Ольга Сакиулова

Шоколадный соус и сметанный крем заключили союз: торт-избушка становится главным угощением стола

Блинный торт дополняют изюмом и горьким шоколадом
Еда

Этот блинный торт выглядит как настоящий праздничный аттракцион и неизменно вызывает интерес за столом. Он сочетает тонкие блинчики, нежный сметанный крем и насыщенный шоколад, превращая привычные ингредиенты в выразительный десерт. Особенно он нравится тем, кто любит "разбирать" сладости на части. 

Торт из блинов с шоколадом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Торт из блинов с шоколадом

Почему блинный торт всегда производит впечатление

Блинный торт — это удачное решение для Масленицы, семейного праздника или уютного домашнего чаепития. В отличие от классических тортов, он не требует сложных коржей и точной выпечки, но при этом выглядит нарядно и необычно. Рулетики из блинов, уложенные слоями и скреплённые кремом, образуют устойчивую конструкцию, которую легко нарезать.

Сметанный крем с желатином выполняет сразу две функции: делает вкус мягким и сбалансированным и надежно фиксирует слои. Благодаря этому торт хорошо держит форму даже после нарезки.

Ингредиенты на 8 порций

  • Тонкие пресные блинчики на молоке — 30 шт.

  • Сметана жирностью не менее 30% — 400 г

  • Сливки 33% — 250 мл

  • Горький шоколад (70%) — 200 г

  • Коричневый сахар — 75 г

  • Мелкий изюм — 100 г

  • Желатин — 10 г

  • Питьевая вода — 100 мл

Особенности крема и начинки

Крем на основе жирной сметаны получается нежным, с лёгкой кислинкой, которая оттеняет сладость шоколада. Добавление изюма придаёт текстуру и делает вкус более многогранным. Желатин не утяжеляет крем, а лишь помогает ему застыть и сохранить форму торта.

Шоколадно-сливочная масса используется умеренно — она не доминирует, а дополняет вкус блинов. В результате десерт получается сбалансированным и не приторным.

Как формируется блинный торт

Основу торта составляют тонкие пресные блинчики на молоке. Каждый из них смазывается небольшим количеством крема и шоколадной массы, затем сворачивается рулетом. Эти рулетики укладываются слоями, образуя "избушку", где каждый следующий ряд чуть меньше предыдущего.

Оставшийся крем распределяется между слоями и сверху, после чего торт отправляется в холодильник. За несколько часов он стабилизируется и становится удобным для подачи. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению блинного торта

  1. Используйте тонкие блинчики без яркого вкуса, чтобы они не перебивали крем.

  2. Выбирайте сметану высокой жирности — она даст плотную и гладкую текстуру.

  3. Не перегревайте шоколад со сливками, чтобы масса осталась однородной.

  4. Готовьте торт заранее и давайте ему настояться в холодильнике.

Популярные вопросы о блинном торте со сметанным кремом

Можно ли заменить изюм другими добавками?
Да, подойдут курага, чернослив, сушёная вишня или клюква.

Обязательно ли использовать желатин?
Без него крем будет мягче и торт хуже сохранит форму.

Можно ли приготовить торт накануне?
Это даже рекомендуется: за ночь десерт стабилизируется и станет вкуснее.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
десерт рецепты сладкое выпечка
