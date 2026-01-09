Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Минимум усилий, максимум вкуса: творожное тесто из 3-х ингредиентов для любых случаев

Творог, масло и мука превращаются в воздушное тесто
Еда

Бывает тесто, которое выручает всегда: три ингредиента, несколько минут работы — и на столе домашняя выпечка, от которой сложно оторваться. В этом варианте всё держится на простом принципе: мягкий творог, сливочное масло и мука берутся в равных пропорциях.

Творожное печенье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Творожное печенье

Начинку выбирайте по настроению — от повидла и яблок до мака, орехов или творога.

Творожное тесто ценят за скорость и предсказуемый результат. Оно получается мягким и пластичным, а готовая выпечка долго остаётся вкусной и не пересыхает, пишет toprecepty.

Что понадобится для двух противней

Для порции, которой хватает примерно на два противня тащичек, берут:
• 250 г мягкого творога,
• 250 г кулинарного маргарина (можно сливочное масло),
• 250 г муки.

Начинка может быть разной: творожная, маковая, ореховая, повидло, яблочная или джемовая.

Как сделать нежные тащички

Соберите продукты в миске. Добавьте творог, муку и масло — натёртый или просто размягчённый. Быстро вымесите массу до однородного теста: оно должно собраться в ком и не быть "рваным".

Дальше тесто лучше ненадолго убрать в холодильник — так оно станет послушнее. Если тесто перегрелось, оно начинает липнуть и может рваться, поэтому охлаждение здесь работает как простая страховка.

Раскатайте пласт толщиной примерно 2-3 мм. Важно катать легко, без сильного нажима, чтобы тесто не "забивать" и не делать его жёстким. Затем вырежьте кружочки, в центр каждого положите начинку и сложите пополам.

Защипывать можно руками, вилкой или специальной формочкой для пирожков, которая помогает сделать красивый ровный край. Готовые тащички разложите на противень с бумагой для выпечки.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке до золотистого цвета. После выпечки можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Плюсы и минусы творожного теста из трёх ингредиентов

Это один из самых понятных вариантов "быстрой выпечки", но у него есть свои особенности, о которых полезно помнить.

• Плюсы: минимум продуктов; быстрый замес; тесто мягкое и податливое; выпечка долго остаётся свежей.

• Минусы: перегретое тесто липнет и рвётся; слишком жидкая начинка может вытечь; при грубой раскатке легко сделать изделие плотным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы тесто рецепт творог десерт выпечка кулинария
Новости Все >
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Тысячелистник выдерживает штормовой ветер и дожди
Садоводство, цветоводство
Тысячелистник выдерживает штормовой ветер и дожди
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Домашний зимний детокс для кожи и волос включает ванны, маски и массаж
Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции
Читта ди Кастелло сохранил городскую жизнь эпохи Возрождения
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.