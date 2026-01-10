Сыр плавится, как золото, а курица остаётся сочной: простой способ сделать идеальный ужин без хлопот

Майонез замедляет испарение влаги при запекании курицы

Когда после рабочего дня не хочется долго стоять у плиты, выручает простая и понятная классика. Курица, запечённая в духовке под сырной корочкой, готовится почти без участия хозяйки и всегда получается сытной. Минимум действий — и ароматный ужин сам доходит до готовности.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Запеченная курица с сыром

Почему курица с сыром — удачный вариант для будней

Запечённая курица — одно из самых универсальных блюд для домашнего меню. Она подходит и для обычного вечера, и для семейного ужина, не требует редких ингредиентов и легко адаптируется под вкусы домочадцев. Майонезный соус с чесноком делает мясо сочным, а сыр создаёт аппетитную корочку.

Пока курица запекается, можно заняться делами или приготовить простой гарнир — например, овощной салат. В итоге получается полноценное блюдо без лишней суеты.

Ингредиенты на 4 порции

Для блюда

Куриные окорочка — 4 шт. (около 1,2 кг)

Полутвёрдый сыр — 100 г

Петрушка — 4 г

Для соуса

Майонез — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Для подачи

Свежие овощи — по желанию

Подготовка ингредиентов

Перед началом приготовления куриные окорочка промывают и обсушивают. При желании кожу можно снять — так блюдо получится менее жирным. Сыр натирают на крупной тёрке, чеснок очищают и пропускают через пресс, зелень промывают и обсушивают.

Для запекания понадобится форма, пергамент и фольга — это упростит процесс и сохранит сочность мяса.

Как приготовить курицу в духовке с сыром

Майонез смешивают с солью, перцем и чесноком до однородности. По желанию в соус добавляют сушёные травы — орегано, базилик, розмарин или майоран.

Каждый кусок курицы тщательно обмазывают соусом со всех сторон и плотно выкладывают в форму, застеленную пергаментом. Оставшийся соус распределяют сверху и посыпают всё тёртым сыром.

Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 190 °C, на 30 минут. Затем фольгу снимают и запекают курицу ещё около 20 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Перед подачей блюдо посыпают мелко нарезанной петрушкой. Об этом сообщает FOOD.

Сравнение: курица с майонезом и более лёгкий вариант

Классический майонезный соус делает курицу особенно сочной и насыщенной. Однако для тех, кто следит за калорийностью, есть альтернатива — заменить майонез греческим йогуртом с небольшим количеством горчицы. Вкус станет мягче, а блюдо — легче.

Советы по приготовлению

Выкладывайте курицу плотно — так она сохранит сочность. Не перегревайте духовку, чтобы сыр не подгорел. Снимайте фольгу только во второй половине запекания. Проверяйте готовность, ориентируясь на свою технику.

Популярные вопросы о курице в духовке с сыром

Можно ли использовать куриные бёдра или голени?

Да, рецепт подойдёт для любых частей курицы с костью.

Чем заменить полутвёрдый сыр?

Подойдут моцарелла, гауда или любой сыр, хорошо плавящийся.

Какой гарнир лучше подать?

Свежие овощи, зелёный салат или лёгкое овощное рагу.