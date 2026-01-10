Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сезон спаржи начинается в апреле: если вы видите её сейчас на прилавке, вас обманывают дважды

Спаржу в январе поставляют из Китая и Перу — Utopia
Еда

Начало года — отличный повод пересмотреть свои пищевые привычки в сторону большей осознанности. Однако здоровое питание не должно вредить планете: некоторые популярные фрукты и овощи, лежащие на зимних прилавках, имеют огромный экологический след. Их выращивание и доставка требуют колоссальных затрат энергии, что сводит на нет пользу для вашего организма. Об этом сообщает издание об устойчивом образе жизни Utopia.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спаржа

Почему в январе особенно важен сезонный подход

Выбор местных и сезонных продуктов — это самый эффективный способ сократить свой углеродный след от питания. Такие овощи и фрукты не требуют энергоемкого отопления теплиц, долгого хранения в холодильниках и перевозки через континенты. Они естественным образом созревают в свой срок, сохраняя максимум витаминов и вкуса. Покупка органической продукции дополнительно поддерживает экологическое земледелие, которое бережет почву и грунтовые воды.

"Только те, кто отдает приоритет региональной и сезонной продукции, действительно совершают экологичные покупки", — отмечается на сайте издания.

Каких продуктов стоит избегать в разгар зимы

Ряд популярных продуктов, ассоциирующихся со здоровьем, в январе становятся проблемой для экологии. Их наличие на полках — результат глобальных логистических цепочек, а не естественного цикла природы.

  • Свежая черника. Январская черника почти наверняка прибыла из Перу или других стран Южного полушария. Её транспортировка самолётом или морским путём создает значительные выбросы CO₂. Гораздо экологичнее использовать для смузи или выпечки замороженные органические ягоды, собранные в сезон.

  • Спаржа. Появление зелёной или белой спаржи в январе — яркий пример неестественного предложения. Сезон этой культуры в Европе начинается в апреле-мае. Зимой её везут из Перу, Китая или Мексики, что делает её углеродный след чрезмерно высоким.

  • Свежая клубника. Бледные, безвкусные ягоды, появляющиеся в супермаркетах с конца января, часто выращиваются в интенсивных условиях с огромным расходом воды и энергии. Местная клубника, богатая вкусом и ароматом, доступна лишь с мая по июль.

Чем заменить импортные продукты зимой

Даже в холодный сезон выбор местных овощей и фруктов остаётся разнообразным и позволяет питаться вкусно и с пользой.

  • Салаты. Вместо латука и айсберга, которые сейчас не в сезоне, выбирайте цикорий (эндивий), фризе или китайскую капусту. Их горьковатые нотки отлично сочетаются с орехами, цитрусовыми и сытными заправками.

  • Капуста. Это настоящая королева зимнего стола. Брюссельская капуста, савойская, кейл (кале) и краснокочанная капуста богаты витаминами и идеальны для сытных рагу, супов и гарниров.

  • Корнеплоды и другие овощи. Морковь, лук-порей, пастернак, топинамбур и картофель доступны круглый год из местных хранилищ. Из них получаются прекрасные согревающие супы, запеканки и пюре.

  • Фрукты. Основу фруктовой корзины в январе составят местные яблоки и груши зимних сортов, которые отлично хранятся. Также в сезоне европейские киви из Италии или Греции, чья транспортировка менее затратна, чем перелёт из Новой Зеландии.

Сравнение сезонных и импортных продуктов зимой

Выбор между местным яблоком из хранилища и свежей черникой из Перу — это не просто вопрос вкуса, а вопрос приоритетов. Сезонные продукты, даже если они хранились несколько месяцев, как правило, имеют меньший углеродный след, чем импортные, доставляемые самолётом. Их производство не требует искусственного дозревания и обогрева, что экономит ресурсы.

Импортные внесезонные продукты, несмотря на привлекательный вид, часто проигрывают по вкусовым качествам и питательной ценности, так как их срывают недозрелыми для долгой перевозки. Однако их плюс — в разнообразии и доступности вне зависимости от времени года.

Советы для экологичных покупок в январе

Чтобы сделать свой рацион более устойчивым, следуйте простым шагам.

  1. Планируйте меню по сезону. Ознакомьтесь с календарём сезонных овощей и фруктов вашего региона и стройте рацион вокруг них.

  2. Изучайте этикетки. Обращайте внимание на страну происхождения. Отдавайте предпочтение продукции из вашей страны или соседних государств.

  3. Не забывайте про заморозку. Замороженные ягоды, грибы и овощи, собранные в сезон, — отличная экологичная альтернатива свежим импортным продуктам зимой.

  4. Посещайте фермерские рынки. Там вы с большой вероятностью найдёте именно сезонные и местные продукты, а также сможете лично пообщаться с производителем.

Популярные вопросы о сезонном питании

Правда ли, что зимние яблоки из хранилища бесполезны?
Нет, это миф. При правильном хранении (в специальных холодильных камерах с регулируемой газовой средой) яблоки сохраняют большую часть витаминов и полезных веществ до весны. Они остаются хорошим источником клетчатки и витамина С.

Как отличить сезонный продукт от привозного?
Самый надёжный способ — смотреть на страну происхождения на этикетке. Также характерным признаком может быть цена: импортные внесезонные продукты обычно значительно дороже местных аналогов.

Что делать, если очень хочется клубники зимой?
Если желание непреодолимо, можно рассмотреть вариант с консервированной или сушёной клубникой (обязательно изучая состав). Однако лучше всего дождаться местного сезона и насладиться ягодой в полной мере, заготовив немного впрок методом шоковой заморозки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
