Ольга Сакиулова

Заварной крем без единого комочка: секрет, который превращает обычное молоко в шёлковый десерт

Молочный заварной крем подходит для ягодных десертов
Еда

Заварной крем на молоке — один из самых универсальных вариантов для домашней выпечки и десертов. Его используют для тортов, пирожных, слоёных десертов и даже подают отдельно с ягодами. Крем получается нежным, лёгким и менее калорийным, чем масляные аналоги. 

Крем на бисквитном торте
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Крем на бисквитном торте

Почему заварной крем на молоке так популярен

Этот крем ценят за простоту состава и чистый вкус. В нём нет сливочного масла или жирных сливок, поэтому текстура остаётся лёгкой, а вкус — мягким и ненавязчивым. Он хорошо сочетается с бисквитами, эклерами, блинчиками и фруктовыми десертами.

Ещё одно преимущество — гладкость. При правильной технологии крем получается шелковистым и однородным, без мучной "зернистости". Именно соблюдение последовательности шагов играет здесь ключевую роль.

Ингредиенты на 6 порций

  • Молоко — 1 стакан

  • Сахар — 0,5 стакана

  • Яичные желтки — 2 шт.

  • Пшеничная мука — 1 ст. л. с горкой

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Подготовка основы для крема

Качество крема начинается с муки. Её обязательно просеивают, а затем коротко прогревают на сухой сковороде. Это убирает сырой привкус и снижает риск появления комочков. Достаточно 30-40 секунд при постоянном помешивании.

Молоко доводят до кипения и сразу снимают с огня. Оно должно быть горячим, но не бурлящим, когда его соединяют с желтковой массой.

Как добиться идеальной текстуры

Желтки растирают с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения кристаллов. Масса должна стать светлой и абсолютно однородной. После этого вводят муку и тщательно перемешивают венчиком, не оставляя сухих участков.

Тёплое молоко добавляют тонкой струйкой, постоянно взбивая смесь. Затем крем ставят на минимальный огонь и варят около пяти минут, не прекращая помешивать. За это время он загустевает и приобретает характерную гладкую консистенцию. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению заварного крема

  1. Всегда просеивайте и прогревайте муку перед использованием.

  2. Вводите молоко только тонкой струйкой, не спеша.

  3. Варите крем на минимальном огне, не отходя от плиты.

  4. Накрывайте готовый крем плёнкой "в контакт", чтобы не образовалась корочка.

Популярные вопросы о заварном креме на молоке

Как избежать комочков?
Тщательно перемешивать смесь и добавлять молоко постепенно, постоянно работая венчиком.

Можно ли хранить крем в холодильнике?
Да, до двух суток в закрытой ёмкости с плёнкой, прилегающей к поверхности.

Что делать, если крем всё же получился неоднородным?
Протереть его через мелкое сито, пока он ещё тёплый.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
