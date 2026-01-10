Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Ньокки и курица под хрустящим сыром: как превратить три простых шага в кулинарный шедевр без усилий

Ньокки для запеканки с курицей обжаривают до золотистой корочки на сковороде
Еда

Эта запеканка с ньокки и курицей подкупает своей простотой и умением создавать уют даже в самый хмурый день. Она объединяет в себе нежную сливочность, пряные нотки и сытность, превращая будничный ужин в небольшой праздник. Блюдо готовится быстро и станет вашей палочкой-выручалочкой, когда хочется тепла и вкуса без лишних хлопот. Об этом сообщает кулинарный блогер Доминик на портале Leckerschmecker.

Запеканка из ньокки с курицей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка из ньокки с курицей

Почему стоит попробовать это блюдо

Запеканка — это всегда удачное решение: она экономит время, так как готовится практически сама в духовке, и гарантирует сытный результат. Данный рецепт удачно сочетает нежные ньокки, сочную курицу и овощи в сливочном шпинатном соусе. Шпинат и помидоры черри добавляют свежести и цветового акцента, что отличает эту запеканку от более тяжёлых классических вариантов. А золотистая сырная корочка из моцареллы и пармезана довершает картину.

"Ньокки невероятно универсальны. Они добавляют домашний уют любому рецепту, прекрасно впитывают соусы и всегда создают интересный контраст", — отмечает автор рецепта.

Ключевые ингредиенты для идеальной текстуры

Успех блюда строится на гармонии простых компонентов. Ньокки, обжаренные до румяной корочки, дают приятную плотность. Куриная грудка, нарезанная кусочками, остаётся сочной. Основа вкуса — сливочно-шпинатный соус на бульоне, который связывает все ингредиенты. Пармезан и моцарелла создают ту самую тягучую, аппетитную верхушку, ради которой многие и любят запеканки.

Пошаговое приготовление запеканки

Следуя этим шагам, вы легко повторите рецепт.

Список ингредиентов:

  • Ньокки — 500 г

  • Филе куриной грудки — 400 г

  • Замороженный шпинат — 200 г

  • Сливки (20%) — 200 мл

  • Овощной бульон — 150 мл

  • Помидоры черри — 100 г

  • Моцарелла — 1 шарик (около 125 г)

  • Тёртый пармезан — 50 г

  • Красный лук — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Растительное масло — для жарки

  • Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. В сотейнике смешайте замороженный шпинат со сливками. На среднем огне, помешивая, доведите до состояния, когда шпинат размякнет. Влейте овощной бульон, чтобы получить кремообразный соус. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Отставьте в сторону.

  2. Духовку разогрейте до 180°C (режим конвекции или 200°C верх-низ).

  3. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.

  4. В большой сковороде с разогретым маслом обжарьте ньокки до появления золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте ещё пару минут до мягкости лука.

  5. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, добавьте в сковороду к ньокки и обжаривайте до изменения цвета со всех сторон.

  6. Помидоры черри помойте, разрежьте пополам и добавьте в сковороду, слегка перемешав.

  7. Переложите всю смесь из сковороды в форму для запекания. Равномерно залейте приготовленным шпинатным соусом.

  8. Моцареллу порвите руками, пармезан натрите. Равномерно распределите сыры поверх запеканки.

  9. Запекайте в разогретой духовке 15-18 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте сразу, пока блюдо горячее.

Плюсы и минусы рецепта

Это блюдо имеет неоспоримые достоинства, которые делают его отличным выбором для занятых людей. Оно готовится относительно быстро, все этапы логичны и просты. Рецепт очень гибкий: вы можете добавить в него болгарский перец, грибы или кабачки, использовать индейку вместо курицы или другой вид сыра. В результате получается полноценное, сбалансированное и невероятно комфортное блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.

К возможным минусам можно отнести необходимость одновременной работы с несколькими конфорками (для соуса и обжарки). Также для получения идеальной румяной корочки на ньокки их не стоит перемешивать слишком часто на сковороде — дайте им "схватиться". Некоторые могут найти блюдо достаточно калорийным, хотя его сытность позволяет обойтись без дополнительных гарниров.

Советы для идеального результата

Чтобы ваша запеканка удалась на славу, обратите внимание на несколько деталей.

  1. Не переварите ньокки. Если вы используете свежие ньокки, их можно просто обжарить без предварительной варки. Замороженные — следуйте инструкции на упаковке, обычно их тоже можно сразу отправлять на сковороду.

  2. Контролируйте соус. Шпинатный соус не должен быть слишком густым — он дойдёт в духовке. Если после добавления бульона он кажется жидким, не переживайте.

  3. Дайте корочке зарумяниться. Не вынимайте запеканку раньше времени. Дождитесь, пока сырная шапка не станет равномерно золотистой — это гарантия аппетитного вида.

  4. Экспериментируйте с зеленью. В готовое блюдо перед подачей можно добавить свежий базилик или петрушку, чтобы усилить аромат.

Популярные вопросы о запеканке

Можно ли приготовить это блюдо заранее?
Да, вы можете собрать запеканку, не запекая, за несколько часов до готовки. Накройте её плёнкой и уберите в холодильник. Перед подачей увеличьте время запекания на 5-10 минут, так как блюдо будет холодным.

Чем можно заменить ньокки?
Отличной альтернативой станут короткие макароны: пенне, фузилли или конкилье. Их нужно предварительно отварить до состояния al dente согласно инструкции на упаковке.

Что делать, если нет сливок?
Сливки можно заменить сметаной 20% жирности или даже натуральным несладким йогуртом, добавив в соус чайную ложку муки для стабильности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин курица рецепты запеканка кулинария
Новости Все >
Кашалот — крупнейший активный хищник планеты
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Сейчас читают
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Садоводство, цветоводство
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
Красота и стиль
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Кашалот — крупнейший активный хищник планеты
Запуск с толкача повреждает блок управления двигателем
Длительное открытие дверцы стиральной машины ускоряет износ уплотнителя и петель
Спаржу в январе поставляют из Китая и Перу — Utopia
Эксперименты с гориллой Коко вызвали критику учёных — National Geographic
Бобовые в лунке дают картофелю до 50% азота
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
В аэропорту лучше избегать импульсивных трат — Frankfurter Rundschau
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Кора деревьев хранит скрытый потенциал — Science
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.