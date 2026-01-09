Шоколадный крем мечты: домашняя Нутелла с орехами, которую съедают ложками прямо из банки

Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике

Иногда хочется порадовать близких чем-то простым, сладким и домашним, особенно если речь о десерте, который заменяет магазинные кремы. Быстрый рецепт шоколадно-ореховой пасты решает задачу за считанные минуты, превращая привычные продукты в нежную намазку.

Почему домашняя шоколадно-ореховая паста стала хитом

Многие выбирают домашние версии популярных десертов из-за понятного состава и возможности регулировать сладость и консистенцию. Паста готовится буквально за 20 минут, не требует сложной техники и получается густой, мягкой и ароматной — особенно если использовать подходы, которые известны по насыщенным шоколадным десертам вроде нью-йоркских брауни.

Основой служит молоко, сахар, какао и измельчённые орехи. В процессе смесь загущается благодаря муке, а сливочное масло делает её шелковистой. Такой крем подходит для тостов, блинов и домашней выпечки.

Главное преимущество — контроль над ингредиентами: можно выбрать любимый сорт орехов, увеличить количество какао или адаптировать сладость под детей.

Ингредиенты и подготовка

Для приготовления используются доступные продукты: молоко, сахар, какао, мука, орехи и сливочное масло. Орехи можно взять любые — грецкие, фундук или арахис. Последний перед измельчением желательно обжарить, чтобы улучшить вкус и текстуру.

Сухие компоненты смешивают заранее, чтобы масса получилась однородной. Первая часть молока нужна для формирования густой базы, которая не возьмётся комками. Остальное молоко добавляется после полноценного растворения сухой смеси.

Как сварить пасту и добиться нужной консистенции

Смесь переливают в кастрюлю с толстым дном и нагревают на слабом огне, постоянно помешивая. Как только появляются пузырьки и масса становится плотнее, кастрюлю снимают с плиты.

В горячую основу вводят измельчённые орехи и сливочное масло. Масло тает и соединяет компоненты, превращая крем в однородную пасту. После остывания в холодильнике она становится плотнее и удобнее для намазывания.

Такая паста хранится в закрытой банке несколько дней, оставаясь свежей и ароматной, сообщает "Повар.ру".

Советы по приготовлению

Следите за огнём — перегрев может привести к расслоению смеси.

Измельчайте орехи до мелкой крошки, чтобы текстура была равномерной.

Если хотите более плотный крем, увеличьте количество какао или орехов.

Храните пасту в стеклянной банке и охлаждайте перед подачей.

Популярные вопросы

Можно ли заменить муку

Да, часть муки можно заменить крахмалом — паста получится более плотной.

Какие орехи дают самый насыщенный вкус

Фундук и грецкий орех — наиболее традиционные варианты для шоколадных паст.

Подходит ли крем для выпечки

Да, его используют как слой для тортов, начинки для рулетов и прослойки в десертах.