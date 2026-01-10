Сыр плавится, как золото, а курица остаётся сочной: простой способ сделать идеальный ужин без хлопот

Когда после рабочего дня не хочется долго стоять у плиты, выручает простая и понятная классика. Курица, запечённая в духовке под сырной корочкой, готовится почти без участия хозяйки и всегда получается сытной. Минимум действий — и ароматный ужин сам доходит до готовности.
Запечённая курица — одно из самых универсальных блюд для домашнего меню. Она подходит и для обычного вечера, и для семейного ужина, не требует редких ингредиентов и легко адаптируется под вкусы домочадцев. Майонезный соус с чесноком делает мясо сочным, а сыр создаёт аппетитную корочку.
Пока курица запекается, можно заняться делами или приготовить простой гарнир — например, овощной салат. В итоге получается полноценное блюдо без лишней суеты.
Куриные окорочка — 4 шт. (около 1,2 кг)
Полутвёрдый сыр — 100 г
Петрушка — 4 г
Майонез — 200 г
Чеснок — 3 зубчика
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Свежие овощи — по желанию
Перед началом приготовления куриные окорочка промывают и обсушивают. При желании кожу можно снять — так блюдо получится менее жирным. Сыр натирают на крупной тёрке, чеснок очищают и пропускают через пресс, зелень промывают и обсушивают.
Для запекания понадобится форма, пергамент и фольга — это упростит процесс и сохранит сочность мяса.
Майонез смешивают с солью, перцем и чесноком до однородности. По желанию в соус добавляют сушёные травы — орегано, базилик, розмарин или майоран.
Каждый кусок курицы тщательно обмазывают соусом со всех сторон и плотно выкладывают в форму, застеленную пергаментом. Оставшийся соус распределяют сверху и посыпают всё тёртым сыром.
Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 190 °C, на 30 минут. Затем фольгу снимают и запекают курицу ещё около 20 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Перед подачей блюдо посыпают мелко нарезанной петрушкой. Об этом сообщает FOOD.
Классический майонезный соус делает курицу особенно сочной и насыщенной. Однако для тех, кто следит за калорийностью, есть альтернатива — заменить майонез греческим йогуртом с небольшим количеством горчицы. Вкус станет мягче, а блюдо — легче.
Выкладывайте курицу плотно — так она сохранит сочность.
Не перегревайте духовку, чтобы сыр не подгорел.
Снимайте фольгу только во второй половине запекания.
Проверяйте готовность, ориентируясь на свою технику.
Можно ли использовать куриные бёдра или голени?
Да, рецепт подойдёт для любых частей курицы с костью.
Чем заменить полутвёрдый сыр?
Подойдут моцарелла, гауда или любой сыр, хорошо плавящийся.
Какой гарнир лучше подать?
Свежие овощи, зелёный салат или лёгкое овощное рагу.
