выпекают отдельно, тонким слоем, всего несколько минут. После остывания края выравнивают, а обрезки сохраняют — из них позже делают крошку для обсыпки. Это не только украшение, но и важный вкусовой элемент.

Крем с обожжённым мёдом

Охлаждённые сливки взбивают до мягких пиков, затем добавляют сметану и оставшийся обожжённый мёд. Крем получается плотным, но лёгким, с едва заметной кислинкой, которая идеально сочетается с медовыми коржами.

Сборка и выдержка торта

Коржи собирают слоями, щедро промазывая кремом каждый уровень. Верх и бока также покрывают кремом, после чего торт обсыпают медовой крошкой.

После сборки десерт обязательно отправляют в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь. За это время коржи пропитываются, и вкус становится максимально гармоничным.

Сравнение: классический медовик и русский медовый торт

Классический медовик готовится быстрее и часто использует заварной или масляный крем. Русский медовый торт сложнее в исполнении, но выигрывает за счёт тонких коржей, обожжённого мёда и менее сладкого крема.

Плюсы и минусы рецепта

Этот торт впечатляет вкусом, текстурой и внешним видом. Он идеально подходит для праздников и особых случаев.
К минусам можно отнести длительное время приготовления и необходимость точного соблюдения этапов, однако результат полностью оправдывает усилия.

Советы шаг за шагом для идеального результата

Используйте натуральный мёд — сорт не критичен, важнее качество.
Не перегревайте мёд, чтобы избежать резкой горечи.
Дайте торту настояться не менее 8 часов для лучшей текстуры.

Популярные вопросы о русском медовом торте

Можно ли упростить рецепт?
Да, но вкус будет менее насыщенным без обожжённого мёда.

Чем заменить сметану в креме?
Подойдёт крем-фреш или мягкий сливочный сыр с нейтральным вкусом.

Сколько хранится торт?
В холодильнике до 3–4 дней без потери качества.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт кулинария
Новости Все >
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Jumping jack как кардиоупражнение для сжигания калорий — рекомендации тренеров
Лицензии на охоту на динозавров выдают туристам в городе Вернал, штат Юта
Chevron планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в ближайшие 2 года
Кашалот — крупнейший активный хищник планеты
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Сейчас читают
Сорт картофеля "Аляска" даёт до 10 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт картофеля "Аляска" даёт до 10 кг с одного куста
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Mazda EZ-60 привезли в РФ по параллельному импорту
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Карамельный балаяж добавляет объём и густоту волосам — Tialoto
Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Циклон Хайян превысил расчётную мощность категории 5 — SciTechDaily
Белый уксус применяется для очистки матрасов и защиты от пауков в спальне — DNews
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.