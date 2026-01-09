Шоколадный крем мечты: домашняя Нутелла с орехами, которую съедают ложками прямо из банки

Иногда хочется порадовать близких чем-то простым, сладким и домашним, особенно если речь о десерте, который заменяет магазинные кремы. Быстрый рецепт шоколадно-ореховой пасты решает задачу за считанные минуты, превращая привычные продукты в нежную намазку.
Многие выбирают домашние версии популярных десертов из-за понятного состава и возможности регулировать сладость и консистенцию. Паста готовится буквально за 20 минут, не требует сложной техники и получается густой, мягкой и ароматной — особенно если использовать подходы, которые известны по насыщенным шоколадным десертам вроде нью-йоркских брауни.
Основой служит молоко, сахар, какао и измельчённые орехи. В процессе смесь загущается благодаря муке, а сливочное масло делает её шелковистой. Такой крем подходит для тостов, блинов и домашней выпечки.
Главное преимущество — контроль над ингредиентами: можно выбрать любимый сорт орехов, увеличить количество какао или адаптировать сладость под детей.
Для приготовления используются доступные продукты: молоко, сахар, какао, мука, орехи и сливочное масло. Орехи можно взять любые — грецкие, фундук или арахис. Последний перед измельчением желательно обжарить, чтобы улучшить вкус и текстуру.
Сухие компоненты смешивают заранее, чтобы масса получилась однородной. Первая часть молока нужна для формирования густой базы, которая не возьмётся комками. Остальное молоко добавляется после полноценного растворения сухой смеси.
Смесь переливают в кастрюлю с толстым дном и нагревают на слабом огне, постоянно помешивая. Как только появляются пузырьки и масса становится плотнее, кастрюлю снимают с плиты.
В горячую основу вводят измельчённые орехи и сливочное масло. Масло тает и соединяет компоненты, превращая крем в однородную пасту. После остывания в холодильнике она становится плотнее и удобнее для намазывания.
Такая паста хранится в закрытой банке несколько дней, оставаясь свежей и ароматной, сообщает "Повар.ру".
Да, часть муки можно заменить крахмалом — паста получится более плотной.
Фундук и грецкий орех — наиболее традиционные варианты для шоколадных паст.
Да, его используют как слой для тортов, начинки для рулетов и прослойки в десертах.
