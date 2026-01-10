Сицилийские крестьяне выживали на этом супе веками: теперь он лечит душу лучше любого фастфуда

Суп баддуцце состоит из фрикаделек, яиц, сыра и бульона

Этот сицилийский суп с миниатюрными фрикадельками — не просто еда, а настоящий оберег от стужи, дошедший до нас из глубины веков. Его история — это история крестьянской мудрости, превращавшей скромные запасы в насыщающее и согревающее блюдо. Сегодня он снова обретает популярность как образец аутентичной еды, где каждая ложка полна смысла и традиции. Об этом сообщает портал о региональной итальянской кухне Siciliafan.

Фото: Own work by GeoTrinity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с фрикадельками

Что такое баддуцце?

Баддуцце — это небольшие фрикадельки размером с грецкий орех, которые варят в крепком мясном бульоне. Классический рецепт предполагает добавление взбитых яиц и сыра пекорино, что делает консистенцию супа особенно нежной и питательной. В некоторых вариациях блюдо дополняют мелкими макаронами, например, «язычками» (lingue di passero), что превращает его в еще более сытное блюдо "одной кастрюли".

Сила крестьянских традиций в логике восстановления и насыщенности. Фарш, черствый хлеб, яйца, сыр, бульон. Ничего лишнего — только необходимое, превращенное в настоящую пищу, отмечается в материалах по истории сицилийской кухни.

Истоки согревающего супа

Рецепт родился в сельской Сицилии как практичное решение для холодных зимних месяцев и периодов тяжелого физического труда. Его ценность заключалась не в изысканности, а в высокой калорийности и сбалансированности. Блюдо быстро восстанавливало силы, согревало изнутри и было экономным в приготовлении. Использование черствого хлеба, яиц от домашней птицы и доступного сыра — яркий пример нулевых отходов в традиционной кулинарии.

Как приготовить баддуцце: шаг за шагом

Для этого рецепта вам понадобится простой набор ингредиентов, где каждый компонент важен. Основа — качественный мясной фарш (телятина или смесь свинины и говядины), черствый хлеб, яйца и сыр пекорино. Ароматическую базу создают чеснок, петрушка, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Всё это объединяется в насыщенном домашнем бульоне.

Список ингредиентов:

Мясной фарш (телятина) — 300 г

Тертый сыр Пекорино — 100 г

Черствый хлеб — 2-3 ломтика

Молоко для замачивания

Чеснок — 1-2 зубчика

Петрушка — небольшой пучок

Куриные яйца — 3 шт.

Готовый мясной бульон — 1,5 л

Мелкие макароны (по желанию) — 80 г

Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовьте фрикадельки. Разомните черствый хлеб, залейте молоком и дайте набухнуть. Затем отожмите лишнюю жидкость. В глубокой миске смешайте фарш, размоченный хлеб, измельченные чеснок и петрушку, одно яйцо, половину тертого пекорино, соль, перец и мускатный орех. Тщательно вымесите массу руками до однородности. Сформируйте из фарша небольшие плотные фрикадельки размером с грецкий орех. В большой кастрюле доведите мясной бульон до кипения. Осторожно опустите в него фрикадельки и варите на среднем огне около 10 минут. Если используете макароны, добавьте их за 5-7 минут до готовности фрикаделек. В отдельной миске взбейте вилкой оставшиеся два яйца с щепоткой соли, перца и столовой ложкой сыра. Непрерывно помешивая кипящий суп, тонкой струйкой влейте яичную смесь. Она должна быстро свернуться, образовав нежные хлопья. Снимите кастрюлю с огня, разлейте суп по тарелкам и щедро посыпьте каждой порции оставшимся сыром пекорино.

Сравнение баддуцце с другими супами с фрикадельками

Баддуцце часто сравнивают с другими средиземноморскими супами, но у него есть ключевые отличия. В отличие от испанского супа с альбондигас, где фрикадельки часто содержат рис, сицилийские делаются на основе хлеба. Итальянский суп «Страчателла» также сгущается яйцом и сыром, но не содержит мясных шариков. Уникальность баддуцце — в его простоте и особой, плотной текстуре фрикаделек, которые прекрасно впитывают аромат бульона.

Популярные вопросы о баддуцце

Можно ли использовать другой фарш?

Да, традиционно использовали то, что было под рукой. Подойдет фарш из говядины, свинины или их смеси. Главное — не слишком постный, чтобы фрикадельки оставались сочными.

Какой сыр можно заменить пекорино?

Пекорино придает характерный солоноватый вкус. Близкой альтернативой будет пармезан или грана падано. От чистого российского сыра лучше отказаться, так как он может не расплавиться должным образом.

Можно ли приготовить суп заранее?

Суп лучше есть сразу после приготовления. Однако вы можете заранее сформировать фрикадельки и хранить их в холодильнике до 12 часов, а бульон приготовить отдельно. Соедините и доварите компоненты непосредственно перед подачей.