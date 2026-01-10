Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима давит холодом, а кухня отвечает теплом: булочки, которые поднимаются без дрожжей и духовки

Булочки на сковороде поднимаются без дрожжей и расстойки
Еда

Зимой особенно хочется горячего домашнего хлеба, но без походов в холод и многочасовой возни с тестом. Именно в такие вечера выручают воздушные булочки, которые готовятся прямо на сковороде. Они получаются золотистыми снаружи и удивительно мягкими внутри, словно из пекарни. Об этом сообщает ouest-france.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Почему воздушные булочки стали зимним хитом

Воздушные булочки — наглядный пример того, как простая техника меняет привычный подход к выпечке. Здесь не нужны дрожжи, расстойка и духовка. Разрыхлитель начинает работать сразу, а крышка на сковороде создает эффект мини-печи, удерживая пар и тепло.

В результате от замешивания до первой дегустации проходит минимум времени. Такой формат идеально подходит для будничного вечера, когда хочется уюта и еды "здесь и сейчас".

Ингредиенты для быстрых воздушных булочек

Для основы используются самые доступные продукты, которые легко найти на любой кухне. Ключевое условие — густой кисломолочный ингредиент, от которого напрямую зависит структура мякиша.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 250 г

  • Разрыхлитель — 1 пакетик (около 11 г)

  • Греческий йогурт или хорошо отцеженный творог — 200 г

  • Мелкая соль — 1 ч. л.

  • Оливковое масло — 1 ст. л. (по желанию)

В чём секрет нежной и воздушной текстуры

Главную роль в рецепте играет йогурт или плотный творог. Кислая среда активирует разрыхлитель, а естественная жирность делает мякиш эластичным и мягким. Такие воздушные булочки не "оседают" после приготовления и остаются нежными даже после остывания.

При желании в муку можно добавить семена мака, кунжута или тмина. Они придают легкий аромат и делают вкус более выразительным.

Как приготовить воздушные булочки на сковороде

Сначала тщательно перемешивают все сухие ингредиенты. Затем добавляют йогурт и быстро соединяют массу ложкой, а после — руками. Долго вымешивать тесто не нужно: достаточно собрать его в мягкий, слегка липкий шар.

Тесто сразу делят на 4-6 частей, формируют шарики и приплющивают их в лепешки толщиной около 1-2 см. Такая форма позволяет булочкам быстро пропечься и хорошо подняться.

Сковороду с антипригарным покрытием разогревают на среднем огне, слегка смазывают маслом и выкладывают заготовки. Сковороду обязательно накрывают крышкой — это ключевой момент. Через 4-5 минут, когда низ подрумянится, воздушные булочки переворачивают и готовят вторую сторону, также под крышкой.

Сравнение: воздушные булочки и классический домашний хлеб

В отличие от традиционного хлеба, воздушные булочки не требуют духовки и времени на подъём теста. Классическая выпечка выигрывает в сроке хранения, но этот вариант берет скоростью, простотой и возможностью готовить порционно — ровно столько, сколько нужно к столу.

Советы по приготовлению воздушных булочек

  1. Не вымешивайте тесто слишком долго, чтобы сохранить воздушность.

  2. Готовьте на среднем огне, избегая сильного жара.

  3. Всегда используйте крышку для эффекта "паровой духовки".

  4. Сразу после готовности заверните булочки в кухонное полотенце.

Варианты на любой вкус

В холодные вечера особенно популярен вариант с начинкой. В центр лепешки можно положить кусочек моцареллы, козьего сыра или конте — при нагреве образуется тянущаяся сердцевина.

Для более полезной версии часть белой муки заменяют цельнозерновой или гречневой, а в тесто добавляют семечки. А если хочется сладкого, в основу кладут немного мёда или сахара и вмешивают изюм или шоколадную крошку.

Популярные вопросы о воздушных булочках

Можно ли заменить греческий йогурт?
Да, подойдёт густой творог или плотный натуральный йогурт без сыворотки.

Обязательно ли накрывать сковороду крышкой?
Да, без пара тесто не поднимется и булочки не будут воздушными.

Как разогреть булочки на следующий день?
Быстро прогрейте их в тостере или на сухой сковороде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы хлеб рецепты выпечка
